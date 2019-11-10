У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции

Известный казахстанский режиссер Ермек Турсунов поделился мнением о причинах коррупции в стране и способах борьбы с ней, передает корреспондент Tengrinews.kz. Свое мнение он высказал, выступая на первом антикоррупционном форуме "Адалдык аланы" в Алматы.

Иллюстративное фото:gorvesti.ru

По словам Турсунова, одной из главных проблем казахстанцев является чувство "отсутствия дома". Режиссер отметил, что каждый гражданин Казахстана считает страну "территорией общего пользования".

"Когда возвращаешься из-за границы домой, очень многие вещи видятся острее. Самая главная проблема в том, что у нас отсутствует чувство дома. У американцев это есть, у немцев, голландцев, у испанцев, у арабов. А у нас дом заканчивается там, где порог. А за порогом уже начинается страна - территория общего пользования, которая не имеет отношения к дому. Мы же дома наводим марафет, а во дворе нет. Это чувство дома, мне кажется, оно очень важно. Американцы и европейцы дома обувь не снимают, потому что дома чисто и на улице чисто. А коррупция - это же грязь, поэтому нам нужно очищаться", - сказал режиссер.

Как отметил Турсунов, для казахстанцев "коррупция" является новым словом, которое они "раньше не знали".

"У нас коррупция маскируется под дружбу, родственные отношения. Раньше как было: бедняку надоело жить в бедности, он брал сына и барана, приходил в медресе. И говорил: "Вот тебе баран, вот тебе другой баран". И сегодня, приезжая в город, люди начинают искать родственников, связи. Схема одна и та же. Ни одному британцу не придет в голову искать родственников в Оксфорде. Схема досталась нам по наследству. И поэтому, когда Илон Маск запускает ракеты, мы решаем какие-то задачи, которые давно устарели", - сказал он.

По словам режиссера, теперь казахстанцам "нужно менять сознание".

"Дети, они ведь смотрят на нас и повторяют. Когда они маленькие, мы их учим говорить. Когда они взрослеют, они учат нас молчать. Мы, наше поколение, так долго жили впроголодь, так долго стояли в очереди за джинсами. И теперь хотим набить брюхо про запас. А мой дед всегда ходил, за мной свет выключал везде. А моя бабушка покупала мешок муки, мешок сахара, мешок картошки. Даже если все есть, даже если сгниет. Так вот у нас есть неземная тяга к роскоши. Цивилизованный мир давно переболел этим. Есть такое понятие, как самодостаточность, когда человек считает достаточным иметь то, что есть. Но если ходить в туалет в золотой унитаз, от этого качество не меняется", - добавил Турсунов.

По его словам, хищения денег из бюджета скажутся на будущем поколении.

"Если ты пилишь бюджет, значит ты воруешь у своих внуков. Но почему так? Ему завтра в этих школах учиться, ходить по этим улицам, в этих больницах лечиться. А воры - они все трусы. Они все боятся, что к ним Шпекбаев (председатель Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев - прим.) придет, или господин Кудебаев (начальник Департамента полиции Алматы Серик Кудебаев - прим.) придет", - подчеркнул режиссер.

Также Турсунов посоветовал не баловать детей полетами в бизнес-классе.

"Надо прекращать покупать детям билеты в бизнес-класс. Я вот всегда лечу и вижу в бизнес-классе молодых людей. Вы забираете у него способность к сопротивлению. И сейчас настало время генералов, которые не знали окопов. Это все мы с вами подготовили. Поэтому у сегодняшних подростков должна быть обида на нас. Потом что после нас надо сильно проветривать помещение. Надо подумать, что наше будущее стало будущим наших внуков, наших детей. По большому счету наше поколение проигравшее", - потыдожил режиссер.

На форуме также выступили аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, председатель Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев, представители СМГ и "Адалдык аланы", госорганов и НПО, а также эксперты в значимых областях деятельности.