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Была угроза возгорания детского центра - ДЧС о пожаре по ул.Арыстанбекова

Ольга ЛИХОГРАЙ

16 ноября 2019, 17:32 |  Происшествия

Семь пожарных расчетов и 47 сотрудников личного состава департамента по ЧС Костанайской области продолжают тушить двухэтажный коттедж, расположенный по ул.Арыстанбекова, 5 "А" в областном центре. Коттедж находится прямо за зданием художественной школы им.Русина.

Рядом - детский подготовительный центр.

Около получаса назад пожар удалось локализовать.

- Сигнал о возгорании поступил в 15.37, - сообщил "НГ" начальник ДЧС Талгат КАКИМОВ. - Загорелся мансардный этаж, расположенный над двумя этажами. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки, которую неправильно смонтировали. Уже произошло частичное обрушение мансарды. Локализовать пожар удалось локализовать в 17.17, он относится к 3-й степени сложности. Рядом с коттеджем, всего в 3-4-х метрах находится детский подготовительный центр, была угроза его возгорания, а также других близко расположенных зданий.

Площадь коттеджа - 605 кв. м, площадь пожара - 200 кв. м.

Коттедж планировали сдавать в аренду под коммерческую деятельность. Во время возгорания людей в нем не было.
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Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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