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Акция бесплатной юридической помощи "Народный юрист" второй раз пройдет в Казахстане

15 ноября 2019, 13:28 |  Общество

Общереспубликанская акция «Народный юрист» начнется  22 ноября в 17:00 во всех крупных городах Казахстана.

Цель акции - повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи. Консультировать будут адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники юстиции, миграционной полиции, управления регистрации недвижимости, руководители госорганов и др. 

Организаторами акции выступают сетевое издание zakon.kz, Агентство РК по противодействию коррупции, информационная система «Параграф».

В Костанае прием состоится по адресу: ул. Тәуелсиздик, 118, здание Костанайского государственного университета им. У. Султангазина.

Впервые акцию "Народный юрист" провели 30 ноября 2018 года.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Акция бесплатной юридической помощи "Народный...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3253
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.11.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толку население просвещать, суды все равно решат по своему. Вчера вот лишили лицензию и штраф в двести тысяч на пустом месте. Продавец спросила возраст и удостоверение у парнишки, а когда засомневалась дала нулевку эрзмана , все на фото зафиксировано, однако по делу написали дербес четыре градуса и был таков!
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"Нужные деньги"
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Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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