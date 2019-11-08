Более 30 тысяч казахстанцев учатся в российских вузах на бюджетной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин, передает Sputniknews.kz.

Прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая 7 ноября на XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана в Омске, в котором принимает участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Российская сторона продолжает оказывать поддержку казахстанской в подготовке преподавателей русского языка. В настоящее время прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов", - сказал президент России.

Путин подчеркнул, что регионы России и Казахстан развивают контакты в гуманитарной сфере, в области образования и подготовки кадров.

"В российских вузах обучаются около 74 тысяч казахстанских граждан, свыше 30 тысяч на средства российского бюджета. Большинство получают квалификацию высшего уровня в региональных институтах Поволжья, Сибири, Урала. В Костанае давно и продуктивно работает филиал Челябинского государственного университета", - указал Путин.

Ранее "НГ" сообщала, что Специализированный административный суд Костаная 4 октября принял решение оштрафовать Костанайский филиал Челябинского госуниверситета на 25 МРП за то, что вуз не переоформил лицензию МОН РК на право вести образовательную деятельность. Как пояснил на процессе в административном суде представитель Комитета по контролю в сфере образования МОН РК, бессрочная лицензия, выданная филиалу в 2003 году, прекратила свое действие с момента изменения законодательства. По закону филиалы иностранных вузов с 2007 года не могут работать в Казахстане без международных договоров. 14-15 октября состоялась встреча представителей Министерств образования РК и РФ, на которой решили продолжить работу над соглашением. Российская сторона готова прислать своих юристов, чтобы уладить этот вопрос. Работу над соглашением должны были завершить до 7 ноября, до встречи в Омске президентов Казахстана и России.

Сегодня, 8 ноября, должно состояться рассмотрение жалобы филиала ЧелГУ в областном суде.