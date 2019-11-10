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У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции

10 ноября 2019, 09:24 |  Государство

Известный казахстанский режиссер Ермек Турсунов поделился мнением о причинах коррупции в стране и способах борьбы с ней, передает корреспондент Tengrinews.kz. Свое мнение он высказал, выступая на первом антикоррупционном форуме "Адалдык аланы" в Алматы.

Иллюстративное фото:gorvesti.ru

По словам Турсунова, одной из главных проблем казахстанцев является чувство "отсутствия дома". Режиссер отметил, что каждый гражданин Казахстана считает страну "территорией общего пользования".

"Когда возвращаешься из-за границы домой, очень многие вещи видятся острее. Самая главная проблема в том, что у нас отсутствует чувство дома. У американцев это есть, у немцев, голландцев, у испанцев, у арабов. А у нас дом заканчивается там, где порог. А за порогом уже начинается страна - территория общего пользования, которая не имеет отношения к дому. Мы же дома наводим марафет, а во дворе нет. Это чувство дома, мне кажется, оно очень важно. Американцы и европейцы дома обувь не снимают, потому что дома чисто и на улице чисто. А коррупция - это же грязь, поэтому нам нужно очищаться", - сказал режиссер.

Как отметил Турсунов, для казахстанцев "коррупция" является новым словом, которое они "раньше не знали".

"У нас коррупция маскируется под дружбу, родственные отношения. Раньше как было: бедняку надоело жить в бедности, он брал сына и барана, приходил в медресе. И говорил: "Вот тебе баран, вот тебе другой баран". И сегодня, приезжая в город, люди начинают искать родственников, связи. Схема одна и та же. Ни одному британцу не придет в голову искать родственников в Оксфорде. Схема досталась нам по наследству. И поэтому, когда Илон Маск запускает ракеты, мы решаем какие-то задачи, которые давно устарели", - сказал он.

 По словам режиссера, теперь казахстанцам "нужно менять сознание".

"Дети, они ведь смотрят на нас и повторяют. Когда они маленькие, мы их учим говорить. Когда они взрослеют, они учат нас молчать. Мы, наше поколение, так долго жили впроголодь, так долго стояли в очереди за джинсами. И теперь хотим набить брюхо про запас. А мой дед всегда ходил, за мной свет выключал везде. А моя бабушка покупала мешок муки, мешок сахара, мешок картошки. Даже если все есть, даже если сгниет. Так вот у нас есть неземная тяга к роскоши. Цивилизованный мир давно переболел этим. Есть такое понятие, как самодостаточность, когда человек считает достаточным иметь то, что есть. Но если ходить в туалет в золотой унитаз, от этого качество не меняется", - добавил Турсунов.

По его словам, хищения денег из бюджета скажутся на будущем поколении.

"Если ты пилишь бюджет, значит ты воруешь у своих внуков. Но почему так? Ему завтра в этих школах учиться, ходить по этим улицам, в этих больницах лечиться. А воры - они все трусы. Они все боятся, что к ним Шпекбаев (председатель Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев - прим.) придет, или господин Кудебаев (начальник Департамента полиции Алматы Серик Кудебаев - прим.) придет", - подчеркнул режиссер.

Также Турсунов посоветовал не баловать детей полетами в бизнес-классе. 

"Надо прекращать покупать детям билеты в бизнес-класс. Я вот всегда лечу и вижу в бизнес-классе молодых людей. Вы забираете у него способность к сопротивлению. И сейчас настало время генералов, которые не знали окопов. Это все мы с вами подготовили. Поэтому у сегодняшних подростков должна быть обида на нас. Потом что после нас надо сильно проветривать помещение. Надо подумать, что наше будущее стало будущим наших внуков, наших детей. По большому счету наше поколение проигравшее", - потыдожил режиссер.

На форуме также выступили аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, председатель Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев, представители СМГ и "Адалдык аланы", госорганов и НПО, а также эксперты в значимых областях деятельности.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6208
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.11.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А у нас дом заканчивается там, где порог.

открыл америку... я давно уже понял, что у каждого понятие "Дом" разное...
у кого он начинается от своей двери, тот только в квартире и шуршит, у кого от подъездной двери - у того и на лестнице чистота-цветочки, есть и те у кого от двора... но таких единицы.

Цитата:
Схема досталась нам по наследству.

господи, но хоть тут не советский союз виноват и кляты коммуняки... а скорее рухнама.
Усё, запишут режиссёра во враги руханизации... люстрацию устроят.
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§ Vit
У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8523
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Может он имел ввиду по наследству от СССР.))

[Исправлено: Vit, 10.11.2019 - 08:43]
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§ Vit
Re: У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8523
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ваще хорошо что видные деятели, стали открыто говорит то, что в обществе уже лет 10 обсуждается. Хотя как всегда с опозданием.
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§ Vit
У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8523
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я думал это только я такой .) я тож хожу по комнатам и свет после детей выключаю. Правда не ругаюсь что б не испугать) а то перестанут в гости приходить)Цитата:
А мой дед всегда ходил, за мной свет выключал везде. 


[Исправлено: Vit, 10.11.2019 - 08:52]
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§ Козлов я
Re: У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.11.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самая главная проблема в том, что у нас отсутствует чувство дома


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* таноми52
Re: У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.11.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Мы, наше поколение, так долго жили впроголодь, так долго стояли в очереди за джинсами.И теперь хотим набить брюхо про запас..."

Это что, причина коррупции?

Цитата:"А моя бабушка покупала мешок муки, мешок сахара, мешок картошки. Даже если все есть, даже если сгниет."

А моя ещё спички, соль и мыло. И не выпалывала всю лебеду в огороде, помня как в войну её мать добавляла травку в еду. Эти черты воспитаны катаклизмами, выпавшими на долю этих поколений. И это не "неземная тяга к роскоши", а элементарное стремление выжить при любых обстоятельствах.
Но и это не причина коррупции.
Диоген, живший по преданию в бочке, увидев, как мальчик пил воду из ладоней, выбросил свою кружку. Века прошли, а и в "цивилизованном мире" коррупционерам до сих пор недостаточно иметь то, что есть...Глубже тут всё, гораздо сложнее
А вот масштабность в нашей стране коррупции объясняется ещё и слабостью законов или нежеланием властей серьёзно бороться с этим злом. Ибо в первую очередь они и пострадают
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§ abaika95
У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1524
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Советская ментальность помноженная на родовые кочевничие традиции выдали современный результат) если государственное значит ни чье и тяни всех родственников за собой,после нас хоть потоп и трава не расти)


Кстати Российские социологи выводят свою национальну тягу к коррупции от монголо-татарского ига) мол монголы привили свою варварскую сущность древней Руси от того и пошло воровство на земле Русской) но я все больше и больше прихожу к мнению что не в истории дело,само географическое пространство порождает в нас такое отношение к государству,обществу,семье веками наши предки жили на таких просторах с такими богатствами зарытыми в землю что уже на подсознательном уровне в нас зарадилась мысль,ай земля все вытерпит новое родит,так и государство у нас воспринимаеться ай выкачаем нефть что-нибудь другое найдем,главное сейчас красиво жить и гулять. Европейцы в этом плане по жаднее по скупее, тысячелетиями жить на маленькой территории где вокруг тебя в пределах 100-200 км такие же злыдни живут и готовы воевать с тобой за гектар виноградников и породило современную западную систему ценностей и поэтому они нас и воспринимают как варваров покупающих себе все эти меха,золото и живущих не по средствам) мда,менталитет надо менять

[Исправлено: abaika95, 10.11.2019 - 12:51]
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§ Я
У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 10.11.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свободный пересказ пятого "Черного слова" великого Абая
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* таноми52
Re: У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.11.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Советская ментальность помноженная на родовые кочевничие традиции


Что за бред! Значит,"советская ментальность" только усилила "родовые кочевничие традиции"? А без неё они бы исчезли сами собой?
И не надо приписывать совкам такие "родимые пятна социализма", как коррумпированность. Были так называемые "несуны", по мелочи тырившие у государства то, что плохо лежало, а за деятельностью руководителей бдительно наблюдал ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалистической собственности)!
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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