Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»

Еще 1 октября 2019 года в зале ДК сидели люди, которых пригласили отметить День пожилых. А 26 октября сельчане узнали, что его закрывают — не будут топить, освещать, так как здание разрушается. Ответственность за его эксплуатацию в таком виде нести некому.

Когда 7 ноября туда приехали корреспонденты «НГ», электричества уже не было. Два этажа большого типового ДК мы осматривали при свете сотовых телефонов — своих и членов инициативной группы, которые категорически против того, чтобы Майское осталось без дома культуры.

До нас экскурсию по зданию провели для акима района Беимбета Майлина Куандыка Испергенова и нескольких должностных лиц акимата. После осмотра в холле ДК состоялся импровизированный сход с участием представителя службы ЧС, отдела архитектуры, сельского акима, а также руководителя АО «Север Птица» Константина Мякотина.

Действующая на территории сельского округа птицефабрика в советские времена полностью содержала социальную сферу Майского. И она здесь была отменной.

Капитализм ознаменовался превращением государственного предприятия в частное, которое постепенно избавлялось от непрофильных затрат на социалку. Пришел черед и ДК «Аят». Какое-то время районный бюджет финансировал в нем работу культорганизатора, но несколько лет назад человек уволился. Без замены. Над частью дома культуры обветшала кровля, потекли потолки, пришлось эвакуировать библиотеку, в одном крыле начал гнить пол, ту часть здания просто закрыли. У дома культуры стали осыпаться стены с внешней стороны, он даже щегольские буквы своего названия над входной группой утерял.

Все шло к тому, чтобы можно было констатировать: на 41-м году жизни в селе Майское был брошен на произвол судьбы и приказал долго жить некогда роскошный очаг культуры. Сегодня, к сожалению, при молчаливом согласии граждан во многих деревнях такой ход событий воспринимается чуть ли не естественным. Но в Майском часть населения считает абсолютно ненормальным, чтобы две с половиной тысячи жителей села остались без ДК. И что важно, эта часть — люди активные, деятельные. Те самые, которые в октябре взялись и привели в порядок участок дороги в Майском.

Теперь инициативная группа, координатором которой стал Андрей Аншютц, намерена организовать спасение дома культуры. Намерение не голословное, недаром к сельчанам обсудить план действий приехали и аким района, и руководитель птицефабрики, на балансе которой до сих пор находится здание ДК.

Итак, сельчане берутся найти спонсоров и привести в порядок дом культуры.

- Есть люди, готовые вложить деньги в ремонт, - сказал и акиму района, и позже корреспонденту «НГ» Андрей АНШЮТЦ, - мы на эту тему уже общались в Майском с предпринимателями, написали об инициативе в соцсетях. Земляки откликаются.

Активисты говорят, что им нужен доступ в ДК, возможность работать с документами, касающимися этого объекта. Они также подчеркивали в обращении к акиму района, что здание было закрыто как аварийное без экспертного заключения. По крайней мере, они его не видели. При этом отключение ДК от тепла и электричества в зимний сезон реально сделает его аварийным.

Что касается ремонта, то по расчетам активистов, на него, в том числе с хорошей внутренней отделкой, надо 150-200 млн тенге. Они считают, что глобальное разрушение, которое затронуло бы целостность несущих конструкций здания, потолочных перекрытий, не началось. Все поправимо.

Ни власти, ни хозяин недвижимости в лице птицефабрики в ремонт деньги вкладывать не планируют. Достигнута договоренность, что предприятие передаст дом культуры в доверительное управление. Чтобы его принять, Андрей Аншютц уже зарегистрировал ИП. Так что ДК будут ремонтировать в статусе доверенного имущества.

Исполнительная власть - и районная, и в округе - к инициативе граждан относится неоднозначно. С одной стороны, акиматы не против варианта с доверительным управлением. С другой, превентивно пугают активистов ответственностью, которая на них свалится. На собрании им напоминали про несчастья, произошедшие в «Белой лошади» и «Зимней вишне».

- То есть за все буквально, что случится в ДК или может случиться, буду отвечать я? - спросил Андрей. И, получив утвердительный ответ, отметил, - надо же, а до 26 октября в нынешнем состоянии здание все-таки эксплуатировалось — и ничего.

Инициативную группу волнует вопрос будущего. В том, что с ремонтом справятся, они уверены. Но дальше встанет вопрос об эксплуатации ДК.

- Можно будет потом передать дом культуры в коммунальную собственность? - спрашивала на собрании Елена КУБЛИЦКАЯ, - понятно же, что небольшое ИП не потянет все расходы, содержание такого большого здания.

По информации, которую имеют активисты, жизнеобеспечение ДК, когда он работал, стоило примерно 40 млн тенге в год.

Районный акимат ничем не обнадежил в смысле бюджетной поддержки ДК. Пообещали только одно — если дело пойдет на лад, то бюджет, как раньше, мог бы взять на себя ставку культработника.

Похоже, не очень верит в успех дела и аким округа Сергей Ендоренко.

- Так вы с нами или нет? - прямо спрашивали его односельчане.

Аким отвечал в том смысле, что они не представляют, на какое сложное дело замахиваются, сколько проблем их ждет буквально с момента подписания договора о доверительном управлении, ведь уже идет отопительный сезон... При этом, члены инициативной группы сообщили «НГ», что в программе развития Майского сельского округа на 2018-2020 годы есть пункт о переходе ДК в коммунальную собственность, то есть вопрос ребром относительно судьбы дома культуры не сию минуту встал.

Вопрос будущего в конце концов отложили на потом. Решили: хватит пока разговоров, надо сначала ремонт сделать.

В инициативной группе — немало людей, которые были активными участниками самодеятельности и свой дом культуры очень любят.

- Придешь вечером, а в нем все гудит, шумит — кто-то распевается, музыканты репетируют, танцоры, столько жизни во всем. А хор какой замечательный был, ведь звание народного мы получили, я 15 лет в нем пела, - вспоминала, осматривая вместе с нами помещения, пенсионерка Вера МАРЧ. - Я уезжала из Майского. На Мангышлаке пенсию зарабатывала. Заработала. И вернулась. Дом купила, детей всех привезла, внуки уже большие. А ходить-то некуда ни нам, ни ребятам.

ДК действительно был отличный. Это видно даже сейчас, когда он не в лучшей форме. Зал на 420 мест, с балконом, сцена просторная и глубокая. Гримерки, костюмерные, откуда не растащили еще яркие наряды для танцоров и хористов. В доме культуры был настоящий танцкласс, много помещений для кружковых занятий.

- Обидно, что именно сейчас закрывают ДК, когда мы его старались сохранять в более трудные времена, - сказала «НГ» бывший директор ДК «Аят» Венера ГИЗЗАТОВА, - у меня на базе этого дома культуры с 1 мая 1999 года по 2001 год действовало частное предприятие, организовала, чтобы сохранить «Аят», кадры удержать. Старались. ДК не развалили. Но нас потянули на дно платежи за тепло, поэтому сейчас общественники правы, когда ставят вопрос хоть о какой-то бюджетной поддержке дома культуры. Но не надо бояться самим что-то предпринимать. Весь мой опыт - а я 32 года в культуре отработала — говорит: надо пробовать. У меня дочка в России сейчас живет, помнит наш «Аят». Идею спасти ДК поддерживает.

Главное, дом культуры до сих пор объединяет сельчан. Праздники отмечают либо в ДК, либо на площади перед ним. В «Нашу Газету» активисты передали фотографии последних двух лет: как 1 Мая в Майском гуляли — с голубями и транспарантами, как День Победы провели, каким недавний праздник Осени удался. Особо отметили, что есть в Майском энтузиасты, которые готовы для своего села делать добрые дела на общественных началах и уже доказали, что многое могут.