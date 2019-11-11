В Костанайской области 573 семьи зимой остаются жить на дачах
Галина КАТКОВА
Начальник департамента по ЧС Талгат КАКИМОВ назвал остро стоящим вопрос их противопожарной безопасности. Сегодня, 11 ноября, на селекторном совещании с акимами городов и районов в облакимате он докладывал о подготовке к работе в зимних условиях.
Фото из архива "НГ"
С 15 августа по 15 сентября прошел первый этап профилактической работы в жилом секторе. Сотрудники департамента совместно с местными исполнительными органами и полицейской службой посетили 9 673 семей из социально уязвимых слоев населения. Было выявлено 1 390 нарушений правил пожарной безопасности в 965 домах, 272 нарушения устранены на месте. Проводились также и подворные обходы независимо от категории граждан, специалисты проинструктировали более 47 тысяч человек.
- Основные нарушения выявляются такие: не проводится очистка дымоходов, не заделываются трещины в печах, - перечислил Какимов. - Нередки и такие грубейшие нарушения как скрутки электрических проводов, их изношенность, монтаж розеток и выключателей на горючем основании.
Отдельная проблема - люди, живущие в дачных обществах. По сведениям, которые дали председатели обществ, в этом году на зиму там остается 573 семьи, в том числе имеющие детей. Греются, утепляют жилье самыми разными способами, иногда небезопасными.
- Имеет место и самозахват брошенных домиков. Зимой председателей садовых обществ на дачах нет, контроль отсутствует, - отметил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Надо противопожарной службе наведываться туда, где люди на зиму остаются.
Больше всего таких семей в Костанае - 400, в Костанайском районе - 139, в Рудном - 27, по несколько семей - в Аркалыке и Лисаковске.
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