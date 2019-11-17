"Горняк" дважды сыграл дома с одним из лидеров чемпионата РК по хоккею
Ирина СТАРИКОВА, ИА Город
Рудненская хоккейная команда «Горняк» продолжает домашнюю серию игр в рамках чемпионата РК. После двух проигрышей «Иртышу» 11 и 12 ноября, в пятницу, 15 ноября, и субботу, 16 ноября, подопечные Евгения Зиновьева встречали одного из лидеров турнирной таблицы – ХК «Алтай Торпедо» (Усть-Каменогорск).
Отчем о матчах публикует ИА Город.
Первый период первого матча был безголевым. И сначала можно было предположить, что противники «присматриваются» друг к другу, у самых преданных болельщиков «Горняка» даже теплилась в сердце надежда: «А вдруг ребята сегодня дадут бой». Но не случилось. Последующие два периода показали, что подопечные Виктора Богатырева действительно присматривались к «Горняку», но как хищник к дичи.
Второй игровой отрезок стартовал с заброшенной в ворота кипера Пиманкина шайбы. Потом Александр пропустил еще две. Судьи подвергали эти два гола сомнению, назначая видепросмотр, в итоге шайбы усть-каменогорцам засчитали.
В третьем периоде «черно-белые» сделали попытку «размочить» счет, но опять же после видеопросмотра шайба не была засчитана, так как не пересекла линию ворот кипера Андрея Шутова. И почти сразу противник увеличивает отрыв, на табло светится уже 0:4. Пятую шайбу, впрочем, как и вторую, «Алтай Торпедо» забрасывает при игре в большинстве. И за две с половиной минуты до финальной сирены в ворота многострадального Пиманкина летит шестая шайба.
Как видно из протокола игры, противник перебросал «Горняк» вдвое, зато мы «пересидели» гостей на лавке штрафников. Мастеровитый соперник дважды сумел воспользоваться своим большинством. Эх, был бы этот пример заразительным!
«Горняк» (Рудный) - «Алтай Торпедо» (Усть-Каменогорск) 0:6 (0:0, 0:3, 0:3)
0:1 - Пархоменко (Худяков) - 20:07
0:2 - Пархоменко (Архипов, Быков) - 23:20 ГБ
0:3 - Мещеряков (Скуматов, Куянов) - 30:46
0:4 - Богданов (Ананичев Ал., Бекетаев) - 48:08
0:5 - Скуматов (Куянов, Каиров) - 54:43 ГБ
0:6 - Меньщиков (Колобов, Лызин) - 57:26
Вратари: Пиманкин - Шутов
Броски: 21 - 41 (5-12, 9-14, 7-15)
Штрафы: 12 - 8 (2-2, 4-6, 6-0)
В повторном матче с «Алтай Торпедо» рудничане одержали убедительную победу – 4:1.
Хоккей – спорт непредсказуемый. Повторная встреча команд «Горняк» и «Алтай Торпедо» 16 ноября могла окончиться, не начавшись. Рудненский клуб рисковал заработать техническое поражение ввиду того, что за одними из ворот, по пути выезда ледозаливочной машины, во льду образовалась внушительная «вмятина», и если учесть, что именно за рамкой чаще всего разворачивается борьба, исправить этот огрех нужно было не только очень быстро, но и очень надежно. Сначала старт матча отодвинули на 30 минут, а затем продлили ожидание еще на полчаса. Команда противника во главе с тренером Виктором Богатыревым отнеслась с пониманием к данной ситуации, и, к счастью, игра все же состоялась. А ее исход и вовсе стал неожиданностью для болельщиков «Горняка», которые уже стали привыкать к поражениям любимой команды.
Матч 16 ноября также начался с продолжительного безголевого периода, однако, оставшись в большинстве за 16 секунд до первого перерыва, подопечные Евгения Зиновьева усилиями Щанкина, Селуянова и Степанова открыли счет.
Во втором периоде молодой игрок «Горняка», воспитанник рудненской школы хоккея Владислав Бухаршин увеличивает отрыв, а после в ворота гостей летит еще одна шайба от Евгения Степанова, которому ассистируют Щанкин и Юлбарисов. Тренер «Алтай Торпедо» принимает решение сменить вратаря, и место Севидова в рамке занимает Шутов. Однако это не помогает, и «черно-белые» забивают четвертый гол усилиями Вудуньяна, Равилова и Жилина.
В третьем периоде гостям удалось размочить свою «баранку» на табло, играя в большинстве. Автором единственного гола в составе «Алтай Торпедо» стал Денис Куянов, которому ассистировали Бекетаев и Скуматов. Эта троица не позволила нашему киперу Грязнову «засушить» долгожданный «сухарь», но все равно игра вратаря рудничан была на высоте. «Горняк» попытался забросить пятую шайбу в рамку противника, но гол не был засчитан, так как шайба не пересекла линию ворот. Но нам уже удалось вырвать три очка у одного из лидеров турнирной таблицы ОЧРК.
«Горняк» (Рудный) - «Алтай Торпедо» (Усть-Каменогорск) 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
1:0 - Щанкин (Селуянов, Степанов) - 19:44 ГБ
2:0 - Бухаршин - 32:34
3:0 - Степанов (Юлбарисов, Щанкин) - 33:39
4:0 - Вудуньян (Равилов, Жилин) - 37:27
4:1 - Куянов (Бекетаев, Скуматов) - 44:15 ГБ
Вратари: Грязнов - Севидов (Шутов, 33:39 - 60:00)
Броски: 27 - 32 (10-12, 11-8, 6-12)
Штрафы: 6 - 14 (0-2, 0-8, 6-4)
Виктор Богатырев, ГТ ХК «Алтай Торпедо»:
- Вчера играли хорошо, сегодня – безобразно. Может, сказалась задержка матча на час, будем разбираться, в целом выделить некого. Видимо, кто-то посчитал накануне, что получилось легко, не готовыми вышли на игру. Видно, что больше желания выиграть было у «Горняка», команда эту победу заслужила.
Евгений Зиновьев, ГТ ХК «Горняк»:
- Спаренные игры – вещь интересная, накануне мы в одну калитку уступили, сегодня показали совершенно другой хоккей. Вот и ломаешь голову – что поменялось за ночь. Я думаю, мы заслуженно выиграли. Хочу сделать комплимент команде «Алтай Торпедо» и их наставнику: быстрая, мобильная, обученная команда. И вдвойне приятно, что мы такую команду обыграли. По вратарской линии что могу сказать. Всю предсезонную подготовку и начало Чемпионата мы были очень довольны нашими вратарями, потом что-то надломилось. И очень приятно, что сегодня Макс выдал тот хоккей, в который он умеет играть.
Максим Худяков, капитан ХК «Алтай Торпедо»:
- Первый матч ровно провели, реализовали свои моменты, по второй игре очень много проваливались, в обороне ненадежно сыграли, не помогли вратарю. Думали, приехали забрать все шесть очков, но в жизни разное бывает, надо делать правильные выводы и двигаться дальше.
Владислав Бухаршин, нападающий ХК «Горняк»:
- Сегодня вышли сконцентрированными на игру, даже несмотря на часовую задержку матча. Реализовали свои моменты, дали противнику мало шансов забивать. И соответственно победа пришла.
Следующие игры «Горняк» проведет также дома: 19 и 20 ноября наша команда встречается с ХК «Алматы».
Фото: профессиональный клуб «Аят»
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