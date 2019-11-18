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Козлов я
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
18.11.19 21:48
abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
18.11.19 21:38
maxsaf
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
18.11.19 21:36
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
18.11.19 21:31
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol:
18.11.19 21:29
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Сыграть с Энди Марреем. Где посмотреть и что нужно знать об историческом Кубке Дэвиса с Казахстаном

18 ноября 2019, 09:55 |  Спорт

Мужская сборная Казахстана по теннису с 18 по 24 ноября выступит в финальном раунде Кубка Дэвиса, который пройдет в Мадриде на кортах стадиона La Caja Magica. Соперниками подопечных Диаса Доскараева в группе будут команды Голландии и Великобритании.

Vesti.kz рассказывают о турнире, а также о настрое казахстанских теннисистов на это противостояние.

В нынешнем году розыгрыш пройдет в новом формате, который был принят в августе 2018 года. Мировая группа, состоящая из 18 команд, называется World Cup of Tennis Finals. Трофей в Мадриде будут разыгрывать четыре полуфиналиста предыдущего розыгрыша - Хорватия, Франция, Испания и США, а также две команды получившие уайлд-кард от организаторов - Аргентина и Великобритания. Еще 12 сборных преодолевали квалификационный раунд.

Казахстан оказался в числе успешно преодолевших квалификацию, обыграв в Нур-Султане Португалию со счетом 3:1. В составе хозяев корта в одиночках сыграли Михаил Кукушкин и Александр Бублик, а в паре Тимур Хабибулин и Александр Недовесов.

Также стадию квалификации преодолели команды Австралии, Бельгии, Канады, Чили, Колумбии, Германии, Италии, Японии, Голландии, России и Сербии.

Формула турнира в Мадриде предусматривает распределение 18 сборных по шести группам - по три в каждую. Из них в четвертьфинал выйдут шесть победителей и две лучшие команды из числа ставших вторыми.

Казахстан попал в группу E, а полностью их состав выглядит так: 

Группа A: Франция, Сербия, Япония;
Группа B: Хорватия, Испания, Россия;
Группа C: Аргентина, Германия, Чили;
Группа D: Бельгия, Австралия, Колумбия;
Группа E: Великобритания, Казахстан, Голландия;
Группа F: США, Италия, Канада.

Две худшие команды по итогам групповой стадии в будущем сезоне будут понижены до участия в зональных турнирах, а остальные восемь команд сохранят автоматическое право на участие в следующем квалификационном этапе.

Каждый матч между сборными будет состоять из двух одиночных и одной парной встреч. Все игры будут проходить до победы в двух сетах.

Сборная Казахстана свой первый матч проведет 19 ноября против Голландии. 20 ноября голландцы встретятся с Великобританией, а на следующий день казахстанские теннисисты сыграют с британцами. Начало всех матчей запланировано на 16:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игры сборной Казахстана покажет телеканал QazSport. В интернете их можно будет посмотреть здесь.

В финальной стадии в составе сборной Казахстана заявлены Александр Бублик (58-й номер в рейтинге ATP), Михаил Кукушкин (67), Дмитрий Попко (186), Александр Недовесов (188-й в парном рейтинге) и Андрей Голубев (168-й в парном рейтинге).

У Великобритании - Энди Маррей (125), его брат Джейми (20-й в парном рейтинге), а также Кайл Эдмунд (68), Дэниел Эванс (42) и Нил Скупски (31-й в парном рейтинге).

А у Голландии - Робин Хасе (161), Таллон Грикспур (176), Ботик ван де Зандшульп (198), Уэсли Коольхоф (12-й в парном рейтинге) и Жан-Жюльен Ройер (20-й в парном рейтинге).

По словам капитана сборной Казахстана Диаса Доскараева, его подопечные прилетели в Мадрид за неделю до старта: "Все ребята уже привыкли к кортам, адаптировались ко времени и ко всем необходимым условиям. Команда находится в боевом строю и хорошем настроении".

Он отметил, что сборной Казахстана предстоят тяжелые матчи: "Первая игра будет с Голландией. Они, может, менее известные, чем команда Великобритании, но они все-таки крепкий орешек. Мы постараемся показать хороший результат, начиная с первого матча.

Великобритания является фаворитом. У них есть Энди Маррей, а Великобритания с ним и без него - это две разные команды. Он может помочь своей сборной не только в одиночке, но и в паре со своим братом. Он, скорее всего, будет играть с Кукушкиным. Это будет интересный матч, но мы не хотим забегать вперед, потому что еще есть много времени".

Также Доскараев рассказал, будет ли преимуществом для Казахстана день отдыха перед игрой с британцами: "Великобритания будет играть два дня подряд. С одной стороны, день отдыха - это преимущество, а с другой - психологическое давление. Они играют два дня подряд и будут в боевом настроении. Но мы рассматриваем это все-таки как преимущество, где можно будет взять паузу, отдохнуть, посмотреть матч Голландии и Великобритании, проанализировать".

Михаил Кукушкин отметил, что они очень ждали Кубок Дэвиса: "Практически весь год ждали этого грандиозного события, все-таки это впервые в истории. Поменялся формат Кубка Дэвиса, можно сказать совершенно новый турнир. И мы все ждали этого события. Мы уже целую неделю в Мадриде, тренируемся, готовимся и, конечно, настраиваемся на самый хороший результат.

Будет тяжело. У голландцев и англичан хорошие игроки. У нас будет бешеный настрой на первые два одиночных матча. Нам будет важно хорошо сыграть именно в одиночках, чтобы создать задел перед парой. Если же счет будет 1:1, то все будет решаться в паре. У голландцев и англичан очень сильные игроки именно в паре. Также у англичан есть Энди Маррей, который возвращается после травмы, но это один из лучших игроков в истории. С ним будет очень сложно играть. Но мы верим в себя, так как всегда в Кубке Дэвиса играем очень здорово и, конечно же, у нас позитивный настрой".

Также экс-первая ракетка Казахстана рассказал, как на него повлияло то, что его сместили с первого места национального рейтинга.

"Меня это не расстраивает, я рад за Сашу (Бублика), который провел очень серьезный и солидный год, одержал много побед, показывает хорошие результаты. Для меня это здорово, что в команде есть еще один сильный одиночник. Чуть меньше давления на меня, потому что я уже номер два. (смеется) Я очень доволен сложившейся ситуацией", - подытожил Кукушкин.

Стоит отметить, что перед стартом Кубка Дэвиса в Мадриде комнату сборной Казахстана посетил чемпион мира и Европы в составе Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, футболист "Барселоны" Жерар Пике, который пожелал удачи казахстанским теннисистам.

Катализатором перемен в Кубке Дэвиса стала инвестиционная группа Kosmos, одним из руководителей которой и является Пике.

Букмекеры считают главным фаворитом Кубка Дэвиса сборную Испании, коэффициент на победу которой оценивается в 3,75. Второе место в этом списке занимает Франция - 5.75, а третье делят Россия и Австралия - 7,75.

Действующий победитель - сборная Хорватии - с коэффициентом 9,75  располагается на седьмой строчке, а Казахстан (96) занимает 16-е место из 18-ти сборных. При этом Великобритания (14,75) идет десятой, а Голландия (98) делит с Колумбией последнюю, 18-ю, строчку.

Фото: daviscupfinals.com (1,2,3,4,5,6,9), ktf.kz. Андрей Ударцев (7,8).
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Сыграть с Энди Марреем. Где посмотреть и что нужно знать об...
alex_60


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Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//в составе сборной Казахстана заявлены Александр Бублик (58-й номер в рейтинге ATP), Михаил Кукушкин (67), Дмитрий Попко (186), Александр Недовесов (188-й в парном рейтинге) и Андрей Голубев (168-й в парном рейтинге)///

хороший состав.
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