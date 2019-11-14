"Просит залог или домашний арест" - меру пресечения для юриста по делу о рудненском колесе обозрения санкционировал суд

Скандальная история рудненского колеса обозрения получила новое продолжение. Костанайский областной суд сегодня, 14 ноября, рассмотрел жалобу Александра Гаврильчика, юриста ТОО "АлатауГорСтрой" - подрядной организации, которая занималась установкой колеса.

Гаврильчика обвиняют по ч. 4 ст. 189 УК РК (присвоение и растрата чужого имущества) и ст. 28 УК РК (пособничество). 40-летний юрист с обвинением не согласен, он просил суд отменить решение первой инстанции об аресте и санкционировать домашний арест или нахождение на свободе под залог имущества.

29 мая и 18 сентября 2019 года в ЕРДР были зарегистрированы рапорты офицеров Антикоррупционной службы об уголовных правонарушениях и начатых досудебных расследованиях по фактам хищения должностными лицами ГУ "Рудненский городской отдел строительства" денежных средств из бюджета на сумму 230 925 800 тенге и дачи взятки должностному лицу государственного учреждения Костанайской области.

5 ноября Гаврильчика вызвали в Антикоррупционную службу на допрос в статусе подозреваемого. После допроса он был арестован, а 7 ноября суд признал его подозреваемым и санкционировал арест на 2 месяца.

- Подозреваемый Гаврильчик в своей жалобе просит отменить постановление следственного судьи, санкционировать залог или домашний арест, - сообщила судья областного суда Куралай ЕКИШЕВА. - Гаврильчик указывал в жалобе, что его арестовали без всяких оснований, по предположению. Несмотря на гражданство Российской федерации и проживание семьи в городе Челябинске, Гаврильчик постаянно проживает и работает в Костанае, зарегестрирован в миграционной полиции и активно участвовал в качестве свидетеля в расследовании уголовного дела. Намерений уехать за пределы Казахстана не имел. Защитники подозреваемого в своей жалобе просят отменить постановление суда, санкционировать меру присечения в виде залога недвижимого имущества, указывая, что утверждение суда и органов уголовного преследования о том, что у Гаврильчика имеется возможность скрыться от следствия, надумано и имеет основной целью запугать Гаврильчика, оказав на него психологическое давление и склонив его к даче нужных показаний.

Сам Александр Гаврильчик на заседании суда не присутствовал. Его интересы представляли адвокаты. Жалобу рассмотрели в закрытом судебном заседании, сославшись на ст. 107 УПК РК, а журналистам огласили резолютивную часть.

Судья жалобу Гаврильчика отклонила.

- Судебная коллегия согласилась с постановлением следственного судьи, потому что на данный момент и на момент вынесения постановления следственного судьи обоснованность подозрений по предъявленному Гаврильчику обвинению подтверждена материалами дела, - мотивировала своё решение Куралай Екишева. - Кроме того, есть достаточная совокупность обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей. Поэтому пока жалобы защитников и подозреваемого остаются без удовлетворения, а постановление следственного судьи остаётся без изменения ввиду его обоснованности.

Защита Гаврильчика с решением суда не согласна и утверждает, что оснований для применения столь жестокой меры присечения нет.

- У него положительная характеристика, он не скрывался. Более того, родственники предложили под залог квартиру в Костанае, однако суд отказал. Единственным обоснованием для заключения под стражу остаётся тот факт, что Гаврильчик - гражданин России, - заявил журналистам адвокат Азамат АЙСЕНОВ. - Для ТОО "АлатауГорСтрой" он работал юристом по договоренности, хотя у него было другое место работы. Он участвовал в государственных закупках, подавал от лица ТОО заявки на участие в тендерах. Впоследствии по проcьбе учредителя "АлатауГорСтрой" подписал некоторые документы, в том числе акты приёмки. Его обвиняют в том, что он не имел права подписывать эти бумаги. Как адвокаты, мы считаем, что обвинение Гаврильчика в пособничестве ничем не обосновано и не подтверждено. Нет самого исполнителя преступления, но есть пособник. Логика следствия непонятна.

Дата судебного разбирательства по делу Гаврильчика ещё не назначена. Идёт следствие.

Напомним, аттракцион "Рудненское колесо обозрения" был запущен в эксплуатацию 1 мая 2019 года. 13 мая и 4 июня в сети появились видео с вращающимися вокруг своей оси кабинками колеса обозрения. После этого ОО "Центр защиты прав потребителей Рудного" подало иск в суд и 15 мая работу аттракциона остановили.