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Чиновников надо привлекать к ответственности за неосвоение бюджета - Смаилов

12 ноября 2019, 10:59 |  Государство

Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов предложил привлечь к ответственности руководителей государственных органов из-за неосвоения бюджета, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:bankist.ru

"К сожалению, по итогам 10 месяцев, несмотря на проведенные три уточнения и две корректировки бюджета, имеют место значительные суммы неосвоения как у центральных государственных органов, так и на местном уровне. В связи с чем вношу на рассмотрение привлечь к ответственности руководителей бюджетных программ вышеперечисленных министерств и местных исполнительных органов за допущенные недостатки, приведшие к значительной сумме неосвоения бюджетных средств.

Здесь же хотел бы предупредить центральные и местные исполнительные органы о том, что недавно Парламентом одобрены поправки в бюджетное законодательство в части усиления ответственности за неэффективное планирование и использование бюджетных средств. Теперь предусмотрена административная ответственность. Более того, к ответственности будут привлекаться не только руководители бюджетных программ, но и первые руководители центральных и местных исполнительных органов", - сказал Смаилов на заседании правительства.

Смаилов уточнил, что данная поправка будет иметь законную силу уже с 1 января 2020 года.

 

Ранее министр финансов сообщил, что расходы республиканского бюджета составили 9 триллионов 565 миллиардов тенге, или 99,2 процента. Не исполнено 79 миллиардов тенге. Из них экономия - 11 миллиардов тенге.

"Не освоено 68 миллиардов тенге. Здесь не учтены изменения уточненного бюджета, которые найдут отражение в текущем месяце. Наибольшее неосвоение допущено Минэкологии - 10,1 миллиарда тенге, МОН - 9,3 миллиарда тенге, МИИР – 7,8 миллиарда тенге, МКС – 6,1 миллиарда тенге, МЦРИАП – 5,1 миллиарда тенге.

Основные причины неосвоения: реорганизация государственных учреждений, несвоевременное представление актов выполненных работ, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений", - сообщил Смаилов.

Расходы местных бюджетов составили 4 триллиона 705 миллиардов тенге. Не исполнено 75 миллиардов тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Нур-Султан - 6,1 миллиарда тенге, Алматы - 4,9 миллиарда тенге, в Туркестанской области - 3,4 миллиарда тенге, ЗКО - 2,9 миллиарда тенге.
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* abaika95
Чиновников надо привлекать к ответственности за неосвоение бюджета - Смаилов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Алихан Смаилов предложил привлечь к ответственности руководителей государственных органов из-за неосвоения бюджета//

Цитата-//Основные причины неосвоения: реорганизация государственных учреждений, несвоевременное представление актов выполненных работ, длительное проведение процедур заключения договоров,//


Бред какой-то,то есть закрылось гос учреждение и чиновникам как в ж*** ужаленным нужно искать куда эти освбожденные деньги деть, иначе накажут?) Ну так они и будут премии выписывать друг другу да какие-нибудь одноразовые фиговины закупать для установки в городе) а просто неосвоенные деньги нельзя обратно в центральный бюджет вернуть?) Или это за гранью добра и зла?)

[Исправлено: abaika95, 12.11.2019 - 11:17]
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§ сайлау курманов
Re: Чиновников надо привлекать к ответственности за неосвоение...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3245
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.11.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон триста лямов освоили рудненские чиновники, что стоит памятником в центре города колесо обозрения. Можно было бы закупить ещё пару техники, тротуары не чищены, остановки песком не свалены, мусор горой скоплен, никто не вывозит
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§ alex_60
Re: Чиновников надо привлекать к ответственности за неосвоение...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5832
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну не освоили, забрать их обратно.
делов то.
а то накуролесят ведь в попытках "полного освоения".
посадки, судьбы поломанные.
а неосвоенные раздать людям,зачем добру пропадать.
люди освоят.есть же такой метод оживления экономики.
просто раздача денег народу.
ничего нового.
так называемый способ "вертолетных денег".
был предложен еще в середине прошлого века.
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§ drakon
Re: Чиновников надо привлекать к ответственности за неосвоение...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17813
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.11.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так называемый способ "вертолетных денег".

Алекс, я правильно - понял.
Не украли - наказать... :lol: :-o
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В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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