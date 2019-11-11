У кого отключат свет на этой неделе в Костанае

Капитальный ремонт подстанций станет причиной отключения электроэнергии с 11 по 13 ноября в нескольких районах города. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили на сайте акима Костаная.

Фото из архива "НГ"

На этот период без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-97 а (капитальный ремонт подстанции)

11 и 12 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00

Школа № 6.

Частный сектор:

ул. Соколовская 30-106, 17/1-19/10, 24/1-24/13, 58/1-58/16,

ул. Ленинградская 13-31, 25/1-31/17,

ул. Сибирская75-89,

ул. Плеханова 23-58,

ул. Чернышевского 37-57,

ул. Рудненская 51- 63.

КТП-51 (капитальный ремонт подстанции)

13 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Рудненская 18/1-18/16, 22/1-28/13, 6/1-6/12, 23/1-23/12, 1-44,

ул. Хакимжановой 55-154,

ул. Соколоввского 42/1-42/14, 50/1-50/11, 18/1-18/16,

ул. Комарова 101-131,

ул. Джангильдина 5-72,

ул. Панфилова 1-28,

ТП-417 (капитальный ремонт подстанции)

13 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00

Альфа-Банк по ул. Гоголя 125.

Спальный сектор: