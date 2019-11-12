Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай
Нурсултан Назарбаев признался, что вопрос транзита власти - наиболее часто задаваемый ему сейчас, и привел аналогичные примеры из мировой истории, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Вопрос транзита власти сейчас самый задаваемый мне вопрос. Мой мандат заканчивался в конце 2020 года, я принял такое решение, оставил пост Президента на пике моей популярности в моей стране. В 2015 году на выборах я получил 96 процентов голосов и знаю, что мой уход с огорчением был воспринят населением.
Знаете, это же не такой уникальный случай. Когда-то уходил, оставлял пост президента Франции генерал Шарль Де Голль. Господин Ли Куан Ю уходил в Сингапуре. Господин Махатхир (премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. - Прим.)... вернулся, правда, в 92 года. Такое бывает тоже", - сказал Назарбаев на заседании Astana Club в Нур-Султане.
Он рассказал иностранным участникам форума, что возглавил Казахстан еще в советские времена.
"В 1984 году был избран председателем Совета министров Казахстана. 35 лет. Особо тяжелыми были годы после развала СССР. Как разбитая тарелка, все связи развалились, 2 миллиона безработных. Электричества нет, молока, хлеба нет. За эти годы страна подняла экономику в 20 раз, в 19 раз поднялось благосостояние народа. Построили новую страну на карте", - поделился Елбасы.
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