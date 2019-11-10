Из-за непогоды перекрыты трассы в Костанайской области

С 17:00 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на некоторых трассах, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Иллюстративное фото ТАСС

В частности перекрыты дороги на участках автодороги республиканского значения "Екатеринбург-Алматы" (555-729 км, от г.Костанай - до границы СКО); "Костанай-Аулиеколь-Сурган" (7-232 км, от Костаная до границы Акмолинской области).

Также частично закрыты трассы в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.