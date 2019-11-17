"Горняк" дважды сыграл дома с одним из лидеров чемпионата РК по хоккею

Рудненская хоккейная команда «Горняк» продолжает домашнюю серию игр в рамках чемпионата РК. После двух проигрышей «Иртышу» 11 и 12 ноября, в пятницу, 15 ноября, и субботу, 16 ноября, подопечные Евгения Зиновьева встречали одного из лидеров турнирной таблицы – ХК «Алтай Торпедо» (Усть-Каменогорск).

Отчем о матчах публикует ИА Город.

Первый период первого матча был безголевым. И сначала можно было предположить, что противники «присматриваются» друг к другу, у самых преданных болельщиков «Горняка» даже теплилась в сердце надежда: «А вдруг ребята сегодня дадут бой». Но не случилось. Последующие два периода показали, что подопечные Виктора Богатырева действительно присматривались к «Горняку», но как хищник к дичи.

Второй игровой отрезок стартовал с заброшенной в ворота кипера Пиманкина шайбы. Потом Александр пропустил еще две. Судьи подвергали эти два гола сомнению, назначая видепросмотр, в итоге шайбы усть-каменогорцам засчитали.

В третьем периоде «черно-белые» сделали попытку «размочить» счет, но опять же после видеопросмотра шайба не была засчитана, так как не пересекла линию ворот кипера Андрея Шутова. И почти сразу противник увеличивает отрыв, на табло светится уже 0:4. Пятую шайбу, впрочем, как и вторую, «Алтай Торпедо» забрасывает при игре в большинстве. И за две с половиной минуты до финальной сирены в ворота многострадального Пиманкина летит шестая шайба.

Как видно из протокола игры, противник перебросал «Горняк» вдвое, зато мы «пересидели» гостей на лавке штрафников. Мастеровитый соперник дважды сумел воспользоваться своим большинством. Эх, был бы этот пример заразительным!

«Горняк» (Рудный) - «Алтай Торпедо» (Усть-Каменогорск) 0:6 (0:0, 0:3, 0:3)

0:1 - Пархоменко (Худяков) - 20:07



0:2 - Пархоменко (Архипов, Быков) - 23:20 ГБ



0:3 - Мещеряков (Скуматов, Куянов) - 30:46



0:4 - Богданов (Ананичев Ал., Бекетаев) - 48:08



0:5 - Скуматов (Куянов, Каиров) - 54:43 ГБ



0:6 - Меньщиков (Колобов, Лызин) - 57:26



Вратари: Пиманкин - Шутов



Броски: 21 - 41 (5-12, 9-14, 7-15)



Штрафы: 12 - 8 (2-2, 4-6, 6-0)

В повторном матче с «Алтай Торпедо» рудничане одержали убедительную победу – 4:1.