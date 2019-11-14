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Евгений ШИБАРШИН: Страна символов

«Не слишком ли мы в Казахстане увлеклись символами?»
14 ноября 2019, 08:49 |  Мнения

Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ после длительного пребывания на скамье запасных вновь вышел на поле идеологических игр. Вначале азартно попинался в Интернете с Мухтаром Аблязовым, потом решил направить свой недюжинный интеллект внутрь нашего общественного организма.

Первое, что там разглядел, - тревожное будущее отечественной молодежи. К тому же и повод для движения мысли по этой колее нашел подходящий. Заканчивается Год молодежи, который Нурсултан Назарбаев торжественно объявил за полтора месяца до сдачи своего поста «молодому» преемнику, и наступила пора, дескать, подвести итоги.

Закавычил слово «молодой» я не по причине ехидства относительно далеко не юного возраста второго президента Казахстана Касым-Жомарат Токаева. Эти знаки препинания мне навеяли логические упражнения интеллектуала Ертысбаева, которые он демонстрирует в статье «Казахстан - страна молодых» («Казахстанская правда», 07.11.2019).

В начале этой публикации автор обозначает задумку высокопоставленной особы назвать 2019 год Годом молодежи как «символический акт». Но надо же объяснить смысл этого символа. И тут Ермухамет Кабидинович в свойственной только ему манере одаривает нас «глубоко научным» политологическим открытием.

Во-первых, Год молодежи, по его оценке, - это акт, «призванный обратить внимание как государства, так и простых граждан на определенные феномены реальности» (читай - на современную молодежь Казахстана). Сопротивляться этому выводу нет смысла. Во-вторых, пишет большой знаток символов Ертысбаев:

- Еще большей символичности 2019-му придают два факта: то, что 2017-й и 2018 год были посвящены китайскому туризму и Узбекистану соответственно, то есть носили скорее дипломатический характер и, собственно говоря, уход первого президента в отставку. В своем обращении от 19 марта Елбасы подчеркнул, что видит свою «будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей». То есть объявленный Год молодежи был нужен для запуска процесса государственно-политического обновления.

Зная, сколько лет Ертысбаев провел в президентской администрации в качестве советника главы государства, вполне можно предположить, что он хорошо изучил любые движения мысли в голове Назарбаева. Поэтому его жонглирование символами вполне можно принять в качестве реальной задумки Елбасы обсимволить свою отставку Годом молодежи. Хотя тут, на мой взгляд, мы имеем дело лишь с мудрствованием бывшего советника.

Можно было бы не обращать на это внимания, если не одно тревожное обстоятельство. Не слишком ли мы в Казахстане увлеклись символами? Недавно в министерстве образования и науки разразился скандал: вице-министра обвинили в плагиате при защите докторской диссертации. Так ли это было на самом деле, пока не ясно, но то, что обладание научной степенью, не важно как полученной, стало у нас символом успешности, это факт. Равно как и наличие коллекции дипломов об окончании нескольких вузов, включая иностранный. Способность к научной деятельности и соответствие профессионализма полученным сертификатам об образовании сейчас уже мало кого интересуют. Да что там говорить, уже и постоянно досрочно переизбираемый парламент стал чисто символическим органом представительной власти. Докатимся до того, что и страна скоро превратится в символ.

 

 
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Евгений ШИБАРШИН: Страна символов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5897
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прилипло- "соловей НАНа", это уже навсегда.
Судя по всему, сытая и спокойная жизнь в ближнем зарубежье в качестве посла Казахстана сначала в Грузии, а потом в Беларуси, не просто расслабила его, но и привела к потере связи с казахстанской реальностью.
напросился на поединок, проиграл его вчистую.выводов не сделал.
успокоился бы уже.
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§ abaika95
Re: Евгений ШИБАРШИН: Страна символов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый раз что-то такую странную статью г-а Шибаршина читаю,обо всем и ниочем.
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"Нужные деньги"
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Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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