Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
В России нашли в продаже лекарства для онкобольных, которые должны были бесплатно раздавать казахстанским пациентам. Стоимость лекарств превышает миллион тенге за упаковку, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: unsplash.com
"В настоящее время к нам поступили данные, что за рубежом, в частности в России, продаются наши онкопрепараты, которые закупаются единым дистрибьютором "СК-Фармация" и имеют очень высокую стоимость - более миллиона тенге за упаковку", - рассказала на брифинге председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ Людмила Бюрабекова.
По ее словам, речь идет о двух препаратах для лечения меланомы - пембролизумаб (pembrolizumab) с торговым наименованием "Кейтруда" (Keytruda) и дабрафениб (Dabrafenibum) с торговым наименованием "Тафинлар".
"Нас проинформировали пациенты, что на рынке России выявлены наши препараты, причем с печатями наших медорганизаций, так как у нас предусмотрено в правилах наличие штампа "бесплатно". Сейчас мы самостоятельно вместе с правоохранительными органами проведем свои проверки, и если выявим, что действительно утечка произошла этих препаратов, то сразу же передадим в Генеральную прокуратуру", - сообщила Бюрабекова.
Она отметила, что эти лекарства выдаются больным казахстанцам бесплатно.
"Это стационарные препараты, не амбулаторные. Они в стационарах применяются, поэтому будет легче посмотреть. Всего 11 стационаров страны получали этот препарат от единого дистрибьютора", - добавила она.
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