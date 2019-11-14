Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае

Сотрудники полиции оцепили ЦОН, расположенный на перекрестке пр. Абая и ул. Тауелсиздик, сегодня, 14 ноября, утром. На место также был вызван пожарный расчет.

Видео с места происшествия в редакцию "НГ" прислал очевидец.

- Здесь большое столпотворение, полиция, пожарные, что случилось? - написал он.

Как сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, причиной вызова спецслужб на место стал забытый женщиной пакет.

- Сотрудники ЦОНа самостоятельно эвакуировали всех людей. Все в порядке, - отметили в пресс-службе.