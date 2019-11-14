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Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области

14 ноября 2019, 14:52 |  Государство

Вопрос о принудительно-добровольной подписке на газеты в государственных организациях разместила на сайте ng.kz 29 октября пользователь под ником Smile14.


"Почему я, молодой специалист, с соответственно низкой заработной платой, должна подписываться на газеты, которые могу с легкостью, а самое главное - бесплатно, прочитать онлайн? - спрашивает она. - Глядя на коллег, у которых достаточный опыт работы, я вижу, что добровольно-принудительная подписка в государственных организациях как «негласное правило коллектива» обсуждению не подлежит. Мне, как молодому специалисту, не понять этой системы. Никакого рекомендательного письма не было предоставлено. Эта «традиция» существует много лет, почему с ней никто не борется? Изучала информацию, все руководители, министры говорят о том, что подписка - только на добровольной основе, никто никого не принуждает. Я примерно предполагаю ответ: не хотите, не подписывайтесь и не сдавайте денег. Но, как мы знаем, потом со стороны руководителей не ждите хорошего отношения".

"НГ" отправила запрос в департамента Агентства РК по делам госслужбы по Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На запрос ответил руководитель департамента, председатель Совета по этике Салауат МУКСИМОВ:

Фото из архива "НГ"

- В соответствии с п. 2 ст. 43 закона «О государственной службе РК», должностным лицам запрещается отдавать приказы и указания, которые не имеют отношения к должностным полномочиям руководителя или противоречат законодательству РК. Нарушение этих норм влечет дисциплинарную ответственность.

В случае неправомерных действий руководителей государственных органов касательно принуждения работников к подписке газет служащие могут обратиться в наш департамент. Для сбора и проверки материалов и сведений о дисциплинарном проступке госслужащего в целях полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств его совершения проводится служебное расследование.

В соответствии с п. 55 Правил наложения дисциплинарного взыскания, сведениями о совершении проступка являются: обращения физических и юридических лиц, материалы правоохранительных и иных государственных органов, публикации в СМИ. Материалы могут содержать сведения, зафиксированные в письменной или иной форме, в том числе видеоматериалы. На заседании дисциплинарной комиссии рассматривают материалы служебного расследования, заслушивают объяснения госслужащего. Комиссия также имеет право заслушать свидетелей и исследовать любые факты, которые имеют отношение к проступку.

После обращения физических или юридических лиц, согласно требованиям Предпринимательского кодекса, департамент проводит внеплановые проверки или служебные расследования. Если факт проступка подтвердится, то будет рассмотрен вопрос о привлечении провинившегося госслужащего к ответственности. Если в результате неправомерных действий был нарушен закон, то материалы проверки будут направлены в уполномоченный орган.
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12129
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.11.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели дело сдвинется с мёртвой точки? А редакции тех изданий наказание понесут?
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§ Матвей Запупыркин
Re: Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 14.11.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да каждый год одно и тоже....соберите руководителей ВСЕХ, обьясните им под роспись ( что бы не мычали потом...Я НЕ ЗНАЛ ) и людям напишите во всех СМИ куда обращаться, в случае данной ситуации...вот и всё...и будет Вам куча сигналов со всей области...только успевайте разбираться
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§ Матвей Запупыркин
Re: Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 14.11.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Неужели дело сдвинется с мёртвой точки?

да в тихушку пополизы будут народу в уши вправлять... :-) пока нормально пару руководителей не накажут за это..не взысканиями, а увольнением...так и будет это продолжаться
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§ Victor Yang
Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12129
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.11.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
соберите руководителей ВСЕХ, обьясните им под роспись ( что бы не мычали потом...Я НЕ ЗНАЛ )

Там же вертикально всё спускается, начиная с градоначальников. А акимы единственно что могут сказать - мы только "рекомендуем" (хотя какая же это рекомендация с указанием количества экземпляров?), а руководителям на местах проще сотрудникам впарить, чем вышестоящему руководству объяснить что они не имеют права это делать.
Цитата:
Матвей Запупыркин: и людям напишите во всех СМИ куда обращаться, в случае данной ситуации..
Думаю, что некоторые СМИ непосредственно имеют интерес в такой подписке (причём эти "некоторые" - одно из крупных изданий в области) и не будут размещать у себя такую информацию - они как огня её бояться.

[Исправлено: Victor Yang, 14.11.2019 - 15:48]
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§ Матвей Запупыркин
Re: Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 14.11.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Думаю, что некоторые СМИ непосредственно имеют интерес в такой подписке (причём эти "некоторые" - одно из крупных изданий в области)

ну да...КостанайАгро :lol: впаривают ежегодно всем..медикам..учителям...да оно и аграриям не нужно, сейчас в инете каждый ищет нужную информацию..а не в жёлтой прессе
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§ olegggon
Re: Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 14.11.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо просто статью в адм. кодекс ввести "принуждение к подписке". За это штраф, сутки, работы принудительные🙂
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§ arman_kst
Re: Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще надо запретить коллективные подписки на газеты
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§ Butch
Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.11.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Надо просто статью в адм. кодекс ввести

И что в конечном итоге, по каждому "вдоху и выдоху" нужно будет вводить статью? Тогда в этом кодексе самый матёрый юрист переломит себе не только ногу но и прочие оконечности.
А что действительно надо, так это чтобы работники которых в частности "обязуют подписаться" обрели хотя бы толику чувства собственного достоинства и соответственно научились посылать "на" и "в" руководителей предъявляющих требования не имеющие отношения к обязанностям по трудовому договору
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§ olegggon
Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 14.11.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И что в конечном итоге, по каждому "вдоху и выдоху" нужно будет вводить статью? Тогда в этом кодексе самый матёрый юрист переломит себе не только ногу


Поэтому я и поставил в конце сообщения смайлик, чтобы не воспринимали всерьёз.
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§ Butch
Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.11.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

Прошу пардону. Возможно он только у меня не отображается. :-)
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