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Где запретят вырубать деревья в Алматы

13 ноября 2019, 16:01 |  Государство

В Алматы запретят вырубку деревьев, закрывающих фасады магазинов, салонов красоты и прочих объектов. Об этом стало известно на совещании по рассмотрению мастер-плана озеленения города Алматы, передает Tengrinews.kz.

 

В акимате сообщили, что мастер-план озеленения Алматы уже разработан. В ходе совещания также рассказали об ужесточении контроля за компенсационной посадкой и увеличении количества высаживаемых деревьев взамен вырубаемых.

Специалисты, которые занимались разработкой мастер-плана, подсчитали, что площадь зеленых насаждений общего пользования составляет всего 894 гектара, это 4,8 квадратного метра на человека. В сообщении акимата отметили, что в 70-80-е годы этот показатель достигал 10 квадратных метров.

Как сообщает Zakon.kz, снижение объясняется как ростом территории города, так и численности населения. При этом за последние три года было высажено около 134 тыс. зеленых насаждений. В текущем году будет высажено порядка 140 тыс. насаждений.

По расчетным данным, эффект от высадки миллиона деревьев и кустарников будет весьма ощутимым. Так, будет произведено 118 млн кг кислорода, площадь озеленения города вырастет до 5000 м², на 40% снизится уровень шума вдоль дорог, на 75% снизится уровень пыли в радиусе 1 км от озелененной территории.

Вместе с тем вырастет уровень благоустройство города, появятся новые рекреационные зоны, скверы и парки. Это положительно скажется на психологическом климате и создаст комфортные условия для жизнедеятельности горожан.

- Вся работа по озеленению города должна вестись в едином русле, не должно быть стихийной посадки или обрезки деревьев. Для этого мы разрабатываем мастер-план, — подчеркнул Б. Сагинтаев.
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§ Козлов я
Re: Где запретят вырубать деревья в Алматы
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.11.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас такой план тоже есть. Только он называется "Срочная обрубка всех деревьев г.Костанай".
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* drakon
Re: Где запретят вырубать деревья в Алматы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17827
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.11.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

всего 894 гектара, это 4,8 квадратного метра на человека.

Цитата:

что в 70-80-е годы этот показатель достигал 10 квадратных метров.

Бывал я том, при Советской Власти. Учился.
При нынешней власти - половину - вырубили?.
Интересно, сколько метров, квадратных на 1
человека приходится в КОстанае?... :lol: :oops: :-o
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