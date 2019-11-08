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Victor Yang
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
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08.11.19 15:24
Yorik
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Серый, помоги пжл: почему, когда я читаю твои посты (практически в любой теме на протяжении последних лет полутора как минимум) - в голове всплывают слова таксиста из "Брата-2": "ну...
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О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым

8 ноября 2019, 11:53 |  Государство

Более 30 тысяч казахстанцев учатся в российских вузах на бюджетной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин, передает Sputniknews.kz.

Прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая 7 ноября на XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана в Омске, в котором принимает участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Российская сторона продолжает оказывать поддержку казахстанской в подготовке преподавателей русского языка. В настоящее время прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов", - сказал президент России.

Путин подчеркнул, что регионы России и Казахстан развивают контакты в гуманитарной сфере, в области образования и подготовки кадров.

"В российских вузах обучаются около 74 тысяч казахстанских граждан, свыше 30 тысяч на средства российского бюджета. Большинство получают квалификацию высшего уровня в региональных институтах Поволжья, Сибири, Урала. В Костанае давно и продуктивно работает филиал Челябинского государственного университета", - указал Путин.

 

Ранее "НГ" сообщала, что Специализированный административный суд Костаная 4 октября принял решение оштрафовать Костанайский филиал Челябинского госуниверситета на 25 МРП за то, что вуз не переоформил лицензию МОН РК на право вести образовательную деятельность. Как пояснил на процессе в административном суде представитель Комитета по контролю в сфере образования МОН РК, бессрочная лицензия, выданная филиалу в 2003 году, прекратила свое действие с момента изменения законодательства. По закону филиалы иностранных вузов с 2007 года не могут работать в Казахстане без международных договоров. 14-15 октября состоялась встреча представителей Министерств образования РК и РФ, на которой решили продолжить работу над соглашением. Российская сторона готова прислать своих юристов, чтобы уладить этот вопрос. Работу над соглашением должны были завершить до 7 ноября, до встречи в Омске президентов Казахстана и России.

Сегодня, 8 ноября, должно состояться рассмотрение жалобы филиала ЧелГУ в областном суде.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.11.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так "униженные и оскорбленные" кАстанайцы внимательно слушайте как Путин произносит название нашего города....
Что-то среднее между О и У... видать не грамотный ;-)
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§ Козлов я
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 496
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.11.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Victor Yang
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12114
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.11.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Так "униженные и оскорбленные" кАстанайцы внимательно слушайте как Путин произносит название нашего города.... Что-то среднее между О и У... видать не грамотный

"Что, - в справочник заглянуть трудно?"
"Трудно произнести букву "О"?"
"Как они бесят со своим КАстанаем"
"Просто в том государстве читать не умеют".

Цитаты из Инстаграма.
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§ Серый волк
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10854
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я себе примерно так всё и представлял.
Догадаться было не сложно.
Сложно было только в какой форме это будет.

Есть интересные вопросы.
А местные гопники, решившие на ЧЕЛГУ в кОстанае наехать - сами по себе таланты в свободном поиске, или у них направляющая крыша была?

Ну и второй вопрос, а чего там за Путиным на фоне написано на таджикском латиницей? :lol: Что-то хорошее?

Про то, что в кОстанае полностью разграблено и разрушено транспортное сообщение при 75 тысячах только студентов обучающихся уже спросить конечно некому.

Домашним аэропортом Кустаная стал Челябинск, к которому добираться нужно на маршрутках и ушатках автобусов через малоадекватную и абсолютно бесполезную границу, больше похожую на засевшую в балке банду Махно, чем на границу цивилизованных стран в 21 веке с дичайшими очередями, бюрократией и постоянными недоразумениями.

Домашним вокзалом для жителей области давно служит челябинский вокзал, так как адекватное жд движение отменено, вагоны у города украдены, (как и самолеты местного авиаотряда).
А есть только огрызки ЖД сообщения по безумной для студентов цене крайне неудобные. :lol:

Как из разграбленной африканской страны сообщение... И это при 75 тысячах студентов обучающихся. которые как-то вынуждены добираться.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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