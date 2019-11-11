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У кого отключат свет на этой неделе в Костанае
11 ноября 2019, 14:10 | ЖКХ
Капитальный ремонт подстанций станет причиной отключения электроэнергии с 11 по 13 ноября в нескольких районах города. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили на сайте акима Костаная.
Фото из архива "НГ"
На этот период без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-97 а (капитальный ремонт подстанции)
11 и 12 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00
- Школа № 6.
Частный сектор:
- ул. Соколовская 30-106, 17/1-19/10, 24/1-24/13, 58/1-58/16,
- ул. Ленинградская 13-31, 25/1-31/17,
- ул. Сибирская75-89,
- ул. Плеханова 23-58,
- ул. Чернышевского 37-57,
- ул. Рудненская 51- 63.
КТП-51 (капитальный ремонт подстанции)
13 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Рудненская 18/1-18/16, 22/1-28/13, 6/1-6/12, 23/1-23/12, 1-44,
- ул. Хакимжановой 55-154,
- ул. Соколоввского 42/1-42/14, 50/1-50/11, 18/1-18/16,
- ул. Комарова 101-131,
- ул. Джангильдина 5-72,
- ул. Панфилова 1-28,
ТП-417 (капитальный ремонт подстанции)
13 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00
- Альфа-Банк по ул. Гоголя 125.
Спальный сектор:
- ул. Гоголя113, 115,
- ул. Чехова 94,
- ул. Павлова 74,
- ул. 1 Мая 62 ,65, 76.
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