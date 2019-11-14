Форум
alex_60
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
Столкнулся в прошлом году. В больнице говорят, надо вот это в ампулах, у нас нет, ищите. В городе нигде нет. В Челябинске тоже. Нашёл в одной аптеке в Челябинске Две ампулы, надо двадцать. Говорят,...
14.11.19 21:06
Я
Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
Тимур Гафуров: "Так как вопрос действительно важный, на участок был произведен оперативный выезд с начальником РОВД, в результате которого Как и все знаки - один пожаловался , другие...
14.11.19 21:06
Я
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
Анатолий: приходится бедным водителям Убеждаться , что ПДД не только жизнью, но и рублем написаны. Дот тех пор , пока "ПДД Казахстана раздел 10. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 10.1. Водитель должен...
14.11.19 20:57
drakon
Тыква мармеладная
kbkz1980: А после там же лапшу заварил А зачем в 3-х кастрюлях - варить, когда можно всё в одной... :lol: :-o
14.11.19 20:57
elektron
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
abaika95: То есть кому-то выдали бесплатное лекарство а он его перепродает? Или это стационары запустили преступную продажу в Россию? Второе 100%. В прошлом году была статья НГ. Как пенсионер не...
14.11.19 20:50
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Просит залог или домашний арест" - меру пресечения для юриста по делу о рудненском колесе обозрения санкционировал суд

Георгий ГОВОРОВ

14 ноября 2019, 20:03 |  Криминал

Скандальная история рудненского колеса обозрения получила новое продолжение. Костанайский областной суд сегодня, 14 ноября, рассмотрел жалобу Александра Гаврильчика, юриста  ТОО "АлатауГорСтрой" - подрядной организации, которая занималась установкой колеса.

 

Гаврильчика обвиняют по ч. 4 ст. 189 УК РК (присвоение и растрата чужого имущества) и ст. 28 УК РК (пособничество). 40-летний юрист с обвинением не согласен, он просил суд отменить решение первой инстанции об аресте и санкционировать домашний арест или нахождение на свободе под залог имущества.

29 мая и 18 сентября 2019 года в ЕРДР были зарегистрированы рапорты офицеров Антикоррупционной службы об уголовных правонарушениях и начатых досудебных расследованиях по фактам хищения должностными лицами ГУ "Рудненский городской отдел строительства" денежных средств из бюджета на сумму 230 925 800 тенге и дачи взятки должностному лицу государственного учреждения Костанайской области.

5 ноября Гаврильчика вызвали в Антикоррупционную службу на допрос в статусе подозреваемого. После допроса он был арестован, а 7 ноября суд признал его подозреваемым и санкционировал арест на 2 месяца.

- Подозреваемый Гаврильчик в своей жалобе просит отменить постановление следственного судьи, санкционировать залог или домашний арест, - сообщила судья областного суда Куралай ЕКИШЕВА. - Гаврильчик указывал в жалобе, что его арестовали без всяких оснований, по предположению. Несмотря на гражданство Российской федерации и проживание семьи в городе Челябинске, Гаврильчик постаянно проживает и работает в Костанае, зарегестрирован в миграционной полиции и активно участвовал в качестве свидетеля в расследовании уголовного дела. Намерений уехать за пределы Казахстана не имел. Защитники подозреваемого в своей жалобе просят отменить постановление суда, санкционировать меру присечения в виде залога недвижимого имущества, указывая, что утверждение суда и органов уголовного преследования о том, что у Гаврильчика имеется возможность скрыться от следствия, надумано и имеет основной целью запугать Гаврильчика, оказав на него психологическое давление и склонив его к даче нужных показаний.

Сам Александр Гаврильчик на заседании суда не присутствовал. Его интересы представляли адвокаты. Жалобу рассмотрели в закрытом судебном заседании, сославшись на ст. 107 УПК РК, а журналистам огласили резолютивную часть.

Судья жалобу Гаврильчика отклонила.

- Судебная коллегия согласилась с постановлением следственного судьи, потому что на данный момент и на момент вынесения постановления следственного судьи обоснованность подозрений по предъявленному Гаврильчику обвинению подтверждена материалами дела, - мотивировала своё решение Куралай Екишева. - Кроме того, есть достаточная совокупность обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей. Поэтому пока жалобы защитников и подозреваемого остаются без удовлетворения, а постановление следственного судьи остаётся без изменения ввиду его обоснованности.

Защита Гаврильчика с решением суда не согласна и утверждает, что оснований для применения столь жестокой меры присечения нет.

- У него положительная характеристика, он не скрывался. Более того, родственники предложили под залог квартиру в Костанае, однако суд отказал. Единственным обоснованием для заключения под стражу остаётся тот факт, что Гаврильчик - гражданин России, - заявил журналистам адвокат Азамат АЙСЕНОВ. - Для ТОО "АлатауГорСтрой" он работал юристом по договоренности, хотя у него было другое место работы. Он участвовал в государственных закупках, подавал от лица ТОО заявки на участие в тендерах. Впоследствии по проcьбе учредителя "АлатауГорСтрой" подписал некоторые документы, в том числе акты приёмки. Его обвиняют в том, что он не имел права подписывать эти бумаги. Как адвокаты, мы считаем, что обвинение Гаврильчика в пособничестве ничем не обосновано и не подтверждено. Нет самого исполнителя преступления, но есть пособник. Логика следствия непонятна.

Дата судебного разбирательства по делу Гаврильчика ещё не назначена. Идёт следствие.

Напомним, аттракцион "Рудненское колесо обозрения" был запущен в эксплуатацию 1 мая 2019 года. 13 мая и 4 июня в сети появились видео с вращающимися вокруг своей оси кабинками колеса обозрения. После этого ОО "Центр защиты прав потребителей Рудного" подало иск в суд и 15 мая работу аттракциона остановили.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.11.19 18:34 Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
14.11.19 14:52 Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
14.11.19 13:58 "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
14.11.19 12:59 Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае
14.11.19 12:02 Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18 декабря
14.11.19 11:33 Налогов на денежные переводы не будет - министр финансов
14.11.19 10:32 Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
14.11.19 08:49 Евгений ШИБАРШИН: Страна символов
13.11.19 17:54 По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на территории Костанайской области
13.11.19 17:42 Неисправный светофор починили в Рудном после публикации народной новости на сайте "НГ"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сталкер
Re: "Просит залог или домашний арест" - меру...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 14.11.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для ТОО "АлатауГорСтрой" он работал юристом по договоренности, хотя у него было другое место работы. Он участвовал в государственных закупках, подавал от лица ТОО заявки на участие в тендерах. Впоследствии по просьбе учредителя "АлатауГорСтрой" подписал некоторые документы, в том числе акты приёмки///

В документах при подписании их от лица ТОО "АлатауГорСтрой" Александр ГАВРИЛЬЧИК указан как "исполнительный директор ТОО "АлатауГорСтрой", а не юрист. Разница то колоссальная - между просто представитель ТОО, оказывающий консультационные услуги и сопровождение юридическое, и исполнительный директор?

Короче, доигрался... А то так бодро про физику в СМИ рассказывал, когда 4 июня кабинки "плясать" стали... И про "коммерческую тайну" о стоимости колеса обозрения - тоже вещал.

Редкий случай, когда можно безусловно и без сомнений согласиться с решением суда. Тем более, у него гражданство иностранного государства, пересечёт границу и Россия никогда не выдаст своего гражданина и никому. Прям сказки защита рассказывает: ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией, а он будет тут ждать, ходить и думать - может "пронесёт"?

Вот тут как раз подробненько что и как Гаврильчик понаподписывал
Профайл Посетить вебсайт




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 1
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх