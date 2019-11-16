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Выставка «Созвездие юных талантов» открылась в Костанайской картинной галерее

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

16 ноября 2019, 13:17 |  Культура

15 ноября в Костанайской картинной галерее открылась выставка работ выпускников художественной школы им. А. И. Никифорова «Созвездие юных талантов».

Уже 36 лет в этой школе учат детей выражать свои чувства и впечатления через изобразительное искусство. И не первый десяток лет дипломные работы экспонируются на таких коллективных выставках.

На двух этажах галереи разместили более сотни работ, выполненных в разных жанрах и техниках.

Здесь есть картины, написанные маслом, акрилом, гуашью. Представлены интересные графические работы.

Е.Байгенжин, "Адам и три сына" , графика

В витринах на первом этаже выставлены скульптуры из камня, металла.

Робот в стиле стимпанк из метизных изделий

Приковывают взгляд совершенно очаровательные фигурки из пластилина с проработкой мельчайших деталей.

А декоративно-прикладные техники, которыми владеют ученики художественной школы, можно перечислять долго: нетканый гобелен, ниткография, выжигание по дереву, витраж, кинусайга (картины из лоскутов ткани), флористика, батик.

Овчаренко А. "Лесной олень", флористика

Что бы ни попало в руки талантливых детей, будь то осколки яичной скорлупы, части растений, ракушки, болты и шурупы, даже простые канцелярские скрепки – все может стать частью творческой работы.

- Мы, педагоги, постоянно видим работы наших учеников, они создаются у нас на глазах, - сказала преподаватель художественной школы Анастасия БУРЦЕВА, - но на выставке они смотрятся по-другому. Это действительно достойная выставка. Хочу поблагодарить детей, с которыми мы вместе росли в творчестве! Поблагодарить родителей за поддержку, за взаимоуважение.

В. Бражник, "Виски", акварель

Бурцева пожелала выпускникам еще много выставок впереди и напомнила, что в родной школе им всегда будут рады.

- Так давно эта традиция заведена, что я не помню, чтобы мы не организовывали выставку, на которой можно увидеть работы наших дипломников, - сказала директор художественной школы им. А.И. Никифорова Татьяна КУЗЬМЕНКОВА. – Приятно, что есть возможность показать такие разные работы и создать у зрителей объемное впечатление о нашей школе. Действительно, работы создаются на наших глазах, но по-настоящему оценить результат можно, только охватив всю выставку. Результат замечательный. Вы все хорошо поработали и впереди у вас еще ждут творческие успехи!

А.Гладзак, "Чеширский кот", соленое тесто

В этой школе выпускники получают не только дипломы. К дипломам прилагаются крылья вдохновения, которые не потеряются в течение всей жизни, независимо от того, станет ли в будущем искусство профессией сегодняшних девочек и мальчиков. 

В. Данилкина. "Водоворот времени", акрил

Выставка будет работать в течение месяца.

Я.Говорина, "На отдыхе", пластилин

Д.Ивайкина, "Дед лесовик", пластилин

Фото Ксении РЕБИК
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§ 3DO
Re: Выставка «Созвездие юных талантов» открылась в Костанайской...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 16.11.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экспозиция с оленем красивая! Жаль, фото не кликабельны.
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