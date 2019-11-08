Учебное заведение систематически не проходит проверку Минобразования из-за несоответствия требований МОН стандартам ИКАО, сообщили в академии, передает Informburo.kz

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Академию гражданской авиации намерены лишить лицензии на ведение образовательной деятельности. Как сообщили в Министерстве образования и науки РК, материалы административных дел уже направили в Специализированный межрайонный административный суд Алматы.

В Академии гражданской авиации объяснили, почему учебное заведение регулярно сталкивается с проблемами во время проверки со стороны Министерства образования и науки РК.

"Попытка привести подготовку авиационного персонала в Казахстане в соответствие международным требованиям и мировой практике в сфере гражданской авиации противоречит квалификационным требованиям МОН РК. Во время проверок МОН РК приостановление действия лицензии Академии гражданской авиации приобрело систематический характер", – говорится в пресс-релизе академии.

В 2012 году академия не прошла повторную проверку и в дальнейшем лицензия была восстановлена через суд. Аналогичная ситуация возникла и сегодня.

Основными причинами того, что академия не проходит проверку МОН, является недостаточное количество преподавателей с учёными степенями по направлениям авиационной инженерной подготовки.

В Законе "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" отмечено, что если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, то применяются правила международного договора.

При этом основными требованиями ИКАО является наличие не учёных степеней, а сертифицированных уполномоченным органом в сфере гражданской авиации инструкторов, имеющих соответствующий уровень квалификации, что будет способствовать обеспечению безопасности полётов.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан инициировало законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "Об образовании", направленный на придание академии статуса высшего специализированного учебного заведения. Это позволит заведению соответствовать требованиям отраслевых регуляторов, международных стандартов и мировой практики в системе подготовки конкурентоспособных кадров в сфере гражданской авиации и обеспечения безопасности полётов, отметили в академии.

7 ноября в МОН сообщили, что в течение ноября 2019 года Комитет по обеспечению качества образования в сфере образования и науки проведёт проверку в 10 вузах страны.