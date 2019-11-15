«В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают тепло по временной схеме

Жительница Лисаковска пожаловалась «НГ» на холод, сырость и плесень в квартирах. По ее словам, теплоснабжение в городе до сих пор не запущено на полную мощность.

Фото Марины КОЛЕСНИК

- Батареи еле теплые, морозы усиливаются, - написала жительница микрорайона 1 "А" Лисаковска Марина КОЛЕСНИК. - Обращались в местное телевидение, чтобы сняли сюжет, но они не приехали, видимо, акимат запретил. Обращались в местный акимат, были на встречах с акимом - толку нет. Ответ один: потерпите, скоро все будет. Слышим этот ответ с конца сентября. Тем временем дома промерзают, в квартирах - сырость и плесень. При этом счета на оплату за отопление приносят, но по факту тепла нет. Зато отчитываются в СМИ, что город готов к экстренным ситуациям и как мы «замечательно» живем.

Заведующий сектором коммунального хозяйства отдела ЖКХ акимата Лисаковска Серик БУХАРБАЕВ пояснил «НГ», что город сейчас отапливается по временной схеме.

- Проблема в том, что костанайский подрядчик ТОО «Мега» не закончил реконструкцию теплосетей вовремя, - пояснил он. - Подрядчик меняет две трубы на вводе в город диаметром 630 мм. Стоимость труб и работ - 272 млн тенге. Длина каждой трубы - 546 м. На данный момент идет монтаж последнего участка новой теплотрассы длиной 100 м, который только 14 ноября привезли в город.

В связи с этим, по словам Бухарбаева, подачу тепла в Лисаковск пришлось запустить по другой схеме в обход несмонтированному участку. Если по обычной схеме тепло подавалось в районе 1-го микрорайона, то теперь подача осуществляется со стороны 4-го микрорайона.

- Поэтому проблемы с отоплением испытывают в основном жители 1-го микрорайона, - объяснил Бухарбаев. - Монтаж подрядчики планируют завершить к началу следующей недели, после завершения всех работ тепло запустим по обычной схеме. Тогда проблем с отоплением квартир быть не должно.