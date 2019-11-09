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Козлов я
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
a.radikal.ru
09.11.19 16:43
Victor Yang
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
Над частью дома культуры обветшала кровля, потекли потолки, пришлось эвакуировать библиотеку, в одном крыле начал гнить пол, ту часть здания просто закрыли. У дома культуры стали осыпаться стены с...
09.11.19 16:30
abaika95
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
Цитата-//Вот жральня в городе вместо сквера, та в рухнаму вписывается...а это- нет/ Юджин сколько раз повторять Рухнама у Туркмен) не путайте, у нас Рухани) И жральню до рухани решили открывать)...
09.11.19 16:24
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"Составят "кривой" закон": юрист о проверках денежных переводов казахстанцев

9 ноября 2019, 11:40 |  Общество

Известный юрист Жангельды СУЛЕЙМАНОВ высказался о предложении проверять денежные переводы казахстанцев, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов с сайта  Тengrinews.kz

Фото ©Турар Казангапов
Подробнее: https://tengrinews.kz/private_finance/sostavyat-krivoy-zakon-yurist-proverkah-denejnyih-perevodov-383611/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

Как отметил адвокат, при подготовке законопроекта о "Проверке денежных переводов" специалисты могут допустить ошибки, а при реализации идеи, как считает Сулейманов, технические специалисты могут создать неправильный программный продукт.

- Составят "кривой" закон. На его базе составят еще более "кривое" техзадание для разработки программного обеспечения для банков. И программисты еще более ухудшат идею, и на выходе мы получим вот что. С любого электронного платежа банк будет автоматически удерживать в пользу бюджета 10 или 20 процентов, в зависимости от получателя платежа. То есть все для нас подорожает на 11 или 25 процентов, - прогнозирует эксперт.

Жангельды Сулейманов считает, что чиновники не понимают систему налогообложения. По его словам, понятие "перевод" означает простое движение денег с одного счета на другой. А "платеж", как отметил юрист, это перевод как оплата чего-либо. Не все переводы, как отметил юрист, считаются платежами.

- Ошибочно утверждение, что в оплату коммунальных услуг или мобильной связи заложен налог. Возможно, НДС (налог на добавленную стоимость), но никак не КПН (корпоративный подоходный налог) - это безграмотно. Чиновник говорит, что будет удерживаться налог у источника, а платить будут те, кто получает. Поясню на примере. Человек перевел другому один миллион тенге. По словам чиновника, банк переведет 900 тысяч, так как обязан удержать у источника 10 процентов. Кроме этого, банк удержит у получателя 10 процентов. Значит придет к получателю 800 тысяч. Поэтому, чтобы получатель получил один миллион, мы должны перевести один миллион 250 тысяч. Со слов чиновника, это двойное налогообложение, - отметил Сулейманов на своей странице в Facebook.

По его словам, при налогообложении действует метод начисления, при котором моментом получения дохода является не поступление денег, а реализация товара, работы, услуги. Юрист сообщил, что само движение денег не связано с налогами.

- Чиновник не понимает, что такое доход. По закону доход - это выручка от продажи чего-либо. Есть еще другие доходы, но их мало. С них не платят налог. Платят налог с налогооблагаемого дохода, а это разница между выручкой и расходами. По закону компании и граждане сами декларируют свои доходы путем подачи деклараций. И не надо ломать такую систему, - рассказал Жангельды Сулейманов.

По мнению юриста, такой подход чиновников противоречит Налоговому кодексу, в котором заложен принцип добросовестности налогоплательщика. Сулейманов сообщил, что суть принципа заключается в том, что налогоплательщик всегда поступает законно, пока налоговики не докажут обратное.

- Много ошибок в этой схеме. Я против такого незаконного предложения. Вот думаю, судиться или нет? Моя война с ЕНПФ показала, что народу безразличны его деньги. Если и этот налог безразличен, то не вижу смысла и мне бороться, потому что опять мои новые враги начнут угрожать и оскорблять меня. Буду думать. Мое решение зависит от вашей поддержки, - подытожил Жангельды Сулейманов.

Ранее первый вице-министр финансов Берик ШОЛПАНКУЛОВ рассказал, что часть электронных денежных переводов должна облагаться налогом, так как приносит доход.

- Не надо говорить обо всех платежах. Если вы пополняете баланс или помогаете своим близким, это не будет считаться. Все будет рассматриваться индивидуально. Это относится ко всем электронным транзакциям. Если вы оплачиваете коммунальный счет или пополняете баланс мобильного телефона, в эту сумму уже заложен налог. При частных переводах тоже есть получатель этих средств. Его будут мониторить налоговые службы. Это будет касаться всех банков. Налог будет платить тот, кто получает доход, - отметил Шолпанкулов.

По его словам, при налогообложении действует метод начисления, при котором моментом получения дохода является не поступление денег, а реализация товара, работы, услуги. Юрист сообщил, что само движение денег не связано с налогами. "Чиновник не понимает, что такое доход. По закону доход - это выручка от продажи чего-либо. Есть еще другие доходы, но их мало. С них не платят налог. Платят налог с налогооблагаемого дохода, а это разница между выручкой и расходами. По закону компании и граждане сами декларируют свои доходы путем подачи деклараций. И не надо ломать такую систему", - рассказал Жангельды Сулейманов. По мнению юриста, такой подход чиновников противоречит Налоговому кодексу, в котором заложен принцип добросовестности налогоплательщика. Сулейманов сообщил, что суть принципа заключается в том, что налогоплательщик всегда поступает законно, пока налоговики не докажут обратное. "Много ошибок в этой схеме. Я против такого незаконного предложения. Вот думаю, судиться или нет? Моя война с ЕНПФ показала, что народу безразличны его деньги. Если и этот налог безразличен, то не вижу смысла и мне бороться, потому что опять мои новые враги начнут угрожать и оскорблять меня. Буду думать. Мое решение зависит от вашей поддержки", - подытожил Жангельды Сулейманов. Ранее первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов рассказал, что часть электронных денежных переводов должна облагаться налогом, так как приносит доход. "Не надо говорить обо всех платежах. Если вы пополняете баланс или помогаете своим близким, это не будет считаться. Все будет рассматриваться индивидуально. Это относится ко всем электронным транзакциям. Если вы оплачиваете коммунальный счет или пополняете баланс мобильного телефона, в эту сумму уже заложен налог. При частных переводах тоже есть получатель этих средств. Его будут мониторить налоговые службы. Это будет касаться всех банков. Налог будет платить тот, кто получает доход", - отметил Шолпанкулов.
Подробнее: https://tengrinews.kz/private_finance/sostavyat-krivoy-zakon-yurist-proverkah-denejnyih-perevodov-383611/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
По его словам, при налогообложении действует метод начисления, при котором моментом получения дохода является не поступление денег, а реализация товара, работы, услуги. Юрист сообщил, что само движение денег не связано с налогами. "Чиновник не понимает, что такое доход. По закону доход - это выручка от продажи чего-либо. Есть еще другие доходы, но их мало. С них не платят налог. Платят налог с налогооблагаемого дохода, а это разница между выручкой и расходами. По закону компании и граждане сами декларируют свои доходы путем подачи деклараций. И не надо ломать такую систему", - рассказал Жангельды Сулейманов. По мнению юриста, такой подход чиновников противоречит Налоговому кодексу, в котором заложен принцип добросовестности налогоплательщика. Сулейманов сообщил, что суть принципа заключается в том, что налогоплательщик всегда поступает законно, пока налоговики не докажут обратное. "Много ошибок в этой схеме. Я против такого незаконного предложения. Вот думаю, судиться или нет? Моя война с ЕНПФ показала, что народу безразличны его деньги. Если и этот налог безразличен, то не вижу смысла и мне бороться, потому что опять мои новые враги начнут угрожать и оскорблять меня. Буду думать. Мое решение зависит от вашей поддержки", - подытожил Жангельды Сулейманов. Ранее первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов рассказал, что часть электронных денежных переводов должна облагаться налогом, так как приносит доход. "Не надо говорить обо всех платежах. Если вы пополняете баланс или помогаете своим близким, это не будет считаться. Все будет рассматриваться индивидуально. Это относится ко всем электронным транзакциям. Если вы оплачиваете коммунальный счет или пополняете баланс мобильного телефона, в эту сумму уже заложен налог. При частных переводах тоже есть получатель этих средств. Его будут мониторить налоговые службы. Это будет касаться всех банков. Налог будет платить тот, кто получает доход", - отметил Шолпанкулов.
Подробнее: https://tengrinews.kz/private_finance/sostavyat-krivoy-zakon-yurist-proverkah-denejnyih-perevodov-383611/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: "Составят "кривой" закон": юрист о...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8512
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.11.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. С любого электронного платежа банк будет автоматически удерживать в пользу бюджета 10 или 20 процентов, в зависимости от получателя платежа. То есть все для нас подорожает на 11 или 25 процентов, - прогнозирует эксперт.

Да люди сразу это поняли и экспертом не надо быть. Уже все давно стало прогназируемо у нас в стране.
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§ Сергей_я
Re: "Составят "кривой" закон": юрист о...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2828
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.11.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и чему добьются? Тому что людям просто напросто будет выгодно деньги отдать налом. Только, только перешли на карты, а тут нате вам, давайте обратно на 15 лет назад.
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§ юля елиссева
"Составят "кривой" закон": юрист о проверках денежных переводов казахстанцев
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1392
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.11.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повыкидывает народ карты и все. И налогов в итоге не соберут планируемых и весь оборот денег снова в тени будет.

[Исправлено: юля елиссева, 09.11.2019 - 12:12]
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§ elektron
Re: "Составят "кривой" закон": юрист о...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3876
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.11.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да интересная всё же страна. Хорошо хоть есть, кто ещё рассуждает открыто. Какое им дело до моих личных (приватных) переводов? Ни в одной стране подобного нет вроде. Какого лешева они собрались налоги, которые уже уплачены, с моих денег ещё раз считать? :-x
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§ Butch
Re: "Составят "кривой" закон": юрист о...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.11.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот думаю, судиться или нет?

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36693

Не стоит оно усилий. Если только ради реализаций личностных амбиций
Цитата:
Все будет рассматриваться индивидуально.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36693

Господи! Если ЭТИ люди заняты управлением страной и по Платону на это дело отряжаются лучшие представители народа то...
Нас 18 миллионов как они собираются ИНДИВИДУАЛЬНО рассматривать переводы??????????
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§ elektron
"Составят "кривой" закон": юрист о проверках денежных переводов казахстанцев
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3876
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.11.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Нас 18 миллионов как они собираются ИНДИВИДУАЛЬНО рассматривать переводы?

Отнимите детей и несовершеннолетних. ;-)
У Вас что то с лицом? :lol: ))
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§ Butch
"Составят "кривой" закон": юрист о проверках денежных переводов казахстанцев
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.11.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Даже если вычесть это количество и ещё совсем стареньких пенсионеров, переводов всё-равно будет "число-неизвестное-туземному-вождю".
С лицом: массажировал мозг напрямую доской садху, не все гвозди в ней крепко держались.
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§ Козлов я
Re: "Составят "кривой" закон": юрист о...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 500
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.11.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Господи! Если ЭТИ люди заняты управлением страной
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В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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