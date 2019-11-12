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Серый волк
Война, целина и город юности Рудный
ГИП: и не один раз в этом вагоне-ресторане, до следующего разъезда от станции Кустанай где была техническая остановка поезда. Этот разъезд находился в стороне от пересечения...
12.11.19 17:59
Серый волк
Война, целина и город юности Рудный
dvb: Именно так и было. Хорошо помню свою поездку школьником в Москву летом в 1977 году на поезде "Кустанай-Москва" Кустанай - Москва поезд вообще как родным был. Он мне нравился больше...
12.11.19 17:35
юля елиссева
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
abaika95: Читаю сейчас на "Вике" все причастные к этому делу,сидят. Дальше подробностей нет. естественно, кто-то ведь должен сидеть, потому и сидит. Еще скажи что веришь что другой...
12.11.19 17:23
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Всем интересующимся моим возрастом сообщаю: я только-только вступила в исконно бальзаковский возраст Так что я, возможно, даже моложе kbkz1980 :-P
12.11.19 17:22
Сталкер
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
abaika95: тоесть вы за многопартийность как в России?) :-o :-o Откуда она там? По мне, так там она пока такая же бутафорская многопартийность. Не может быть многопартийности при автократии и...
12.11.19 17:16
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Назарбаев о транзите власти: Не такой уникальный случай

12 ноября 2019, 16:43 |  Государство

Нурсултан Назарбаев признался, что вопрос транзита власти - наиболее часто задаваемый ему сейчас, и привел аналогичные примеры из мировой истории, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Вопрос транзита власти сейчас самый задаваемый мне вопрос. Мой мандат заканчивался в конце 2020 года, я принял такое решение, оставил пост Президента на пике моей популярности в моей стране. В 2015 году на выборах я получил 96 процентов голосов и знаю, что мой уход с огорчением был воспринят населением.

Знаете, это же не такой уникальный случай. Когда-то уходил, оставлял пост президента Франции генерал Шарль Де Голль. Господин Ли Куан Ю уходил в Сингапуре. Господин Махатхир (премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. - Прим.)... вернулся, правда, в 92 года. Такое бывает тоже", - сказал Назарбаев на заседании Astana Club в Нур-Султане.

Он рассказал иностранным участникам форума, что возглавил Казахстан еще в советские времена.

"В 1984 году был избран председателем Совета министров Казахстана. 35 лет. Особо тяжелыми были годы после развала СССР. Как разбитая тарелка, все связи развалились, 2 миллиона безработных. Электричества нет, молока, хлеба нет. За эти годы страна подняла экономику в 20 раз, в 19 раз поднялось благосостояние народа. Построили новую страну на карте", - поделился Елбасы.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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