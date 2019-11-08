Читательский рейтинг
Жительницу села Федоровка разыскивает полиция
8 ноября 2019, 14:32 | Происшествия
Жительница села Федоровка 33-летняя Виктория Словошевич ушла из дома и не вернулась. Ориентировку на розыск распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета, глаза зеленые, лицо овальное.
В день пропажи была одета в футболку черного цвета, серое трико и синие резиновые тапочки.
Известно, что ранее женщина уже уходила из дома.
Всех, владеющих какой-либо информацией об этом деле, просят сообщать в ОП Федоровского района по тел.: 8 (71442) 2-18-58; 8-705-300-78-11 или 102.
Последние новости
08.11.19 15:25 «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
08.11.19 12:56 В МОН намерены лишить лицензии Академию гражданской авиации
08.11.19 11:32 Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане
08.11.19 09:35 Почему невиновных в ДТП водителей могут оштрафовать
08.11.19 08:51 Обвиненную в плагиате вице-министра освободят от должности
07.11.19 17:18 Монополистов Костанайской области предупредили об ответственности за неинформативные сайты
07.11.19 14:18 Госслужащим могут вернуть смартфоны в ноябре
07.11.19 13:50 Сенатор обвинил вице-министра образования в обмане
07.11.19 11:37 Денежные переводы казахстанцев проверят
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 3
Всего: 144
Вы гость здесь
Пользователей: 3
Всего: 144
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Не буду лезть в явно провокационную тему про названия городов и пельмени)) просто одно интересно Серый ты действительно считаешь всех несогласных с твоим мнением акиматовским нурлыкунами?) ...
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Yorik: почему, когда я читаю твои посты (практически в любой теме на протяжении последних лет полутора как минимум) - в голове всплывают слова таксиста из "Брата-2": "ну были же...
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Серый, помоги пжл: почему, когда я читаю твои посты (практически в любой теме на протяжении последних лет полутора как минимум) - в голове всплывают слова таксиста из "Брата-2": "ну...
Капуста для пиццы
kbkz1980: с соусом. Лилли, соус сама готовиш? И какой... :lol: :oops:
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Тот самый: Ок, прочитал. Не всё конечно, только то что даёт мне возможность аргументации своей позиции :-) У меня есть к Вам вопрос. Как Вы хотите притянуть эту опубликованную статью с...