Дождь, снег и мороз - такие выходные предстоят жителям Костанайской области

По прогнозам синоптиков в субботу, 9 ноября, на всей территории области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, туман, гололед, низовая метель. В воскресенье снег будет идти местами, но туман и гололед прогнозируются по всей области.







- В субботу ночная температура ожидается в пределах 3-8 градусов мороза, лишь местами она может подняться на 3 градуса выше ноля,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН, - Днем термометры покажут 0...-5 °С, местами 3 градуса тепла. В воскресенье, 10 ноября ночная температура упадет до -10...-15, местами до -18 градусов. Воскресный день будет морозным — температура будет 0...-5 °С, а местами мороз достигнет 8 градусов. Ночь на понедельник тоже будет морозной, а днем начнется потепление: -2...+3 °С, но местами будет 5 градусов мороза.

В ближайшие три дня средняя скорость ветра составит 9-14 м/с. В выходные дни вероятно усиления ветра до 15-20 м/с. Направление в субботу сменится с юго-западного на северо-восточное, а в понедельник на северо-западное.