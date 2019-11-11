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maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: зачем закрывать НГ властям?) Когда это отличный рупор по освещению общеобластных и городских проблем) :lol: :lol: :lol: Главред обязан Орден выдать за такой перл ))
11.11.19 16:12
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: только вот вранья много Художественный вымысел: я так вижу ))
11.11.19 16:07
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Только главной стало цельюПолностью НГ закрыть// Стих неплохой) только вот вранья много) зачем закрывать НГ властям?) Когда это отличный рупор по освещению общеобластных и городских...
11.11.19 16:05
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Так что то начал запускать свою рубрику новости из...восполняет пробел) В Дубне приостановилась работа по благоустройству набережной,до окончания работ осталось 20 дней а рабочим-мигрантам...
11.11.19 16:01
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: Пускай, пускай насидают. Очень интереснно читать.) Витал, только по твоей просьбе )) Все совпадения - случайны, в общем как и всегда... ******** НУРЛЫБОТ ******** Получил приказ...
11.11.19 15:59
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В Костанайской области 573 семьи зимой остаются жить на дачах

Галина КАТКОВА

11 ноября 2019, 12:14 |  Государство

Начальник департамента по ЧС Талгат КАКИМОВ назвал остро стоящим вопрос их противопожарной безопасности. Сегодня, 11 ноября, на селекторном совещании с акимами городов и районов в облакимате он докладывал о подготовке к работе в зимних условиях.

Фото из архива "НГ"

С 15 августа по 15 сентября прошел первый этап профилактической работы в жилом секторе. Сотрудники департамента совместно с местными исполнительными органами и полицейской службой посетили 9 673 семей из социально уязвимых слоев населения. Было выявлено 1 390 нарушений правил пожарной безопасности в 965 домах, 272 нарушения устранены на месте. Проводились также и подворные обходы независимо от категории граждан, специалисты проинструктировали более 47 тысяч человек.

- Основные нарушения выявляются такие: не проводится очистка дымоходов, не заделываются трещины в печах, - перечислил Какимов. - Нередки и такие грубейшие нарушения как скрутки электрических проводов, их изношенность, монтаж розеток и выключателей на горючем основании.

Отдельная проблема - люди, живущие в дачных обществах. По сведениям, которые дали председатели обществ, в этом году на зиму там остается 573 семьи, в том числе имеющие детей. Греются, утепляют жилье самыми разными способами, иногда небезопасными.

- Имеет место и самозахват брошенных домиков. Зимой председателей садовых обществ на дачах нет, контроль отсутствует, - отметил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Надо противопожарной службе наведываться туда, где люди на зиму остаются.

Больше всего таких семей в Костанае - 400, в Костанайском районе - 139, в Рудном - 27, по несколько семей - в Аркалыке и Лисаковске.
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§ сайлау курманов
Re: В Костанайской области 573 семьи зимой остаются жить на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3242
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.11.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я прошлый год троих приютил во времянке, худо бедно обогрел до весны. В этот год никого нет, видимо сильных морозов ещё нет
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В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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