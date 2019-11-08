Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды и отопления остались жители Лисаковска
Ольга ЛИХОГРАЙ
ЧП на правом водоводе, снабжающем город питьевой водой, произошло в Лисаковске 7 ноября около 21.00. Сотрудники ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» попытались устранить течь без отключения холодной воды, но это сделать не удалось.В итоге в ночь на 8 ноября была прекращена подача холодной, а затем горячей воды и прекращена подача тепла.
Иллюстративное фото saratov24.tv
По сообщением наших читателей, для лисаковцев все это оказалось полной неожиданностью. Прошел слух, что ремонтные работы будут длиться три дня. В магазинах города исчезла питьевая вода. На Лисаковском роднике образовалась очередь желающих запастись водой.
Видео прислал читатель "НГ"
- Вода и тепло во всех квартирах и домах потребителей Лисаковска появится примерно в течение 3-х часов, - заявил "НГ" директор "Лисаковскгоркоммунэнерго" Женис МАХАМБЕТОВ. - -На бетонном водоводе диаметром 800 мм, которому более 20 лет, износилась стальная вставка, образовалась течь. Чтобы избежать большой потери питьевой воды, ее пришлось отключить 8 ноября, в 4 утра. От горячего водоснабжения и отопления город отключили в 6 утра. На данный момент стальную вставку заменили, авария устранена, подача воды возобновлена. Но нужно время, чтобы вода заполнила сети, затем ее нужно нагреть и т.д.
Частичный ремонт данного водопровода предусмотрен в следующем году.
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