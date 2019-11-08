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Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане

8 ноября 2019, 11:32 |  Государство

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев поручил установить единые размеры выплат ветеранам к 75-летию Победы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Иллюстративное фото:newsmir.info

Подчеркивается, что вице-премьер поручил Министерству труда и соцзащиты населения проработать с акиматами и центральным советом РОО "Организация ветеранов" вопрос установления одинаковых сумм единовременных выплат ветеранам и инвалидам ВОВ к 75-летию Победы.

"Чествование ветеранов ВОВ, тружеников тыла, казахстанцев, выполнивших историческую миссию и внесших вклад в Победу над фашизмом, является задачей общегосударственного масштаба. Наши усилия необходимо направить на обеспечение их всесторонней поддержки. Ни один ветеран не должен остаться без внимания и заботы", - сказал Сапарбаев на заседании Межведомственной комиссии по организации подготовки и проведения 75-ой годовщины Победы.

Также сообщается, что в юбилейный год Победы запланировано:

проведение военного парада; поисковых работ по выявлению неучтенных захоронений и непогребенных останков воинов-казахстанцев, погибших в годы ВОВ; участие ветеранов в мероприятиях, проводимых на территории стран СНГ; оказание социальной помощи ветеранам; вручение юбилейных медалей; культурно-массовые мероприятия.

Всего проектом плана предусмотрено 67 мероприятий.
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§ таноми52
Re: Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане
таноми52


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Сообщений: 1253
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане"

Наконец-то, справедливость восторжествует. Давно надо было решить вопрос о выплатах именно на уровне государства, а не местных администраций
А то, если ветеран живёт в столице, то ему выплачивают в разы больше, чем провинциальному, что создаёт определённое неравенство :-x
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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