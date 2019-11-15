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Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за многими стоят непростые люди

15 ноября 2019, 11:12 |  Государство

Бауыржан Байбек отметил, что директора некоторых школ "не хотят ничего менять", передает Informburo.kz.

Фото kursiv.kz

За директорами некоторых столичных школ стоят непростые люди, заявил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек во время обсуждения законопроекта "О статусе педагога" на заседании правового совета партии.

"Многие директора школ не хотят ничего менять. Особенно в столице, где за многими стоят непростые люди. Тут просто так убрать директора школы сложно", – сказал Бауыржан Байбек.

 

Если директор школы будет заниматься коллективом, защищать учителей и "подходить к ним по-человечески", от этого выиграют все, отметил он.

"Недавно мы с акимом столицы посетили школу-лицей №54, переданную два года назад в частное управление. Вместо кабинета директора они сделали учительскую. В первый месяц учителя даже боялись заходить туда. Сделали там место, где можно пить чай, поставили принтеры. А кабинет директора перенесли на первый этаж, сделали прозрачным. Мы призываем директоров государственных школ добровольно присоединиться к подобной инициативе. Кто поддержит – значит, готов к изменениям", – отметил заместитель председателя Nur Otan.
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Комментарии к новости
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* maxsaf
Re: Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4090
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
где за многими стоят непростые люди

И какая разница - есть у них вообще образование и кто им диссертации пишет. Этот принцип кажется Саке-Маке называют в народе, или для "непростых" другое название придумали?
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§ сайлау курманов
Re: Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3253
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.11.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и вы тоже не из простых, и те и другие схватили бога за мошонку и бойтесь друг друга пока всё не закончится логическим концом
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§ юля елиссева
Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за многими стоят непростые люди
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1410
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.11.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо быть сыном одноклассника Назарбаева, хотя о чем я, наверное Байбек сам всюду пробивался...
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* maxsaf
Re: Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4090
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Саке-Баке-Маке-Нуреке у непростых называется? :lol:
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§ KOS77
Re: Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 684
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 15.11.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
наверное Байбек сам всюду пробивался...

О, это не подлежит никакому сомнению, ведь он из числа "уникальной молодежи", которая добивается всего исключительно самостоятельно, меняя по 10-15 руководящих должностей за первую трудовую пятилетку. Сам Елбасы говорил, что "мы живем в уникальное время, когда каждый казахстанец может добиться чего пожелает, все пути открыты" (очевидно имея ввиду, "не то что в советское время...").
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