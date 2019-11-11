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alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
ехал сегодня , там до Апельсина знак 60 поставили, хорошо успел заметить. и вообще считал всегда что у "Солнечного" дольки лимона , а не апельсина.
11.11.19 16:17
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: зачем закрывать НГ властям?) Когда это отличный рупор по освещению общеобластных и городских проблем) :lol: :lol: :lol: Главред обязан Орден выдать за такой перл ))
11.11.19 16:12
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: только вот вранья много Художественный вымысел: я так вижу ))
11.11.19 16:07
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Только главной стало цельюПолностью НГ закрыть// Стих неплохой) только вот вранья много) зачем закрывать НГ властям?) Когда это отличный рупор по освещению общеобластных и городских...
11.11.19 16:05
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Так что то начал запускать свою рубрику новости из...восполняет пробел) В Дубне приостановилась работа по благоустройству набережной,до окончания работ осталось 20 дней а рабочим-мигрантам...
11.11.19 16:01
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У кого отключат свет на этой неделе в Костанае

11 ноября 2019, 14:10 |  ЖКХ

Капитальный ремонт подстанций станет причиной отключения электроэнергии с 11 по 13 ноября в нескольких районах города. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили на сайте акима Костаная.

Фото из архива "НГ"

На этот период без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-97 а (капитальный ремонт  подстанции)

11  и 12 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00                                     

  • Школа № 6.

Частный  сектор:

  • ул. Соколовская 30-106, 17/1-19/10, 24/1-24/13, 58/1-58/16,
  • ул. Ленинградская 13-31, 25/1-31/17,
  • ул. Сибирская75-89,
  • ул. Плеханова 23-58,
  • ул. Чернышевского 37-57,
  • ул. Рудненская 51- 63. 

КТП-51 (капитальный ремонт  подстанции)

13 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00

Частный  сектор:

  • ул. Рудненская 18/1-18/16, 22/1-28/13, 6/1-6/12, 23/1-23/12, 1-44,
  • ул. Хакимжановой 55-154,
  • ул. Соколоввского 42/1-42/14, 50/1-50/11, 18/1-18/16, 
  • ул. Комарова 101-131,
  • ул. Джангильдина 5-72,
  • ул. Панфилова 1-28,

ТП-417 (капитальный ремонт  подстанции)

13 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00                                     

  • Альфа-Банк по ул. Гоголя 125.

Спальный сектор:

  • ул. Гоголя113, 115,
  • ул. Чехова 94,
  • ул. Павлова 74,
  • ул. 1 Мая 62 ,65, 76.
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"Нужные деньги"
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В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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