У кого будут отключать свет на следующей неделе в Костанае

В течение двух дней капитальный ремонт пройдет на четырех подстанциях города. Об этом сообщается на сайте акима Костаная.

Фото из архива "НГ"

На этот период без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-75 (капитальный ремонт подстанции)

18 ноября 2019 года с 10:00 до 13:00

магазин Север,

ИП Радченко,

ТОО Глобус.

Спальный сектор:

ул. Амангельды 72,

ул. Алтынсарина131.

ТП-629 (капитальный ремонт подстанции)

18 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00

ТД «Народный».

Спальный сектор:

ул. 8 мкр. дом 11,12,14.

Светофоры:

ул. Карбышева-ул. Чкалова

ул. Карбышева – ул. В.Интернационалистов.

КТП-23 (капитальный ремонт подстанции)

18 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00

Центр информационных технологий по ул. Маяковского 76,

бар «Коломбо» по пр. Абая 82,

клиника «Медионика»,

Наримановский рынок,

РА «Партнер»,

автомойка «Рако»,

кафе «Шахерезада».

Частный сектор:

ул. пр. Абая 70-92,

ул. Джамбула 38-87,

ул. Комарова 3-11, 83/1-83/12,

ул. Маяковского 58-102,

ул. Л. Беды 3-23,

ул.Кирпичная 14/4-16/10, 61-81, 1-120, 81/1-81/18,

ул. Дачная 1-95, 87/1-87/15а,

ул. Тобольская 107/1-107/31, 65-206,

ул. Краснопартизанская 54-71а,

ул. 8 Марта 64-90,

ул. Наримановская 21/1-23/10.

Светофор:

ул. Маяковкого-ул. Наримановская.

Скоростемер:

ул. Маяковского-ул. Комарова.

РП-18 (капитальный ремонт подстанции)

19 ноября 2019 года с 10:00 до 17:00