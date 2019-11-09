"Составят "кривой" закон": юрист о проверках денежных переводов казахстанцев

Известный юрист Жангельды СУЛЕЙМАНОВ высказался о предложении проверять денежные переводы казахстанцев, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов с сайта Тengrinews.kz







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Как отметил адвокат, при подготовке законопроекта о "Проверке денежных переводов" специалисты могут допустить ошибки, а при реализации идеи, как считает Сулейманов, технические специалисты могут создать неправильный программный продукт.

- Составят "кривой" закон. На его базе составят еще более "кривое" техзадание для разработки программного обеспечения для банков. И программисты еще более ухудшат идею, и на выходе мы получим вот что. С любого электронного платежа банк будет автоматически удерживать в пользу бюджета 10 или 20 процентов, в зависимости от получателя платежа. То есть все для нас подорожает на 11 или 25 процентов, - прогнозирует эксперт.

Жангельды Сулейманов считает, что чиновники не понимают систему налогообложения. По его словам, понятие "перевод" означает простое движение денег с одного счета на другой. А "платеж", как отметил юрист, это перевод как оплата чего-либо. Не все переводы, как отметил юрист, считаются платежами.

- Ошибочно утверждение, что в оплату коммунальных услуг или мобильной связи заложен налог. Возможно, НДС (налог на добавленную стоимость), но никак не КПН (корпоративный подоходный налог) - это безграмотно. Чиновник говорит, что будет удерживаться налог у источника, а платить будут те, кто получает. Поясню на примере. Человек перевел другому один миллион тенге. По словам чиновника, банк переведет 900 тысяч, так как обязан удержать у источника 10 процентов. Кроме этого, банк удержит у получателя 10 процентов. Значит придет к получателю 800 тысяч. Поэтому, чтобы получатель получил один миллион, мы должны перевести один миллион 250 тысяч. Со слов чиновника, это двойное налогообложение, - отметил Сулейманов на своей странице в Facebook.

По его словам, при налогообложении действует метод начисления, при котором моментом получения дохода является не поступление денег, а реализация товара, работы, услуги. Юрист сообщил, что само движение денег не связано с налогами.

- Чиновник не понимает, что такое доход. По закону доход - это выручка от продажи чего-либо. Есть еще другие доходы, но их мало. С них не платят налог. Платят налог с налогооблагаемого дохода, а это разница между выручкой и расходами. По закону компании и граждане сами декларируют свои доходы путем подачи деклараций. И не надо ломать такую систему, - рассказал Жангельды Сулейманов.

По мнению юриста, такой подход чиновников противоречит Налоговому кодексу, в котором заложен принцип добросовестности налогоплательщика. Сулейманов сообщил, что суть принципа заключается в том, что налогоплательщик всегда поступает законно, пока налоговики не докажут обратное.

- Много ошибок в этой схеме. Я против такого незаконного предложения. Вот думаю, судиться или нет? Моя война с ЕНПФ показала, что народу безразличны его деньги. Если и этот налог безразличен, то не вижу смысла и мне бороться, потому что опять мои новые враги начнут угрожать и оскорблять меня. Буду думать. Мое решение зависит от вашей поддержки, - подытожил Жангельды Сулейманов.

Ранее первый вице-министр финансов Берик ШОЛПАНКУЛОВ рассказал, что часть электронных денежных переводов должна облагаться налогом, так как приносит доход.

- Не надо говорить обо всех платежах. Если вы пополняете баланс или помогаете своим близким, это не будет считаться. Все будет рассматриваться индивидуально. Это относится ко всем электронным транзакциям. Если вы оплачиваете коммунальный счет или пополняете баланс мобильного телефона, в эту сумму уже заложен налог. При частных переводах тоже есть получатель этих средств. Его будут мониторить налоговые службы. Это будет касаться всех банков. Налог будет платить тот, кто получает доход, - отметил Шолпанкулов.







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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz По его словам, при налогообложении действует метод начисления, при котором моментом получения дохода является не поступление денег, а реализация товара, работы, услуги. Юрист сообщил, что само движение денег не связано с налогами. "Чиновник не понимает, что такое доход. По закону доход - это выручка от продажи чего-либо. Есть еще другие доходы, но их мало. С них не платят налог. Платят налог с налогооблагаемого дохода, а это разница между выручкой и расходами. По закону компании и граждане сами декларируют свои доходы путем подачи деклараций. И не надо ломать такую систему", - рассказал Жангельды Сулейманов. По мнению юриста, такой подход чиновников противоречит Налоговому кодексу, в котором заложен принцип добросовестности налогоплательщика. Сулейманов сообщил, что суть принципа заключается в том, что налогоплательщик всегда поступает законно, пока налоговики не докажут обратное. "Много ошибок в этой схеме. Я против такого незаконного предложения. Вот думаю, судиться или нет? Моя война с ЕНПФ показала, что народу безразличны его деньги. Если и этот налог безразличен, то не вижу смысла и мне бороться, потому что опять мои новые враги начнут угрожать и оскорблять меня. Буду думать. Мое решение зависит от вашей поддержки", - подытожил Жангельды Сулейманов. Ранее первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов рассказал, что часть электронных денежных переводов должна облагаться налогом, так как приносит доход. "Не надо говорить обо всех платежах. Если вы пополняете баланс или помогаете своим близким, это не будет считаться. Все будет рассматриваться индивидуально. Это относится ко всем электронным транзакциям. Если вы оплачиваете коммунальный счет или пополняете баланс мобильного телефона, в эту сумму уже заложен налог. При частных переводах тоже есть получатель этих средств. Его будут мониторить налоговые службы. Это будет касаться всех банков. Налог будет платить тот, кто получает доход", - отметил Шолпанкулов.Подробнее: https://tengrinews.kz/private_finance/sostavyat-krivoy-zakon-yurist-proverkah-denejnyih-perevodov-383611/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz