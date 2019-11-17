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alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon: вам же можно и из сарая - удетать... Да, как давно ты, да не был на Родине. Аэропорт в Гамбурге по сравнению с нашим, точно сарай.
17.11.19 19:24
drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Срочно надо здание аэропорта делать достойное. Для россиян. Правильно, Алекс, вам же можно и из сарая - удетать... :lol: :oops: :-P
17.11.19 19:11
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Остров Хайнань в Китае. Чудное место. Семь часов лету из Астаны. Скат летает.
17.11.19 19:05
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Скат и наши турагенства. Можно поздравить. Россия отложила до 2020 решение по полетам. В Египет на курорты. Срочно надо здание аэропорта делать достойное. Для россиян.
17.11.19 18:59
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Вопрос Добринцову. Что там на базарах говорят По поводу патентов для торговли. Что то думаю опять продлят. Насчёт патентов я не в теме,у меня упрощёнка. На ОРТ прошла серия облав от...
17.11.19 18:54
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Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019" появилось в Сети

Tengrinews.kz

17 ноября 2019, 11:53 |  Культура

Ролик о туристических местах Казахстана, который покажут на всемирном конкурсе красоты в Великобритании, презентовали в Сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Айжан Тугельбаева

Самая красивая девушка страны Мадина Батык выступит с этим видео на "Мисс мира - 2019" 14 декабря в Лондоне. За две недели путешествия съемочная группа преодолела более 10 тысяч километров.

В ролике показаны урочище Босжира на полуострове Мангышлак, всемирно известный горнолыжный курорт Шымбулак в предгорьях Заилийского Алатау, знаменитый Чарынский каньон, мистическое озеро Каинды, шедевр средневековой архитектуры - древний город Сауран, всемирно известная высокогорная обсерватория на плато Ассы, святыня для паломников - мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане, полная тайн пещера Акмешит, величественный Каспий и столица Казахстана Нур-Султан.

Героиня ролика Мадина Батык приглашает гостей насладиться пейзажами Казахстана.

По словам организаторов, иногда съемки проходили в экстремальных условиях. Например, в Бутаковском ущелье Мадине, на которой было надето платье весом 20 килограммов, пришлось оседлать лошадь и взбираться по крутому склону в горы. И таких случаев было несколько.

"Уникальность нашей природы в том, что на территории Казахстана есть все чудеса света. И прежде чем пополнять копилку впечатлений в других частях света, нужно обратить свой взор внутрь, вглубь родной страны, и тогда тебе откроются удивительные сокровища. Я счастлива, что мне выпала уникальная возможность рассказать о таких величественных и святых местах всему миру", - поделилась впечатлениями первая красавица Казахстана.

Сейчас девушка завершает последние приготовления перед конкурсом. 19 ноября Мадина вылетает в Лондон, где самые красивые девушки мира примут участие в благотворительных и социальных акциях перед "Мисс мира - 2019". 

 

Фото для "Мисс Мира - 2019" / Марета Келигова

Напомним, титул "Мисс Казахстан" Мадина Батык завоевала в мае 2019 года на ежегодном национальном конкурсе красоты. 
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Комментарии к новости
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§ 3DO
Re: Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019"...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1980
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 17.11.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Самая красивая девушка страны"
Я бы написал, что каждый день на остановке вижу девушек в разы красивее, но ладно. Все-таки условности всяких там конкурсов красот и субъективщина небольшая.

Цитата: "Уникальность нашей природы в том, что на территории Казахстана есть все чудеса света"
У нас конечно есть красивые места, но прям уж называть это ЧУДЕСАМИ?!

Цитат: "в других частях света, нужно обратить свой взор внутрь, вглубь родной страны"
А что же у нас внутренний туризм, не говоря уже о международном - в таком нелестном месте, если у нас все так классно и красиво? Наличие красот природы это одно, а вот инфраструктура им сопутствующая, чтобы до них добраться - это другое. Че там туалеты на границе, на трассах уже привели в приличное состояние?
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§ yudjin
Re: Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019"...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6214
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.11.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самая красивая девушка страны

весьма сомнительное заявление.... кроме волос, которые могут быть и не свои и роста, красоты не заметил. А косящий глаз и вовсе на любителя...
надеюсь душевными качествами она выиграла.
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§ abaika95
Re: Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019"...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1703
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.11.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень красивая девушка,желаю ей дальнейших успехов и побед!
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* alex_60
Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019" появилось в Сети
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5986
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самые красивые девушки в мире,по мнению экспертов живут в-
1.Венесуэла
2.Филиппины
3.Мексика
4.Юар
5.Вьетнам
6.Таиланд

Такие вот эксперты.
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* alex_60
Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019" появилось в Сети
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5986
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и здесь, надо добавление.
Самая красивая девушка, по мнению экспертов саке маке.
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§ Victor Yang
Re: Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019"...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12143
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.11.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я, кажется, видел эту девушку в Актау на фотосессии - первое фото оттуда, с набережной Каспийского моря. Цитата:
yudjin:
Цитата: Самая красивая девушка страны весьма сомнительное заявление....

Имеется ввиду признанная самой красивой в этом году. Те кто не участвовал в счёт, увы, не идут. Но эта участница довольно конкурентоспособна в отличие от некоторых предыдущих.
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* alex_60
Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019" появилось в Сети
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5986
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А их проверяют перед конкурсом.
Девушка она или женщина.
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§ Я
Re: Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019"...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 17.11.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
нелестном месте

Нет пророка в своем отечестве
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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