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alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon: вам же можно и из сарая - удетать... Да, как давно ты, да не был на Родине. Аэропорт в Гамбурге по сравнению с нашим, точно сарай.
17.11.19 19:24
drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Срочно надо здание аэропорта делать достойное. Для россиян. Правильно, Алекс, вам же можно и из сарая - удетать... :lol: :oops: :-P
17.11.19 19:11
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Остров Хайнань в Китае. Чудное место. Семь часов лету из Астаны. Скат летает.
17.11.19 19:05
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Скат и наши турагенства. Можно поздравить. Россия отложила до 2020 решение по полетам. В Египет на курорты. Срочно надо здание аэропорта делать достойное. Для россиян.
17.11.19 18:59
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Вопрос Добринцову. Что там на базарах говорят По поводу патентов для торговли. Что то думаю опять продлят. Насчёт патентов я не в теме,у меня упрощёнка. На ОРТ прошла серия облав от...
17.11.19 18:54
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У кого будут отключать свет на следующей неделе в Костанае

17 ноября 2019, 09:27 |  ЖКХ

В течение двух дней капитальный ремонт пройдет на четырех подстанциях города. Об этом сообщается на сайте акима Костаная.

Фото из архива "НГ"

На этот период без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-75 (капитальный ремонт подстанции)

18 ноября 2019 года с 10:00 до 13:00

  • магазин Север,
  • ИП Радченко,
  • ТОО Глобус.

Спальный сектор:

  • ул. Амангельды 72,
  • ул. Алтынсарина131.

ТП-629 (капитальный ремонт подстанции)

18 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00

  • ТД «Народный».

Спальный сектор:

  • ул. 8 мкр. дом 11,12,14.

Светофоры:

  • ул. Карбышева-ул. Чкалова
  • ул. Карбышева – ул. В.Интернационалистов.

КТП-23 (капитальный ремонт подстанции)

18 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00

  • Центр информационных технологий по ул. Маяковского 76,
  • бар «Коломбо» по пр. Абая 82,
  • клиника «Медионика»,
  • Наримановский рынок,
  • РА «Партнер»,
  • автомойка «Рако»,
  • кафе «Шахерезада».

Частный сектор:

  • ул. пр. Абая 70-92,
  • ул. Джамбула 38-87,
  • ул. Комарова 3-11, 83/1-83/12,
  • ул. Маяковского 58-102,
  • ул. Л. Беды 3-23,
  • ул.Кирпичная 14/4-16/10, 61-81, 1-120, 81/1-81/18,
  • ул. Дачная 1-95, 87/1-87/15а,
  • ул. Тобольская 107/1-107/31, 65-206,
  • ул. Краснопартизанская 54-71а,
  • ул. 8 Марта 64-90,
  • ул. Наримановская 21/1-23/10.

Светофор:

  • ул. Маяковкого-ул. Наримановская.

Скоростемер:

  • ул. Маяковского-ул. Комарова.

РП-18 (капитальный ремонт подстанции)

19 ноября 2019 года с 10:00 до 17:00

  • Аэрологическая станция по ул. Высокая 9а,
  • ИП Турчин по ул. Доненбаевой 1,
  • ресторан «Поместье».
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* alex_60
Re: У кого будут отключать свет на следующей неделе в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5986
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понятно, как можно с 10 до 18
с перерывом на обед выполнить КАПИТАЛЬНЫЙ
Ремонт подстанции.
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