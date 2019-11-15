Загруженность пассажирами автобусов на маршруте № 18 "А" в п. Дружба в Костанае проверила специальная комиссия

Предложение увеличить количество автобусов на маршруте № 18 "А" еще в августе 2019 года, когда общественные советы Костаная и Костанайской области провели общественные слушания по проблемам жителей поселка Дружба.

- Мы тоже хотим, чтобы у нас, как в Костанае, автобусы ходили с 15-минутным интервалом, - сказал тогда пенсионер Александр ЧИКАЛОВ. - Сколько лет добиваемся этого. Нам в акимате говорили, что в 2017-м году будет тендер и перевозчикам поставят условия, нужные для нас. Мы уже просили - пусть ездят хотя бы через полчаса. Я получил последнее письмо за подписью и. о. акима. Пишет, что по окончании тендера нас будут обслуживать 6 машин с интервалом в 30 минут. Но после тендера ничего подобного нет. Одни обещания. Нам все время тыкают в нос рентабельностью перевозчика. Но разве это проблема жителей Дружбы? Не нужен маршрут - не участвуй в тендере! Нерентабельно - не гоняй к нам двухэтажный автобус.

В общественном совете Костанайской области решили разобраться, почему, с одной стороны, людям говорят, что автобусные рейсы в Дружбу не имеют достаточной загрузки для увеличения количества автобусов на маршруте, с другой – и. о. акима Костаная обещает их число увеличить. Акиму областного центра Кайрату Ахметову направили письмо. Однако, как сообщил на заседании общественного совета 6 ноября Сергей Жалыбин, сроки, установленные законодательством для рассмотрения письма, уже прошли, но ответ предоставлен не был.

После этого отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная и Ассоциация перевозчиков Костанайской области приняли решение провести совместную проверку пассажирской загрузки на маршруте № 18 "А". Для этих целей пригласили депутата городского маслихата, представителей предприятия–перевозчика, городского и областного общественных советов и журналистов.

Комиссия в четверг, 14 ноября, подисчитала количество пассажиров, приехавших в поселок Дружбу и выехавших в другие районы Костаная на двух автобусах, приходящих через существующий интервал в 40 минут.

Оказалось, что автобус, выезжающий в Костанай в 12 часов, после сбора пассажиров с девяти остановок, расположенных в поселке, собрал 26 человек. Водитель Айрат ВАЛИЕВ говорит, что такая загрузка бывает не часто.

- Обычно пассажиров столько, что нам не хватает даже на оплату солярки, израсходованной от Красного партизана (п. Амангельды - ред.) до Дружбы, - отмечает Валиев. – Сейчас на маршруте 3 автобуса, интервал 40 минут. Раньше пробовали 4 автобуса, интервал был 30 минут, и сразу же количество пассажиров у меня уменьшилось. И без этого у меня рентабельность была низкая, а так она стала еще ниже.

Главный инженер ТОО «Костанайтуристсервис» Павел КРАСНОПЕРОВ, участвующий в проверке в качестве представителя перевозчика, этот спад объяснил так:

- Мы перевозим только тех людей, которые живут в этом поселке, поэтому, сколько автобусов не ставь на маршрут, общее количество пассажиров и выручка, полученная от платы за проезд, не меняется. Но, если поставить больше автобусов, общие расходы увеличиваются, а доходы на каждом автобусе, а с ними - и оплата труда водителей, уменьшается. Чтобы интервал движения был 30 минут, нужно добавить еще 2 автобуса.

Следующий автобус пришел из города через 40 минут. Водитель Михаил МИХЕЕВ привез 12 человек, а на выезде из поселка в салоне комиссия насчитала 14 пассажиров.

- Количество пассажиров в последнее время сильно уменьшилось, - посетовал Михеев. – Многие сейчас используют свои автомобили. Когда раньше мы ездили с интервалом 30 минут, у нас было всего по 3-4 человека в салоне. Вечером вообще выезжаем отсюда пустыми.

Главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ по итогам проверки составил акт. На вопрос «НГ», ради чего делались эти подсчеты, ответил:

- Такую же проверку делали в августе. Тогда подсчитали, что в автобусах, приезжавших через установленные интервалы, самое большое количество пассажиров было 10. Результаты сегодняшней проверки представим руководству отдела, после этого совместно с перевозчиками будет решаться - добавлять на этот маршрут автобусы или оставить в прежнем количестве.

Эта проверка, по словам сотрудника акимата, не призвана решить вопрос о выделении перевозчикам дотации или увеличении платы за проезд. Он признал, что существующий тариф не соответствует расчетным показателям, но вопрос компенсации этой разницы через дотации, как уже не раз сообщалось, можно будет решать только после введения электронного билетирования.

– Чтобы выделить дотации на какой-то маршрут, нужно точно знать, сколько там перевезено пассажиров, иметь точные цифры по категориям, которым перевозчики предоставляют льготы, - заявил Бейсенов. - Это возможно только с помощью электронного билетирования.

Участвующий в работе член общественного совета Костанайской области, предприниматель Валентин ХАДАНОВИЧ считает, что акимат и перевозчики должный найти какой-то компромисс - чтобы и жители пос. Дружба были удовлетворены качеством автобусного обслуживания, и перевозчики по экономическим причинам не разорились.

- А пока есть самый простой выход – строгое соблюдение перевозчиками графика движения автобусов по маршруту, - сказал он. – Чтобы люди не мерзли зимой на автобусной остановке, а знали точное время, когда можно прийти и без долгого ожидания уехать. Еще лучше, если этот график вывесить на остановках.

Фото Евгения ШИБАРШИНА