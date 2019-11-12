Глава центра фитосанитарной диагностики и прогнозов подозревается в получении взятки
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
Фото : zakon.kz
Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководителя Костанайского областного филиала РГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе (КГИ АПК) Министерства сельского хозяйства РК по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.
- Он подозревается в получении взятки в размере 130 тыс. тенге от подчиненного за общее покровительство и попустительство по службе. Подозреваемый, допрошенный с участием авдоката, признал вину и дал обязательство о явке, - рассказали в Антикоррупционной службе.
Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
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