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alex_60
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
Столкнулся в прошлом году. В больнице говорят, надо вот это в ампулах, у нас нет, ищите. В городе нигде нет. В Челябинске тоже. Нашёл в одной аптеке в Челябинске Две ампулы, надо двадцать. Говорят,...
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drakon
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14.11.19 20:57
elektron
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
abaika95: То есть кому-то выдали бесплатное лекарство а он его перепродает? Или это стационары запустили преступную продажу в Россию? Второе 100%. В прошлом году была статья НГ. Как пенсионер не...
14.11.19 20:50
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Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России

14 ноября 2019, 10:32 |  Криминал

В России нашли в продаже лекарства для онкобольных, которые должны были бесплатно раздавать казахстанским пациентам. Стоимость лекарств превышает миллион тенге за упаковку, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: unsplash.com

"В настоящее время к нам поступили данные, что за рубежом, в частности в России, продаются наши онкопрепараты, которые закупаются единым дистрибьютором "СК-Фармация" и имеют очень высокую стоимость - более миллиона тенге за упаковку", - рассказала на брифинге председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ Людмила Бюрабекова.

По ее словам, речь идет о двух препаратах для лечения меланомы - пембролизумаб (pembrolizumab) с торговым наименованием "Кейтруда" (Keytruda) и дабрафениб (Dabrafenibum) с торговым наименованием "Тафинлар".

 

"Нас проинформировали пациенты, что на рынке России выявлены наши препараты, причем с печатями наших медорганизаций, так как у нас предусмотрено в правилах наличие штампа "бесплатно". Сейчас мы самостоятельно вместе с правоохранительными органами проведем свои проверки, и если выявим, что действительно утечка произошла этих препаратов, то сразу же передадим в Генеральную прокуратуру", - сообщила Бюрабекова.

Она отметила, что эти лекарства выдаются больным казахстанцам бесплатно.

"Это стационарные препараты, не амбулаторные. Они в стационарах применяются, поэтому будет легче посмотреть. Всего 11 стационаров страны получали этот препарат от единого дистрибьютора", - добавила она.
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Комментарии к новости
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§ Матвей Запупыркин
Re: Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 14.11.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-( если честно, вообще не удивлён
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§ abaika95
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть кому-то выдали бесплатное лекарство а он его перепродает? Или это стационары запустили преступную продажу в Россию?

А вообще,первый раз слышу чтоб лекарство за миллион тенге где-то выдавали бесплатно...

[Исправлено: abaika95, 14.11.2019 - 11:03]
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§ Сергей_я
Re: Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2830
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.11.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вообще,первый раз слышу чтоб лекарство за миллион тенге где-то выдавали бесплатно...

такого рода лекарства так примерно и стоят.
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§ elektron
Re: Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3902
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.11.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
То есть кому-то выдали бесплатное лекарство а он его перепродает? Или это стационары запустили преступную продажу в Россию?

Второе 100%. В прошлом году была статья НГ. Как пенсионер не мог получить свой препарат, выписанный врачом, в виду отсутствия оного. Из России за те же баблосы заказывать пришлось вроде, точно не помню уже. Таких иуд стрелять мало, которые своих же онкобольных так на баблосы раскручивают.
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§ alex_60
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5897
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столкнулся в прошлом году.
В больнице говорят, надо вот это в ампулах, у нас нет, ищите.
В городе нигде нет.
В Челябинске тоже. Нашёл в одной аптеке в Челябинске
Две ампулы, надо двадцать. Говорят, можем заказать со склада. Времени нет.
Нашел в российской аптеке тут, в городе, кто в курсе тот поймёт.
Суть то в чем. Лекарство "больничное", вводится с системой только в условиях больницы. Соответственно в аптеках не продаётся.
Выводы делайте сами.
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"Нужные деньги"
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Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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