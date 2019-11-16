Три тысячи биоразлагающихся пакетов бесплатно раздали в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Экологическую акцию #БойЗагрязнениюПластиком сотрудники департамента экологии Костанайской области и волонтеры молодёжного общественного объединения "Жастар" провели вечером в пятницу, 15 ноября. Костанайцам, которые пришли в ТЦ "Астыкжан" за покупками, они предожили воспользоваться бесплатными экопакетами вместо привычных полиэтиленовых.
- Биоразлагающиеся пакеты произведены на 100 процентов из растительных материалов, - пояснил "НГ" государственный экологический инспектор департамента экологии Сергей МУКАШЕВ. - В этом году министерство экологии РК приступило к активной борьбе с полиэтиленом. По статистике, каждый год в мире производят порядка 4 трлн полиэтиленовых пакетов, а разлагаются они в естественной среде сотни лет. Эту нагрузку нужно минимизировать.
Экопакеты выдерживают до 10 кг веса.
Здесь же мы увидели экологичные сумки с надписью "Спасибо, #ПакетНеНужен", правда, их было всего 15. Чтобы получить одну из них, нужно было сделать фото на фоне баннера «Жастар», опубликовать на своей странице в Инстаграм и сопроводить хештегом #БойЗагрязнениюПластиком.
- Пакеты сделаны в Нур-Султане. В Костанае такие, к сожалению, не найти, - рассказал "НГ" экоактивист МОО "Жастар" Максим ФРОЛОВ. - Экопакеты в компосте разлагаются за 3 месяца. Любой может закопать их у себя во дворе или любом горшке с цветком. До 2025 года Казахстан должен отказаться от полиэтиленовых пакетов, поэтому за ними будущее. Экопакеты, конечно, дороже. Мы их закупили примерно по 30-35 тенге за пакет. Но, я думаю, если экопакеты пойдут на поток, цена может снизиться.
Покупатели подмену пакетов на кассах заметили. Некоторые, поняв разницу, брали по несколько экопакетов. Особый интерес просыпался у костанайцев, когда им говорили, что новинку выдают бесплатно.
- С полиэтиленовым пакетом в магазин хожу почти каждый день, - рассказала жительница Костаная Бахытгуль МУРАТОВА. - После использования обычно выбрасываю пакеты в мусорное ведро. Экопакеты вижу в первый раз, они даже на ощупь другие.
Пенсионерка Лидия ШВЕЦ складывала свои покупки в привычный пакет. А когда на кассе ей дали экопакет, сразу вспомнила, что уже видела такие по телевизору.
- Они как-будто из ткани сделаны, - отметила она. - В мой экопакет вместились 1 кг фарша, банка шпрот, приправы, банка какао и ещё несколько экопакетов.
В департаменте экологии отмечают: согласно требованиям ст. 301 Экологического кодекса РК, размещение полиэтилена и схожих синтетических материалов на полигонах ТБО запрещено. Утилизацией полиэтилена занимаются специальные предприятия, но они не успевают перерабатывать весь объём.
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