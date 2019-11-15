Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за многими стоят непростые люди

Бауыржан Байбек отметил, что директора некоторых школ "не хотят ничего менять", передает Informburo.kz.

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За директорами некоторых столичных школ стоят непростые люди, заявил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек во время обсуждения законопроекта "О статусе педагога" на заседании правового совета партии.

"Многие директора школ не хотят ничего менять. Особенно в столице, где за многими стоят непростые люди. Тут просто так убрать директора школы сложно", – сказал Бауыржан Байбек.

Если директор школы будет заниматься коллективом, защищать учителей и "подходить к ним по-человечески", от этого выиграют все, отметил он.

"Недавно мы с акимом столицы посетили школу-лицей №54, переданную два года назад в частное управление. Вместо кабинета директора они сделали учительскую. В первый месяц учителя даже боялись заходить туда. Сделали там место, где можно пить чай, поставили принтеры. А кабинет директора перенесли на первый этаж, сделали прозрачным. Мы призываем директоров государственных школ добровольно присоединиться к подобной инициативе. Кто поддержит – значит, готов к изменениям", – отметил заместитель председателя Nur Otan.