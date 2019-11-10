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О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
3DO: Написали бы, Вы, такое на страничке КаэН в ВК, Вас бы там яжматери уничтожили уже за такое)))))) Они там живут в своём мире, зачем мне туда лезть? Но когда они со своими...
10.11.19 01:02
maxsaf
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10.11.19 00:33
maxsaf
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Серый волк: А можно то же самое, только добрыми словами? ))
10.11.19 00:29
drakon
Из-за непогоды перекрыты трассы в Костанайской области
А чё технику МЧС - не показывали... :lol: :-o Каждый год же показывают... :-o
10.11.19 00:22
3DO
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Цитата: "Каждый день такое вижу. "Диточка" ДОЛЖНА!!! сидеть отдельно" Написали бы, Вы, такое на страничке КаэН в ВК, Вас бы там яжматери уничтожили уже за такое)))))) Вот чтобы...
10.11.19 00:20
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Из-за непогоды перекрыты трассы в Костанайской области

9 ноября 2019, 21:39 |  Общество

С 17:00 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на  некоторых трассах, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Иллюстративное фото          ТАСС

В частности перекрыты дороги на участках автодороги республиканского значения "Екатеринбург-Алматы" (555-729 км, от г.Костанай - до границы СКО); "Костанай-Аулиеколь-Сурган" (7-232 км, от Костаная до границы Акмолинской области).

Также частично закрыты трассы в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.
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§ drakon
Re: Из-за непогоды перекрыты трассы в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17777
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.11.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё технику МЧС - не показывали?... :lol: :-o
Каждый год же показывают... :-o
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§ 3DO
Из-за непогоды перекрыты трассы в Костанайской области
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1968
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.11.19 - 00:27
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В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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