"Каждые 24 секунды погибает человек". К казахстанским водителям обратились в ВОЗ

Почти половину погибших в ДТП можно было спасти, если бы водители действовали умело, заявил постоянный представитель ВОЗ в Казахстане Олег Честнов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Согласно статистике, из 100 процентов людей, погибших на дорогах, 60 процентов можно было бы спасти. Как врач, хочу сказать, что мы очень неумело действуем, когда видим, что на наших глазах перевернулась машина. К сожалению, и водители не обучены. Мы все время ждем специалистов, которые приедут, хотя первыми (на месте аварии. - Прим.) оказываются такие же водители, которые получили права, прошли курсы медицинской помощи", - рассказал Честнов на брифинге СЦК.

Он призвал водителей быть внимательными именно при изучении правил дорожного движения и специального курса по оказанию первой медицинской помощи, добавив, что качество дорог не зависит от медиков.

"Ежегодно в ДТП погибают около 1,5 миллиона человек в мире. Ежедневно погибают 3,7 тысячи человек. Каждые 24 секунды погибает один человек. Такие цифры в мирное время говорят о том, что происходит какая-то трагедия, потому что очень многие люди погибают. Мы понимаем, что есть причины, которые уносят эти жизни. В том числе и те причины, которые предотвратимы. Мы поэтому и относим смертность на дорогах к предотвратимым причинам смертности", - заявил Честнов.

Напомним, третье в воскресенье ноября в Казахстане отмечается День памяти жертв ДТП.