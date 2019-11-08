«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков

За час сотрудники департамента полиции и областного центра по профилактике и борьбе со СПИД уничтожили больше двадцати надписей в районе автодорожного колледжа и недалеко от пересечения ул. 1 Мая и пр. Назарбаева.

Подготовка прошла по стандартной схеме: красочные футболки поверх осенней одежды, разноцветные баллончики в руках и боевой настрой.

Заборы и стены зданий вблизи колледжа были густо расписаны. Кроме стандартных надписей «Скорость» и «Telegram”, появилась еще одна: «Работа, 800$ в неделю».

- Надписи о предложении работы за 800$ в неделю массово стали появляться около месяц назад, - сообщила «НГ» на месте оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступлениям депаратмента полиции Костанайской области Айгуль ЕРАДИЛОВА. - Под этой надписью обычно идет адрес сайта или номер социальной сети Telegram. Когда желающий вступает в переписку, ему предлагают работу по нанесению надписей. По сути, это не только реклама синтетических наркотиков, но и «вербовка» новых сотрудников. То есть, можно сказать, что распространители «синтетики» пошли дальше.

С начала этого года в Костанае провели более 35 акций по уничтожению «синтетики», включая и акции "НГ" «Чтобы дурь превратить в цветы». В результате было уничтожено более 300 рекламных надписей. Но несмотря на регулярные рейды, существенно меньше их не становится. Практически тут же появляются новые.

В этом году полицейские впервые задержали двух подростков, наносивших рекламу «синтетики» в Рудном.

- Один оказался несовершеннолетним, поэтому был назначен штраф, - пояснил «НГ» старший оперуполномоченный управления по борьбе с наркобизнесом департамента полиции Костанайской области Лев КВАСЕНКО. - Второго арестовали на 5 суток — такое наказание за нанесение «синтетики» предусмотрено у нас по законодательству. Естественно, они не рассказали, кто их направил наносить надписи. Сказали, что вышли на организаторов по надписи «Работа за 800$ в неделю» и им платили деньги за каждую рекламу.

Таких надписей в районе автодорожного колледжа было три. Сотрудники центра по профилактике и борьбе со СПИД надели галстуки с надписями «Мы против ВИЧ, СПИД», футболки «Нет наркотикам» и взяли в руки баллончики, которые купили за свой счет. В течение часа вместо «синтетики» на заборах и стенах появились яркое солнце, разноцветное сердце и надпись «Я за жизнь».

- Сотрудники нашего центра уже второй раз выходят на акцию по закрашиванию таких надписей, - рассказала и.о. заведующей отдела Костанайского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Нагима ТАШЕНОВА. - Мы не понаслышке знаем, насколько опасно влияние синтетических наркотиков.

Сотрудники отметили, что инфицированные после внутривенного употребления синтетических наркотиков массово стали обращаться в их центр последние два года.

Жулдыз Абдуллина (слева)

- И их становится все больше, - пояснила врач-эпидемиолог Жулдыз АБДУЛЛИНА. - Обратившиеся объясняют, что, к примеру, после героина решили попробовать «соль». В итоге — занесли инфекцию, да и "соскочить" с синтетики очень сложно.

По словам полицейских, резких переход с тяжелых наркотиков на синтетические связан с гораздо более низкой ценой последних.

- Однако синтетические наркотики в 660 раз тяжелее героина, - пояснила Айгуль Ерадилова. - Привыкание к ним моментальное, последствия — очень тяжелые.

На 20 надписей участиникам акции хватило примерно десяти баллончиков, купленных сотрудниками Центра по борьбе со СПИД. Кстати, в бюджете департамента полиции средства на закрашивание рекламы «синтетики» пока не предусмотрены, поэтому часто сотрудники покупают баллончики за свой счет, а не так давно закрашивали надписи обычной половой краской.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ