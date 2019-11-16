Сайт Ratel.kz возобновил свою работу после полутора лет блокировки

Сайт Ratel.kz возобновил свою работу после вынужденного перерыва в полтора года, сообщает informburo.kz.

"Мы на свободе (по уголовному делу пока не принято окончательных процессуальных решений), суд Медеуского района Алматы определил, что сроки запретов вышли, то есть вы, уважаемые читатели, вновь сможете почитать публикации авторов сайта", – отметил главный редактор сайта Ratel.kz Марат Асипов в обращении к читателям.

В марте 2018 года Генпрокуратура вынесла предписание Комитету по информационной безопасности отключить домен Ratel.kz. Домен был зарегистрирован на Геннадия Бендицкого, скончавшегося 3 декабря 2017 года. Надзорный орган посчитал, что данные, указанные в заявке Бендицкого на регистрацию доменного имени, теперь оказались "неполными или недостоверными". 28 мая 2018 года Медеуский районный суд Алматы вынес решение о прекращении выпуска интернет-издания.

28 августа 2019 года Медеуский районный суд Алматы пояснил, что решение о запрете на работу сайта Ratel.kz и его главного редактора Марата Асипова действует до 23 октября 2019 года.

В новейшей истории казахстанской журналистики это единственный случай, когда отправленное в небытие издание вновь вышло в эфир. Так прокомментировала возвращение Ratel.kz президент Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" Тамара Калеева, слова которой привёл в своём обращении Марат Асипов.