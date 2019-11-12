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Серый волк
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ГИП: и не один раз в этом вагоне-ресторане, до следующего разъезда от станции Кустанай где была техническая остановка поезда. Этот разъезд находился в стороне от пересечения...
12.11.19 17:59
Серый волк
Война, целина и город юности Рудный
dvb: Именно так и было. Хорошо помню свою поездку школьником в Москву летом в 1977 году на поезде "Кустанай-Москва" Кустанай - Москва поезд вообще как родным был. Он мне нравился больше...
12.11.19 17:35
юля елиссева
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Огромные ямы возле пришкольной территории беспокоят родителей и учителей в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

12 ноября 2019, 17:09 |  Общество

Фотографии траншей прислал на WhatsApp "НГ" пользователь нашего сайта Адильхан, который живёт в соседнем от школы доме. Он сообщил "НГ", что ямы возле забора, ограждающего территорию СШ № 29, вырыли примерно 3 месяца назад. Закапывать или ограждать участки никто не стал.

Ситуацию прокомментировала "НГ" заместитель директора по воспитательной работе СШ № 29 Шолпан ОСПАНОВА.

- Две недели назад у нас были депутаты Костаная, мы их просили повлиять на ликвидацию этих ям, но пока этот вопрос так и не решён, - сообщила она. - Вопрос по этим ямам был поднят родителями на общем собрании 7 ноября. Они тоже обеспокоены такой ситуацией. В понедельник, 11 ноября, мы направили официальное письмо руководителю отдела ЖКХ акимата Костаная Алексею Тарасову. Мы писали, что необходимо закрыть эти ямы. Откуда они взялись, мы не знаем, потому что строители руководство школы не предупреждали. Мы сами были в шоке, хоть бы дорожный знак какой-то поставили. Я позвонила в приёмную отдела ЖКХ, где мне ответили, что письмо получили, ответ дадут через 15 рабочих дней. Мы боимся за детей. Если что-то случится, виноваты будем мы...

Шолпан Оспанова отметила, что учителя предупреждают учеников об опасности, но дети после занятий всё равно бегут к ямам.

В ситуационном центре ikomek "НГ" сообщили, что направили информацию о ямах в подрядную организацию, за которой закреплена эта территория.


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Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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