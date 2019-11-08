Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев поручил установить единые размеры выплат ветеранам к 75-летию Победы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

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Подчеркивается, что вице-премьер поручил Министерству труда и соцзащиты населения проработать с акиматами и центральным советом РОО "Организация ветеранов" вопрос установления одинаковых сумм единовременных выплат ветеранам и инвалидам ВОВ к 75-летию Победы.

"Чествование ветеранов ВОВ, тружеников тыла, казахстанцев, выполнивших историческую миссию и внесших вклад в Победу над фашизмом, является задачей общегосударственного масштаба. Наши усилия необходимо направить на обеспечение их всесторонней поддержки. Ни один ветеран не должен остаться без внимания и заботы", - сказал Сапарбаев на заседании Межведомственной комиссии по организации подготовки и проведения 75-ой годовщины Победы.

Также сообщается, что в юбилейный год Победы запланировано:

проведение военного парада; поисковых работ по выявлению неучтенных захоронений и непогребенных останков воинов-казахстанцев, погибших в годы ВОВ; участие ветеранов в мероприятиях, проводимых на территории стран СНГ; оказание социальной помощи ветеранам; вручение юбилейных медалей; культурно-массовые мероприятия.

Всего проектом плана предусмотрено 67 мероприятий.