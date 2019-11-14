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По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на территории Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

13 ноября 2019, 17:54 |  Общество

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели в Костанайской области высока вероятность тумана, гололеда, почти повсеместно пройдут низовые метели.

Фото Ксении РЕБИК

В четверг, 14 ноября, снег ожидается на всей территории области, включая Костанай, но в областном центре он будет идти только ночью и утром. Пятница и суббота в Костанае пройдут без существенных осадков, по области снег ожидается местами.

- В четверг, 14 ноября, ночью температура воздуха по области будет 2-7, местами 11 градусов мороза, в Костанае - от 3 до 5 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем по области ожидаем 2-7 градусов мороза, но местами возможно повышение температуры воздуха до +2°С. В областном центре дневная температура не будет отличаться от ночной. В ночь на пятницу мороз усилится: по области ожидается 10-15, местами 18 градусов мороза, в Костанае -16...-18°С. Днем на территории области термометры покажут 3-8, местами 11 градусов ниже нуля, в областном центре -6...-8°С. В субботу, 16 ноября, температура воздуха поднимется, но незначительно. На территории области термометры покажут -5...-10, местами -13°С, в Костанае температура опустится до 8-10 градусов ниже нуля. Днем несколько потеплеет: ожидается 0...-5, местами -8°С по области и минус 3-5 градусов в Костанае.

Прогнозируемая скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, но временами будет усиливаться до 15-20 м/с. В четверг день начнется с северным ветром, но потом его сменит северо-восточный. В пятницу северо-восточное направление сменится юго-западным, которое сохранится и в субботу.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, снежок начинается.
Очередная "последняя" мойка машины
Произведена.
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§ КГСПС
По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на территории Костанайской области
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.11.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Крайняя
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§ alex_60
Re: По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

А, да.
Сейчас так принято.
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§ лимон
Re: По-настоящему зимняя погода установится до конца недели на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1139
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.11.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Крайняя


ох уж эти лётчики :-)

напомнило https://www.legal-alien.ru/almanakh/akuly-iz-stali/glava-v/65-krajnij
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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