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kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik: Причем нужно еще и справку в ЦОНе За 10 мин взяла справку об обременении И 15 мин договор перезаключить. Всё очень быстро.
08.11.19 20:27
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: если есть программа-мониторинг зачем мне тогда в ручную тут сидеть смотреть? Ну вы же знаете, как бывает: там отпилили, тут отпилили, 600-700 или 1200 - никто же не считает. Включили -...
08.11.19 20:20
abaika95
Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды и отопления остались жители Лисаковска
Цитата-//Один читал, другой мог бы рассчитать как положено - 20 лет назад, поди, здесь ещё проживали? Чего ж не проконтролировали, свои услуги не предложили? "Задним умом все крепки" - так...
08.11.19 20:15
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//То, что пытаетесь делать вы здесь - как минимум, два в одном: мониторинг и модернизация сознания// Сами себе перечите) если есть программа-мониторинг зачем мне тогда в ручную тут сидеть...
08.11.19 20:13
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Соглашусь) но сколько платить должны такому генералу? Очень щедро. На создание автоматизированной мониторинг-системы национального информационного пространства было выделено 1,7...
08.11.19 20:00
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Дождь, снег и мороз - такие выходные предстоят жителям Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

8 ноября 2019, 16:23 |  Общество

По прогнозам синоптиков в субботу, 9 ноября, на всей территории области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, туман, гололед, низовая метель. В воскресенье снег будет идти местами, но туман и гололед прогнозируются по всей области.


- В субботу ночная температура ожидается в пределах 3-8 градусов мороза, лишь местами она может подняться на 3 градуса выше ноля,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН, - Днем термометры покажут 0...-5 °С, местами 3 градуса тепла. В воскресенье, 10 ноября ночная температура упадет до -10...-15, местами до -18 градусов.  Воскресный день будет морозным — температура будет  0...-5 °С, а местами мороз достигнет 8 градусов. Ночь на понедельник тоже будет морозной, а  днем начнется потепление: -2...+3 °С, но местами будет 5 градусов мороза.

В ближайшие три дня средняя скорость ветра составит 9-14 м/с. В выходные дни вероятно усиления ветра до 15-20 м/с. Направление в субботу сменится с юго-западного на северо-восточное, а в понедельник на северо-западное.
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* abaika95
Re: Дождь, снег и мороз - такие выходные предстоят жителям...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1486
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зима близко.....
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§ юля елиссева
Дождь, снег и мороз - такие выходные предстоят жителям Костанайской области
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.11.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зима близко.....
согым прирезал?
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§ Козлов я
Re: Дождь, снег и мороз - такие выходные предстоят жителям...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.11.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс пропал, вместо него выставлю хокку:
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§ таноми52
Re: Дождь, снег и мороз - такие выходные предстоят жителям...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1255
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
вместо него выставлю хокку:




Не вижу хокку? Где?
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§ Козлов я
Дождь, снег и мороз - такие выходные предстоят жителям Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.11.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не вижу хокку? Где?

беленькие букаффки над кошаком :lol:
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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