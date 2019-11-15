Акция бесплатной юридической помощи "Народный юрист" второй раз пройдет в Казахстане
Общереспубликанская акция «Народный юрист» начнется 22 ноября в 17:00 во всех крупных городах Казахстана.
Цель акции - повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи. Консультировать будут адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники юстиции, миграционной полиции, управления регистрации недвижимости, руководители госорганов и др.
Организаторами акции выступают сетевое издание zakon.kz, Агентство РК по противодействию коррупции, информационная система «Параграф».
В Костанае прием состоится по адресу: ул. Тәуелсиздик, 118, здание Костанайского государственного университета им. У. Султангазина.
Впервые акцию "Народный юрист" провели 30 ноября 2018 года.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога: в 30 бригаде обитают Хочешь обсудить -??давай в личке - а то многие не поймут здесь.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: Ты не пьёшь и не куришь. Вроде Поэтому я и написал. Шутку юмора. [Исправлено: alex_60, 15.11.2019 - 22:50]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: Пью оооочень редко Курю кальян.
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Ты не пьёшь и не куришь. Вроде.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Дядинька модератор Мы с Шурой по свойски общаемся Зачем трёте?