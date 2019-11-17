Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019" появилось в Сети
Tengrinews.kz
Ролик о туристических местах Казахстана, который покажут на всемирном конкурсе красоты в Великобритании, презентовали в Сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Айжан Тугельбаева
Самая красивая девушка страны Мадина Батык выступит с этим видео на "Мисс мира - 2019" 14 декабря в Лондоне. За две недели путешествия съемочная группа преодолела более 10 тысяч километров.
В ролике показаны урочище Босжира на полуострове Мангышлак, всемирно известный горнолыжный курорт Шымбулак в предгорьях Заилийского Алатау, знаменитый Чарынский каньон, мистическое озеро Каинды, шедевр средневековой архитектуры - древний город Сауран, всемирно известная высокогорная обсерватория на плато Ассы, святыня для паломников - мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане, полная тайн пещера Акмешит, величественный Каспий и столица Казахстана Нур-Султан.
Героиня ролика Мадина Батык приглашает гостей насладиться пейзажами Казахстана.
По словам организаторов, иногда съемки проходили в экстремальных условиях. Например, в Бутаковском ущелье Мадине, на которой было надето платье весом 20 килограммов, пришлось оседлать лошадь и взбираться по крутому склону в горы. И таких случаев было несколько.
"Уникальность нашей природы в том, что на территории Казахстана есть все чудеса света. И прежде чем пополнять копилку впечатлений в других частях света, нужно обратить свой взор внутрь, вглубь родной страны, и тогда тебе откроются удивительные сокровища. Я счастлива, что мне выпала уникальная возможность рассказать о таких величественных и святых местах всему миру", - поделилась впечатлениями первая красавица Казахстана.
Сейчас девушка завершает последние приготовления перед конкурсом. 19 ноября Мадина вылетает в Лондон, где самые красивые девушки мира примут участие в благотворительных и социальных акциях перед "Мисс мира - 2019".
Фото для "Мисс Мира - 2019" / Марета Келигова
Напомним, титул "Мисс Казахстан" Мадина Батык завоевала в мае 2019 года на ежегодном национальном конкурсе красоты.
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