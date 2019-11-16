Форум
юля елиссева
Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
Надпись на гробнице фараона (Ок. 35 века до н.э.) "Молодые строптивы, без послушания и уважения к старшим. Истину отбросили, обычаев не признают. Никто их не понимает, и они не хотят, чтобы их...
16.11.19 11:14
Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
3DO: А ты не задумывался как жить с женщиной которая не имеет свое мнение? Я жил. Со временем расслабился и финал плох. Уж лучше пусть мне каждое утро кто то пенок делает, чем я живя на...
16.11.19 10:52
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Анекдот. Чукчи приезжают в Париж. Приходят в ресторан. Один из них говорит: Так, однако, я учил французский, сейчас, однако, всем поесть закажу. Официант подлетает к столику и чукча говорит:...
16.11.19 10:48
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева: Желающие закидать меня тапками А чего кидать. Нормально. Свобода мнений. Если бы на стадионе, там есть варианты.
16.11.19 10:46
3DO
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата: "не промолчат, а носом ткнут" Я не люблю женщин, которые имеют свое мнение. Когда женщина начинает думать, что она умная, что у нее ум наравне с мужчиной, она перестает быть...
16.11.19 10:42
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Три тысячи биоразлагающихся пакетов бесплатно раздали в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

16 ноября 2019, 08:07 |  Общество

Экологическую акцию #БойЗагрязнениюПластиком сотрудники департамента экологии Костанайской области и волонтеры молодёжного общественного объединения "Жастар" провели вечером в пятницу, 15 ноября. Костанайцам, которые пришли в ТЦ "Астыкжан" за покупками, они предожили воспользоваться бесплатными экопакетами вместо привычных полиэтиленовых.

- Биоразлагающиеся пакеты произведены на 100 процентов из растительных материалов, - пояснил "НГ" государственный экологический инспектор департамента экологии Сергей МУКАШЕВ. - В этом году министерство экологии РК приступило к активной борьбе с полиэтиленом. По статистике, каждый год в мире производят порядка 4 трлн полиэтиленовых пакетов, а разлагаются они в естественной среде сотни лет. Эту нагрузку нужно минимизировать. 

Экопакеты выдерживают до 10 кг веса.

Здесь же мы увидели экологичные сумки с надписью "Спасибо, #ПакетНеНужен", правда, их было всего 15. Чтобы получить одну из них, нужно было сделать фото на фоне баннера «Жастар», опубликовать на своей странице в Инстаграм и сопроводить хештегом #БойЗагрязнениюПластиком.

- Пакеты сделаны в Нур-Султане. В Костанае такие, к сожалению, не найти, - рассказал "НГ" экоактивист МОО "Жастар" Максим ФРОЛОВ. - Экопакеты в компосте разлагаются за 3 месяца. Любой может закопать их у себя во дворе или любом горшке с цветком. До 2025 года Казахстан должен отказаться от полиэтиленовых пакетов, поэтому за ними будущее. Экопакеты, конечно, дороже. Мы их закупили примерно по 30-35 тенге за пакет. Но, я думаю, если экопакеты пойдут на поток, цена может снизиться.

Покупатели подмену пакетов на кассах заметили. Некоторые, поняв разницу, брали по несколько экопакетов. Особый интерес просыпался у костанайцев, когда им говорили, что новинку выдают бесплатно.

- С полиэтиленовым пакетом в магазин хожу почти каждый день, - рассказала жительница Костаная Бахытгуль МУРАТОВА. - После использования обычно выбрасываю пакеты в мусорное ведро. Экопакеты вижу в первый раз, они даже на ощупь другие. 

Пенсионерка Лидия ШВЕЦ складывала свои покупки в привычный пакет. А когда на кассе ей дали экопакет, сразу вспомнила, что уже видела такие по телевизору.

- Они как-будто из ткани сделаны, - отметила она. - В мой экопакет вместились 1 кг фарша, банка шпрот, приправы, банка какао и ещё несколько экопакетов.

В департаменте экологии отмечают: согласно требованиям ст. 301 Экологического кодекса РК, размещение полиэтилена и схожих синтетических материалов на полигонах ТБО запрещено. Утилизацией полиэтилена занимаются специальные предприятия, но они не успевают перерабатывать весь объём. 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.11.19 10:41 Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
16.11.19 09:08 Сайт Ratel.kz возобновил свою работу после полутора лет блокировки
15.11.19 19:24 Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются предпринимательской деятельностью
15.11.19 16:27 Из минуса в плюс и обратно - о погоде в Костанайской области в ближайшие дни
15.11.19 16:04 Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области
15.11.19 14:37 Загруженность пассажирами автобусов на маршруте № 18 "А" в п. Дружба в Костанае проверила специальная комиссия
15.11.19 14:10 "Каждые 24 секунды погибает человек". К казахстанским водителям обратились в ВОЗ
15.11.19 13:28 Акция бесплатной юридической помощи "Народный юрист" второй раз пройдет в Казахстане
15.11.19 12:50 На процессе по делу Василия Розинова бывший директор элеватора признался в даче ложных показаний
15.11.19 11:12 Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за многими стоят непростые люди

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
Re: Три тысячи биоразлагающихся пакетов бесплатно раздали в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5947
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Чтобы получить одну из них, нужно было сделать фото на фоне баннера «Жастар», опубликовать на своей странице в Инстаграм и сопроводить хештегом #БойЗагрязнениюПластиком.//

Позорише. Бесплатные пакеты. Может на луну ещё слетать.

//С полиэтиленовым пакетом в магазин хожу почти каждый день, - рассказала жительница Костаная - После использования обычно выбрасываю пакеты в мусорное ведро//

Зачем выбрасывать, следующий раз почему с ним не сходить.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 118
Пользователей: 3
Всего: 121

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх