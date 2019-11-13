В Костанайской области прошел мониторинг государственного социального заказа

Общественный Фонд "Десента" с апреля 2019 года реализует государственный социальный заказ/проект «Осуществление мониторинга реализации государственного социального заказа в Северном регионе (Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областях)». Заказчиком выступило Министерство информации и общественного развития РК.

Целью проекта является принятие своевременных и оперативных мер по обеспечению эффективной реализации социально значимых проектов в рамках государственного социального заказа и выработка рекомендаций.

В рамках действующего социального проекта, предлагалось провести мониторинг 24 проектов, реализуемых по государственному социальному заказу на территории Северных регионов Республики Казахстан (Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях).

В Костанайской области было выбрано три неправительственные организации, которые выиграли в конкурсе и получили государственный социальный заказ на местном уровне.

Организация Название проект Заказчик Молодежное ОО "NewRud" г.Рудный «Комплекс мероприятий направленный на широкое вовлечение молодежи к участию в общественной жизни города Рудного» ГУ «Рудненский отдел Внутренней политики акимата города Рудного» ОО «Лига счастливых женщин» г.Рудный «Организация деятельности центрального Ресурсного центра неправительственных организаций Костанайской области» ГУ «Управление внутренней политики акимата Костанайской области» ОО «Общество поддержки граждан-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата «Үміт-Надежда» «Организация и проведение Чемпионата Костанайской области по национальным видам спорта (тогызкумалак, асык ату)» ГУ "Управление физической культуры и спорта акимата КО" и целевой группы проекта.

За каждой организацией был закреплен эксперт в области проведения мониторинга социальных проектов, который проводил работу на основании разработанной ОФ «Десента» методологии и инструментария для осуществления общественного мониторинга.

Социальные проекты имеют значения для общества, влияют на качество жизни населения.

Какие причины влияют на качество оказания и реализации государственного заказа?

Каков результат каждого проекта, и какой резонанс социальный проект произвел.

Все это и много другое ОФ "Десента" изложит в следующих публикациях, следите за итогами мониторинга и реализации проектов в Костанайской области.

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