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У кого будут отключать свет на следующей неделе в Костанае
17 ноября 2019, 09:27 | ЖКХ
В течение двух дней капитальный ремонт пройдет на четырех подстанциях города. Об этом сообщается на сайте акима Костаная.
Фото из архива "НГ"
На этот период без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-75 (капитальный ремонт подстанции)
18 ноября 2019 года с 10:00 до 13:00
- магазин Север,
- ИП Радченко,
- ТОО Глобус.
Спальный сектор:
- ул. Амангельды 72,
- ул. Алтынсарина131.
ТП-629 (капитальный ремонт подстанции)
18 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00
- ТД «Народный».
Спальный сектор:
- ул. 8 мкр. дом 11,12,14.
Светофоры:
- ул. Карбышева-ул. Чкалова
- ул. Карбышева – ул. В.Интернационалистов.
КТП-23 (капитальный ремонт подстанции)
18 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00
- Центр информационных технологий по ул. Маяковского 76,
- бар «Коломбо» по пр. Абая 82,
- клиника «Медионика»,
- Наримановский рынок,
- РА «Партнер»,
- автомойка «Рако»,
- кафе «Шахерезада».
Частный сектор:
- ул. пр. Абая 70-92,
- ул. Джамбула 38-87,
- ул. Комарова 3-11, 83/1-83/12,
- ул. Маяковского 58-102,
- ул. Л. Беды 3-23,
- ул.Кирпичная 14/4-16/10, 61-81, 1-120, 81/1-81/18,
- ул. Дачная 1-95, 87/1-87/15а,
- ул. Тобольская 107/1-107/31, 65-206,
- ул. Краснопартизанская 54-71а,
- ул. 8 Марта 64-90,
- ул. Наримановская 21/1-23/10.
Светофор:
- ул. Маяковкого-ул. Наримановская.
Скоростемер:
- ул. Маяковского-ул. Комарова.
РП-18 (капитальный ремонт подстанции)
19 ноября 2019 года с 10:00 до 17:00
- Аэрологическая станция по ул. Высокая 9а,
- ИП Турчин по ул. Доненбаевой 1,
- ресторан «Поместье».
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