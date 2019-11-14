Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
Вопрос о принудительно-добровольной подписке на газеты в государственных организациях разместила на сайте ng.kz 29 октября пользователь под ником Smile14.
"Почему я, молодой специалист, с соответственно низкой заработной платой, должна подписываться на газеты, которые могу с легкостью, а самое главное - бесплатно, прочитать онлайн? - спрашивает она. - Глядя на коллег, у которых достаточный опыт работы, я вижу, что добровольно-принудительная подписка в государственных организациях как «негласное правило коллектива» обсуждению не подлежит. Мне, как молодому специалисту, не понять этой системы. Никакого рекомендательного письма не было предоставлено. Эта «традиция» существует много лет, почему с ней никто не борется? Изучала информацию, все руководители, министры говорят о том, что подписка - только на добровольной основе, никто никого не принуждает. Я примерно предполагаю ответ: не хотите, не подписывайтесь и не сдавайте денег. Но, как мы знаем, потом со стороны руководителей не ждите хорошего отношения".
"НГ" отправила запрос в департамента Агентства РК по делам госслужбы по Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На запрос ответил руководитель департамента, председатель Совета по этике Салауат МУКСИМОВ:
Фото из архива "НГ"
- В соответствии с п. 2 ст. 43 закона «О государственной службе РК», должностным лицам запрещается отдавать приказы и указания, которые не имеют отношения к должностным полномочиям руководителя или противоречат законодательству РК. Нарушение этих норм влечет дисциплинарную ответственность.
В случае неправомерных действий руководителей государственных органов касательно принуждения работников к подписке газет служащие могут обратиться в наш департамент. Для сбора и проверки материалов и сведений о дисциплинарном проступке госслужащего в целях полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств его совершения проводится служебное расследование.
В соответствии с п. 55 Правил наложения дисциплинарного взыскания, сведениями о совершении проступка являются: обращения физических и юридических лиц, материалы правоохранительных и иных государственных органов, публикации в СМИ. Материалы могут содержать сведения, зафиксированные в письменной или иной форме, в том числе видеоматериалы. На заседании дисциплинарной комиссии рассматривают материалы служебного расследования, заслушивают объяснения госслужащего. Комиссия также имеет право заслушать свидетелей и исследовать любые факты, которые имеют отношение к проступку.
После обращения физических или юридических лиц, согласно требованиям Предпринимательского кодекса, департамент проводит внеплановые проверки или служебные расследования. Если факт проступка подтвердится, то будет рассмотрен вопрос о привлечении провинившегося госслужащего к ответственности. Если в результате неправомерных действий был нарушен закон, то материалы проверки будут направлены в уполномоченный орган.
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