Дождь, снег и мороз - такие выходные предстоят жителям Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков в субботу, 9 ноября, на всей территории области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, туман, гололед, низовая метель. В воскресенье снег будет идти местами, но туман и гололед прогнозируются по всей области.
- В субботу ночная температура ожидается в пределах 3-8 градусов мороза, лишь местами она может подняться на 3 градуса выше ноля,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН, - Днем термометры покажут 0...-5 °С, местами 3 градуса тепла. В воскресенье, 10 ноября ночная температура упадет до -10...-15, местами до -18 градусов. Воскресный день будет морозным — температура будет 0...-5 °С, а местами мороз достигнет 8 градусов. Ночь на понедельник тоже будет морозной, а днем начнется потепление: -2...+3 °С, но местами будет 5 градусов мороза.
В ближайшие три дня средняя скорость ветра составит 9-14 м/с. В выходные дни вероятно усиления ветра до 15-20 м/с. Направление в субботу сменится с юго-западного на северо-восточное, а в понедельник на северо-западное.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
Пользователей: 5
Всего: 107
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik: Причем нужно еще и справку в ЦОНе За 10 мин взяла справку об обременении И 15 мин договор перезаключить. Всё очень быстро.
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: если есть программа-мониторинг зачем мне тогда в ручную тут сидеть смотреть? Ну вы же знаете, как бывает: там отпилили, тут отпилили, 600-700 или 1200 - никто же не считает. Включили -...
Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды и отопления остались жители Лисаковска
Цитата-//Один читал, другой мог бы рассчитать как положено - 20 лет назад, поди, здесь ещё проживали? Чего ж не проконтролировали, свои услуги не предложили? "Задним умом все крепки" - так...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//То, что пытаетесь делать вы здесь - как минимум, два в одном: мониторинг и модернизация сознания// Сами себе перечите) если есть программа-мониторинг зачем мне тогда в ручную тут сидеть...
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Соглашусь) но сколько платить должны такому генералу? Очень щедро. На создание автоматизированной мониторинг-системы национального информационного пространства было выделено 1,7...