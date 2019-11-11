«Девчонок поставим на шухер, а я кирпичом ударю» - процесс по делу об убийстве пенсионера начался в Костанае

Уголовное дело в отношении двух жителей поселка Каскат Мендыкаринского района Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области начал рассматривать сегодня, 11 ноября.

28-летний Александр ВИНЯРСКИЙ обвиняется в попытке ограбления и убийстве 83-летнего Анатолия Меха, а также в покушении на убийство его сожительницы - 73-летней Валентины Гридиной. 36-летний Алексей СЕРДЕГА обвиняется в предварительном сговоре с Винярским об ограблении пенсионера.

Согласно обвинительному заключению, которое зачитал прокурор Абзал ТАШМАГАМБЕТОВ, Сердега неоднократно подбивал Винярского на ограбление пенсионера, у которого, по его данным, имелась крупная сумма денег. Винярский постоянно отказывался.

- Однако вечером 28 августа 2019 года, в ходе очередного совместного распития спиртных напитков, согласился, - отметил гособвинитель. - Свой план они осуществили 29 августа в 11 часов утра. Вооружившись кухонными ножами, которые взяли в доме Винярского, подошли к дому пенсионера. Сердега остался во дворе, а Винярский зашел в дом и, угрожая Меху ножом, попросил отдать деньги. Тот отказался, тогда Винярский, отойдя от назначенного плана просто попугать ножом, нанес несколько ударов Меху в область груди и брюшной полости, от которых тот скончался на месте. Сожительница Меха Валентина Гридина вышла на веранду, когда услышала, что кто-то требует деньги, и схватила Винярского за плечо. Он также ударил ее ножом и убежал. Видя, что Винярский сбегает, Сердега тоже бросился убегать.

Гридина смогла вызвать скорую помощь и позвонить в сельский акимат. Медикам удалось ее спасти.

Винярский прибежал к своей бабушке Селивановой. Пенсионерка передвигается на костылях, поэтому парень просто уронил ее на пол и забрал из кармана халата 4 000 тенге.

Когда судья спросила у подсудимых, признают ли они свою вину, оба обвиняли в содеянном друг друга.

- Признаю только разбой в доме пенсионера и то, что напал на свою бабушку, - сказал Винярский. - Убийство Меха и покушение на убийство Гридиной не признаю. Это совершил мой подельник Сердега.

- Я вообще свою вину не признаю, - ответил Алексей Сердега. - Меня в тот день не было рядом с Винярским.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что Сердега имеет неоднократные судимости за хищение чужого имущества и убийство. Из мест заключения он освободился в марте 2018 года после отбытия 9-летнего срока. Винярский до этого момента привлекался лишь к административной ответственности.

Суд начал изучение материалов дела с допроса свидетелей. В частности, была допрошена гражданская жена Винярского Алина ОЛИВЕНКО. Она пояснила, что прожила с подсудимым 9 лет, у них двое маленьких детей. Но на время совершения преступления они около месяца не жили вместе, потому что «любовь прошла».

- Винярский помогал детям, обеспечивал их, приносил подарки, они к нему тянулись, поэтому я подумывала снова сойтись с ним, - сообщила в суде Оливенко. - 28 августа я приехала из Боровского, где работала последнее время, в Каскат - в дом, где мы до этого жили с Винярским. Я была со своей подругой Динарой Сапожниковой. В нашем доме уже были Сердега со своей гражданской женой.

По показаниям Оливенко, все трое пили. Сначала она хотела выгнать Сердегу, но позже стала пить вместе с ними. По словам Оливенко, именно Сердега предложил ограбить пенсионера.

- Сказал, что у него есть 4 млн тенге, давайте замутим деньги, - сообщила свидетельница. - Мол, я все сделаю сам. Девчонок поставим на шухер, а я вместе с Винярским зайду и ударю его кирпичом по голове. Я сразу отказалась, потому что у меня двое детей. Винярский тогда был сильно пьяным, но при мне он точно говорил «нет». Он вообще крови боится. Когда вместе жили, курицу боялся зарубить, соседей звать приходилось. Между нами за 9 лет жизни всякое было, но Саша никогда не хватался за нож!

Утром 29 августа Оливенко и Сапожникова уехали, а позже узнали о преступлении. На вопрос суда, откуда Сердега знал о наличии 4 млн тенге у Меха, Оливенко ответила, что тот этого не пояснял. На вопрос, почему, зная об уголовном прошлом Сердеги и о его намерениях убить человека и даже взять ее в соучастники, она не сообщила в полицию, свидетельница ответила:

- Я не верила, что он это сделает...

Очередное заседание суда по этому делу назначено на 25 ноября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ