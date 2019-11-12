Чиновников надо привлекать к ответственности за неосвоение бюджета - Смаилов
Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов предложил привлечь к ответственности руководителей государственных органов из-за неосвоения бюджета, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото:bankist.ru
"К сожалению, по итогам 10 месяцев, несмотря на проведенные три уточнения и две корректировки бюджета, имеют место значительные суммы неосвоения как у центральных государственных органов, так и на местном уровне. В связи с чем вношу на рассмотрение привлечь к ответственности руководителей бюджетных программ вышеперечисленных министерств и местных исполнительных органов за допущенные недостатки, приведшие к значительной сумме неосвоения бюджетных средств.
Здесь же хотел бы предупредить центральные и местные исполнительные органы о том, что недавно Парламентом одобрены поправки в бюджетное законодательство в части усиления ответственности за неэффективное планирование и использование бюджетных средств. Теперь предусмотрена административная ответственность. Более того, к ответственности будут привлекаться не только руководители бюджетных программ, но и первые руководители центральных и местных исполнительных органов", - сказал Смаилов на заседании правительства.
Смаилов уточнил, что данная поправка будет иметь законную силу уже с 1 января 2020 года.
Ранее министр финансов сообщил, что расходы республиканского бюджета составили 9 триллионов 565 миллиардов тенге, или 99,2 процента. Не исполнено 79 миллиардов тенге. Из них экономия - 11 миллиардов тенге.
"Не освоено 68 миллиардов тенге. Здесь не учтены изменения уточненного бюджета, которые найдут отражение в текущем месяце. Наибольшее неосвоение допущено Минэкологии - 10,1 миллиарда тенге, МОН - 9,3 миллиарда тенге, МИИР – 7,8 миллиарда тенге, МКС – 6,1 миллиарда тенге, МЦРИАП – 5,1 миллиарда тенге.
Основные причины неосвоения: реорганизация государственных учреждений, несвоевременное представление актов выполненных работ, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений", - сообщил Смаилов.
Расходы местных бюджетов составили 4 триллиона 705 миллиардов тенге. Не исполнено 75 миллиардов тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Нур-Султан - 6,1 миллиарда тенге, Алматы - 4,9 миллиарда тенге, в Туркестанской области - 3,4 миллиарда тенге, ЗКО - 2,9 миллиарда тенге.
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