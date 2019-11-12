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Серый волк
Война, целина и город юности Рудный
ГИП: и не один раз в этом вагоне-ресторане, до следующего разъезда от станции Кустанай где была техническая остановка поезда. Этот разъезд находился в стороне от пересечения...
12.11.19 17:59
Серый волк
Война, целина и город юности Рудный
dvb: Именно так и было. Хорошо помню свою поездку школьником в Москву летом в 1977 году на поезде "Кустанай-Москва" Кустанай - Москва поезд вообще как родным был. Он мне нравился больше...
12.11.19 17:35
юля елиссева
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
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12.11.19 17:23
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
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12.11.19 17:22
Сталкер
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
abaika95: тоесть вы за многопартийность как в России?) :-o :-o Откуда она там? По мне, так там она пока такая же бутафорская многопартийность. Не может быть многопартийности при автократии и...
12.11.19 17:16
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Глава центра фитосанитарной диагностики и прогнозов подозревается в получении взятки

12 ноября 2019, 16:33 |  Криминал

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

Фото : zakon.kz

Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководителя Костанайского областного филиала РГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе (КГИ АПК) Министерства сельского хозяйства РК по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.

- Он подозревается в получении взятки в размере 130 тыс. тенге от подчиненного за общее покровительство и попустительство по службе. Подозреваемый, допрошенный с участием авдоката, признал вину и дал обязательство о явке, - рассказали в Антикоррупционной службе.

 

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
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* abaika95
Re: Глава центра фитосанитарной диагностики и прогнозов...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикорр. работает!) Молодцы ребята.


"Вычистим землю,посадим сад и сами ещё успеем погулять в этом саду!"

(с) Мой друг Иван Лапшин
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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