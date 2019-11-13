В Костанайской области прошел мониторинг государственного социального заказа
Общественный Фонд "Десента" с апреля 2019 года реализует государственный социальный заказ/проект «Осуществление мониторинга реализации государственного социального заказа в Северном регионе (Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областях)». Заказчиком выступило Министерство информации и общественного развития РК.
Целью проекта является принятие своевременных и оперативных мер по обеспечению эффективной реализации социально значимых проектов в рамках государственного социального заказа и выработка рекомендаций.
В рамках действующего социального проекта, предлагалось провести мониторинг 24 проектов, реализуемых по государственному социальному заказу на территории Северных регионов Республики Казахстан (Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях).
В Костанайской области было выбрано три неправительственные организации, которые выиграли в конкурсе и получили государственный социальный заказ на местном уровне.
|
Организация
|
Название проект
|
Заказчик
|
Молодежное ОО "NewRud" г.Рудный
|
«Комплекс мероприятий направленный на широкое вовлечение молодежи к участию в общественной жизни города Рудного»
|
ГУ «Рудненский отдел Внутренней политики акимата города Рудного»
|
ОО «Лига счастливых женщин» г.Рудный
|
«Организация деятельности центрального Ресурсного центра неправительственных организаций Костанайской области»
|
ГУ «Управление внутренней политики акимата Костанайской области»
|
ОО «Общество поддержки граждан-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата «Үміт-Надежда»
|
«Организация и проведение Чемпионата Костанайской области по национальным видам спорта (тогызкумалак, асык ату)»
|
ГУ "Управление физической культуры и спорта акимата КО" и целевой группы проекта.
За каждой организацией был закреплен эксперт в области проведения мониторинга социальных проектов, который проводил работу на основании разработанной ОФ «Десента» методологии и инструментария для осуществления общественного мониторинга.
Социальные проекты имеют значения для общества, влияют на качество жизни населения.
Какие причины влияют на качество оказания и реализации государственного заказа?
Каков результат каждого проекта, и какой резонанс социальный проект произвел.
Все это и много другое ОФ "Десента" изложит в следующих публикациях, следите за итогами мониторинга и реализации проектов в Костанайской области.
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