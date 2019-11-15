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"Каждые 24 секунды погибает человек". К казахстанским водителям обратились в ВОЗ

15 ноября 2019, 14:10 |  Государство

Почти половину погибших в ДТП можно было спасти, если бы водители действовали умело, заявил постоянный представитель ВОЗ в Казахстане Олег Честнов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Согласно статистике, из 100 процентов людей, погибших на дорогах, 60 процентов можно было бы спасти. Как врач, хочу сказать, что мы очень неумело действуем, когда видим, что на наших глазах перевернулась машина. К сожалению, и водители не обучены. Мы все время ждем специалистов, которые приедут, хотя первыми (на месте аварии. - Прим.) оказываются такие же водители, которые получили права, прошли курсы медицинской помощи", - рассказал Честнов на брифинге СЦК.

Он призвал водителей быть внимательными именно при изучении правил дорожного движения и специального курса по оказанию первой медицинской помощи, добавив, что качество дорог не зависит от медиков.

"Ежегодно в ДТП погибают около 1,5 миллиона человек в мире. Ежедневно погибают 3,7 тысячи человек. Каждые 24 секунды погибает один человек. Такие цифры в мирное время говорят о том, что происходит какая-то трагедия, потому что очень многие люди погибают. Мы понимаем, что есть причины, которые уносят эти жизни. В том числе и те причины, которые предотвратимы. Мы поэтому и относим смертность на дорогах к предотвратимым причинам смертности", - заявил Честнов.

Напомним, третье в воскресенье ноября в Казахстане отмечается День памяти жертв ДТП.
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Комментарии к новости
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§ Матвей Запупыркин
Re: "Каждые 24 секунды погибает человек". К...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 15.11.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
можно было спасти, если бы водители действовали умело, заявил постоянный представитель ВОЗ в Казахстане Олег Честно Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36754

как скучно Вам в министерских креслах...только водители ??? а службы которые должны содержать дороги в пригодном для движения состоянии...или из окон тонированных джипов не видно...ям по колено ...голодеда как стекло...и заносов по пояс ??? эти факторы тоже включите в 24 секунды...хотя...это ведь Вам пишут подпорутчики...и считают тоже...Вы только с листа читаете :-(
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* alex_60
Re: "Каждые 24 секунды погибает человек". К...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
добавлю.
а службы которые отвечают за освещение улиц?
вьезд в город со стороны аэропорта,
начиная от Чернышевского по Карбышева,Мауленова до Дощанова,
включая два кольца,с кучей пешеходных переходов,
утром темно как в .., ну вы сами догадались думаю.
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§ Маркс
"Каждые 24 секунды погибает человек". К казахстанским водителям обратились в ВОЗ
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.11.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
утром темно как в .., ну вы сами догадались думаю.

Сейчас и вечером точно так же темно. На улице Волынова, там где школа, темно как у негра где? Какая тут безопасность, когда ни черта не видно. Ждут, когда произойдет несчастье?

Но больше всего бесит, что даже если есть какое-нибудь тусклое освещение, то именно пешеходный переход будет находиться в темном пятне. Неужели трудно выделить по одному фонарю на нормальное освещение каждого пешеходного перехода?

К водителям, конечно, тоже куча претензий, но сначала нужно создать нормальные условия, а потом начать строго спрашивать, иначе просто получается, что всем все до лампочки.
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§ Nikola_Esil
Re: "Каждые 24 секунды погибает человек". К...
Nikola_Esil


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 15.11.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на днях чуть не попал в ДТП на кольце на "Дом печати". Причина в отсутствии освещения. В тот день все таяло, асфальт мокрый и бликует, ехал в сторону микрорайонов и не увидел камрюху на кольце, т.к. она была черная и в темноте ее не видно, а в момент когда она заезжала на кольцо меня слепили фарами встречный транспорт.
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* 3DO
"Каждые 24 секунды погибает человек". К казахстанским водителям обратились в ВОЗ
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1972
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 15.11.19 - 22:51
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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