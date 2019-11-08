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Yorik: Причем нужно еще и справку в ЦОНе За 10 мин взяла справку об обременении И 15 мин договор перезаключить. Всё очень быстро.
08.11.19 20:27
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: если есть программа-мониторинг зачем мне тогда в ручную тут сидеть смотреть? Ну вы же знаете, как бывает: там отпилили, тут отпилили, 600-700 или 1200 - никто же не считает. Включили -...
08.11.19 20:20
abaika95
Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды и отопления остались жители Лисаковска
Цитата-//Один читал, другой мог бы рассчитать как положено - 20 лет назад, поди, здесь ещё проживали? Чего ж не проконтролировали, свои услуги не предложили? "Задним умом все крепки" - так...
08.11.19 20:15
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//То, что пытаетесь делать вы здесь - как минимум, два в одном: мониторинг и модернизация сознания// Сами себе перечите) если есть программа-мониторинг зачем мне тогда в ручную тут сидеть...
08.11.19 20:13
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Соглашусь) но сколько платить должны такому генералу? Очень щедро. На создание автоматизированной мониторинг-системы национального информационного пространства было выделено 1,7...
08.11.19 20:00
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Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды и отопления остались жители Лисаковска

Ольга ЛИХОГРАЙ

8 ноября 2019, 16:14 |  ЖКХ

ЧП на правом водоводе, снабжающем город питьевой водой, произошло в Лисаковске 7 ноября около 21.00. Сотрудники ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» попытались устранить течь без отключения холодной воды, но это сделать не удалось.В итоге в ночь на 8 ноября была прекращена подача холодной, а затем горячей воды и прекращена подача тепла.

Иллюстративное фото saratov24.tv

По сообщением наших читателей, для лисаковцев все это оказалось полной неожиданностью. Прошел слух, что  ремонтные работы будут длиться три дня. В магазинах города  исчезла питьевая вода. На Лисаковском роднике  образовалась очередь желающих запастись водой.

Видео прислал читатель "НГ"

- Вода и тепло во всех квартирах и домах потребителей Лисаковска появится примерно в течение 3-х часов, - заявил "НГ" директор "Лисаковскгоркоммунэнерго" Женис МАХАМБЕТОВ. - -На бетонном водоводе диаметром 800 мм, которому более 20 лет, износилась стальная вставка, образовалась течь. Чтобы избежать большой потери питьевой воды, ее пришлось отключить 8 ноября, в 4 утра. От горячего водоснабжения и отопления город отключили в 6 утра. На данный момент стальную вставку заменили, авария устранена, подача воды возобновлена. Но нужно время, чтобы вода заполнила сети, затем ее нужно нагреть и т.д.

Частичный ремонт данного водопровода предусмотрен в следующем году.

 
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Комментарии к новости
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§ Мишаня
Re: Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько лет водоводу? Около 20. При этом, когда укладывали, писали что лет 50 без ремонтов простоит. Как это знакомо в нашей современности.
И все так же с дефицитом. Ааа, все пропало. Закупай на год вперёд. А вдруг война... Вроде поколение сменилось. А туда же...
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§ Серый волк
Re: Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зима только начинается...
Как кто исследовал, рассчитывал и прогнозировал на зиму работу водовода, из-за аварии которого город можно разморозить и полностью парализовать, как Кокчетав в девяностых, очень быстро.

Что с резервной веткой? Которая должна быть на город.
Украдена, неисправна? Сгнила?
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* Сыкымы
Re: Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
При этом, когда укладывали, писали что

Цитата:
Серый волк:
как кто исследовал, рассчитывал и прогнозировал

Один читал, другой мог бы рассчитать как положено - 20 лет назад, поди, здесь ещё проживали? Чего ж не проконтролировали, свои услуги не предложили? "Задним умом все крепки" - так говорят...
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§ abaika95
Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды и отопления остались жители Лисаковска
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1486
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Один читал, другой мог бы рассчитать как положено - 20 лет назад, поди, здесь ещё проживали? Чего ж не проконтролировали, свои услуги не предложили? "Задним умом все крепки" - так говорят...//



Браво!!
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