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Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае
Ксения РЕБИК
14 ноября 2019, 12:59 | Происшествия
Сотрудники полиции оцепили ЦОН, расположенный на перекрестке пр. Абая и ул. Тауелсиздик, сегодня, 14 ноября, утром. На место также был вызван пожарный расчет.
Видео с места происшествия в редакцию "НГ" прислал очевидец.
- Здесь большое столпотворение, полиция, пожарные, что случилось? - написал он.
Как сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, причиной вызова спецслужб на место стал забытый женщиной пакет.
- Сотрудники ЦОНа самостоятельно эвакуировали всех людей. Все в порядке, - отметили в пресс-службе.
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