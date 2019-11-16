Форум
Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
По моему убеждению, главное дело женщины — заботиться о семейном очаге. Пусть готовит обед, стирает, убирается и не спорит с мужчиной Это прошлый век. Век динозавров когда мужчина бегал с палкой за...
16.11.19 11:30
юля елиссева
Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
Надпись на гробнице фараона (Ок. 35 века до н.э.) "Молодые строптивы, без послушания и уважения к старшим. Истину отбросили, обычаев не признают. Никто их не понимает, и они не хотят, чтобы их...
16.11.19 11:14
ACROS
Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за многими стоят непростые люди
Если КТО ТО, вдруг, захочет убрать этого Байбека, то за ним, тоже вроде "непростой" человек стоит !?!Как понимать тогда его слова: как грозное предупреждение КОЕ КОМУ о своей...
16.11.19 11:04
3DO
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата: "не имеет свое мнение? Я жил" Нет, Виталя, я не жил. И не тянет вообще к совместной жизни. Цитата: "Со временем расслабился" Ну тут скорее проблема в тебе, что нужен...
16.11.19 10:58
Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
3DO: А ты не задумывался как жить с женщиной которая не имеет свое мнение? Я жил. Со временем расслабился и финал плох. Уж лучше пусть мне каждое утро кто то пенок делает, чем я живя на...
16.11.19 10:52
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Сайт Ratel.kz возобновил свою работу после полутора лет блокировки

informburo.kz

16 ноября 2019, 09:08 |  Общество

Сайт Ratel.kz возобновил свою работу после вынужденного перерыва в полтора года, сообщает informburo.kz.

"Мы на свободе (по уголовному делу пока не принято окончательных процессуальных решений), суд Медеуского района Алматы определил, что сроки запретов вышли, то есть вы, уважаемые читатели, вновь сможете почитать публикации авторов сайта", – отметил главный редактор сайта Ratel.kz Марат Асипов в обращении к читателям.

В марте 2018 года Генпрокуратура вынесла предписание Комитету по информационной безопасности отключить домен Ratel.kz. Домен был зарегистрирован на Геннадия Бендицкого, скончавшегося 3 декабря 2017 года. Надзорный орган посчитал, что данные, указанные в заявке Бендицкого на регистрацию доменного имени, теперь оказались "неполными или недостоверными". 28 мая 2018 года Медеуский районный суд Алматы вынес решение о прекращении выпуска интернет-издания.

28 августа 2019 года Медеуский районный суд Алматы пояснил, что решение о запрете на работу сайта Ratel.kz и его главного редактора Марата Асипова действует до 23 октября 2019 года.

В новейшей истории казахстанской журналистики это единственный случай, когда отправленное в небытие издание вновь вышло в эфир. Так прокомментировала возвращение Ratel.kz президент Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" Тамара Калеева, слова которой привёл в своём обращении Марат Асипов.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.11.19 10:41 Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
16.11.19 08:07 Три тысячи биоразлагающихся пакетов бесплатно раздали в Костанае
15.11.19 19:24 Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются предпринимательской деятельностью
15.11.19 16:27 Из минуса в плюс и обратно - о погоде в Костанайской области в ближайшие дни
15.11.19 16:04 Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области
15.11.19 14:37 Загруженность пассажирами автобусов на маршруте № 18 "А" в п. Дружба в Костанае проверила специальная комиссия
15.11.19 14:10 "Каждые 24 секунды погибает человек". К казахстанским водителям обратились в ВОЗ
15.11.19 13:28 Акция бесплатной юридической помощи "Народный юрист" второй раз пройдет в Казахстане
15.11.19 12:50 На процессе по делу Василия Розинова бывший директор элеватора признался в даче ложных показаний
15.11.19 11:12 Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за многими стоят непростые люди

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* Vit
Re: Сайт Ratel.kz возобновил свою работу после полутора лет...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8562
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока это не о чем не говорит. Савченко Надежду тоже ждали в Украине. Но пришёл другой чел. Неожиданно другой. Если сломали хребет, то появится новое издание.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 112
Пользователей: 3
Всего: 115

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх