Форум
abaika95
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Не буду лезть в явно провокационную тему про названия городов и пельмени)) просто одно интересно Серый ты действительно считаешь всех несогласных с твоим мнением акиматовским нурлыкунами?) ...
08.11.19 15:27
Victor Yang
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Yorik: почему, когда я читаю твои посты (практически в любой теме на протяжении последних лет полутора как минимум) - в голове всплывают слова таксиста из "Брата-2": "ну были же...
08.11.19 15:24
Yorik
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Серый, помоги пжл: почему, когда я читаю твои посты (практически в любой теме на протяжении последних лет полутора как минимум) - в голове всплывают слова таксиста из "Брата-2": "ну...
08.11.19 15:15
drakon
Капуста для пиццы
kbkz1980: с соусом. Лилли, соус сама готовиш? И какой... :lol: :oops:
08.11.19 15:12
Butch
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Тот самый: Ок, прочитал. Не всё конечно, только то что даёт мне возможность аргументации своей позиции :-) У меня есть к Вам вопрос. Как Вы хотите притянуть эту опубликованную статью с...
08.11.19 15:09
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В МОН намерены лишить лицензии Академию гражданской авиации

8 ноября 2019, 12:56 |  Государство
Учебное заведение систематически не проходит проверку Минобразования из-за несоответствия требований МОН стандартам ИКАО, сообщили в академии, передает Informburo.kz.

Фото:facebook.com/pg/agakaz.kz

Академию гражданской авиации намерены лишить лицензии на ведение образовательной деятельности. Как сообщили в Министерстве образования и науки РК, материалы административных дел уже направили в Специализированный межрайонный административный суд Алматы.

В Академии гражданской авиации объяснили, почему учебное заведение регулярно сталкивается с проблемами во время проверки со стороны Министерства образования и науки РК.

"Попытка привести подготовку авиационного персонала в Казахстане в соответствие международным требованиям и мировой практике в сфере гражданской авиации противоречит квалификационным требованиям МОН РК. Во время проверок МОН РК приостановление действия лицензии Академии гражданской авиации приобрело систематический характер", – говорится в пресс-релизе академии.

В 2012 году академия не прошла повторную проверку и в дальнейшем лицензия была восстановлена через суд. Аналогичная ситуация возникла и сегодня.

Основными причинами того, что академия не проходит проверку МОН, является недостаточное количество преподавателей с учёными степенями по направлениям авиационной инженерной подготовки.

В Законе "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" отмечено, что если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, то применяются правила международного договора.

При этом основными требованиями ИКАО является наличие не учёных степеней, а сертифицированных уполномоченным органом в сфере гражданской авиации инструкторов, имеющих соответствующий уровень квалификации, что будет способствовать обеспечению безопасности полётов.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан инициировало законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "Об образовании", направленный на придание академии статуса высшего специализированного учебного заведения. Это позволит заведению соответствовать требованиям отраслевых регуляторов, международных стандартов и мировой практики в системе подготовки конкурентоспособных кадров в сфере гражданской авиации и обеспечения безопасности полётов, отметили в академии.

7 ноября в МОН сообщили, что в течение ноября 2019 года Комитет по обеспечению качества образования в сфере образования и науки проведёт проверку в 10 вузах страны.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
08.11.19 15:25 «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
08.11.19 14:32 Жительницу села Федоровка разыскивает полиция
08.11.19 11:53 О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
08.11.19 11:32 Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане
08.11.19 09:35 Почему невиновных в ДТП водителей могут оштрафовать
08.11.19 08:51 Обвиненную в плагиате вице-министра освободят от должности
07.11.19 17:18 Монополистов Костанайской области предупредили об ответственности за неинформативные сайты
07.11.19 14:18 Госслужащим могут вернуть смартфоны в ноябре
07.11.19 13:50 Сенатор обвинил вице-министра образования в обмане
07.11.19 11:37 Денежные переводы казахстанцев проверят

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ drakon
Re: В МОН намерены лишить лицензии Академию гражданской авиации
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.11.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однозначно - надо лишать... :lol: :-o
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 144
Пользователей: 4
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх