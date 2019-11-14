Форум
alex_60
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
Столкнулся в прошлом году. В больнице говорят, надо вот это в ампулах, у нас нет, ищите. В городе нигде нет. В Челябинске тоже. Нашёл в одной аптеке в Челябинске Две ампулы, надо двадцать. Говорят,...
14.11.19 21:06
Я
Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
Тимур Гафуров: "Так как вопрос действительно важный, на участок был произведен оперативный выезд с начальником РОВД, в результате которого Как и все знаки - один пожаловался , другие...
14.11.19 21:06
Я
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
Анатолий: приходится бедным водителям Убеждаться , что ПДД не только жизнью, но и рублем написаны. Дот тех пор , пока "ПДД Казахстана раздел 10. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 10.1. Водитель должен...
14.11.19 20:57
drakon
Тыква мармеладная
kbkz1980: А после там же лапшу заварил А зачем в 3-х кастрюлях - варить, когда можно всё в одной... :lol: :-o
14.11.19 20:57
elektron
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
abaika95: То есть кому-то выдали бесплатное лекарство а он его перепродает? Или это стационары запустили преступную продажу в Россию? Второе 100%. В прошлом году была статья НГ. Как пенсионер не...
14.11.19 20:50
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае

Ксения РЕБИК

14 ноября 2019, 12:59 |  Происшествия

Сотрудники полиции оцепили ЦОН, расположенный на перекрестке пр. Абая и ул. Тауелсиздик, сегодня, 14 ноября, утром. На место также был вызван пожарный расчет.

Видео с места происшествия в редакцию "НГ" прислал очевидец.

- Здесь большое столпотворение, полиция, пожарные, что случилось? - написал он.

Как сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, причиной вызова спецслужб на место стал забытый женщиной пакет.

 - Сотрудники ЦОНа самостоятельно эвакуировали всех людей. Все в порядке, - отметили в пресс-службе.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.11.19 20:03 "Просит залог или домашний арест" - меру пресечения для юриста по делу о рудненском колесе обозрения санкционировал суд
14.11.19 18:34 Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
14.11.19 14:52 Жалобу на принудительную подписку прокомментировали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области
14.11.19 13:58 "Такой чести не был удостоен даже Назарбаев" - слушания по предложению о переименовании ул. Чекмарёва в честь экс-председателя мажилиса прошли в Костанае
14.11.19 12:02 Рейсы FlyArystan из Нур-Султана в Костанай начнутся 18 декабря
14.11.19 11:33 Налогов на денежные переводы не будет - министр финансов
14.11.19 10:32 Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
14.11.19 08:49 Евгений ШИБАРШИН: Страна символов
13.11.19 17:54 По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на территории Костанайской области
13.11.19 17:42 Неисправный светофор починили в Рудном после публикации народной новости на сайте "НГ"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* drakon
Re: Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.11.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы снег, вокруг цона - убради... :lol:
Профайл

§ abaika95
Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Лучше бы снег, вокруг цона - убради..//



Это уже даже не смешно.Я бы понял,еслиб этот коммент про снег, местный житель написал,мол лучше снег почистите чем фигнёй заниматься (хотя на самом деле не фигня это все,когда пакет окажется с бомбой никто не будет глупых фраз кидать про снег) но ведь этот коммент написал человек живущий в тысячах километрах от этого Цона,снега,Костаная,Казахстана,казалось бы какая ему разница лежит снег около Цона или нет? Какая ему разница чем будут заниматься пожарные и полицейские окромя охраны и защиты населения? Какая ему будет разница когда у нас взорвется Цон с десятками людей,потомучто в это время пожарные убирали снег? Вот какой ему резон было писать свой коммент про снег и про что кому лучше делать? Незнаю......точнее не буду говорить а то опять скажут не указывай кому и что делать на форуме


Но кроме мысли о том что кто-то "злорадствует" на ум ничего не приходит
Профайл

§ Козлов я
Re: Из-за забытого пакета эвакуировали ЦОН в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 523
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.11.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 1
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх