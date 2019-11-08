Почему невиновных в ДТП водителей могут оштрафовать

Что делать, если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия. На этот вопрос читателям Тengrinews.kz ответила адвокат Жанна Уразбахова.

Как правило, при возникновении ДТП участники дорожного инцидента решают возникший вопрос двумя способами. В первом случае на место аварии вызывается сотрудник полиции, который фиксирует все детали и отправляет материалы дела в суд. В других ситуациях водители решают проблему на месте. Виновная сторона выплачивает договорную денежную компенсацию второй стороне.

По словам Уразбаховой, в некоторых случаях виновник ДТП предлагает оставить свой документ и отдать деньги позже. Адвокат не советует принимать данный вариант.

"Если виновная сторона хочет сразу загладить вред, не забывайте, что могут быть внутренние повреждения, которые не сразу заметны. Поэтому лучше оценить все "за" и "против". Деньги нужно брать на месте. Никаких "завтра соберу деньги", "почку продам", "друзья завезут" и так далее", - отметила адвокат. Также при этом варианте есть вероятность, что в конечном итоге вам самому придется платить штраф.

Как рассказала Жанна Уразбахова, в некоторых случаях виновная сторона может обмануть и не выплатить оговоренную сумму. Если после этого вы решите обратиться в правоохранительные органы с жалобой на виновника ДТП, то придется платить штраф за оставление места ДТП.

"Не уезжайте с места аварии ни под каким предлогом. Во-первых, на вас за оставление места ДТП оформят штраф. Даже если вы погнались за виновником. Сразу вызывайте полицию, а затем звоните в свою страховую компанию и предупредите их. Также проверяйте наличие страховки у виновника. Если у него нет полиса, то это влечет еще один штраф для него. А для вас это вытекает в гражданский суд", - поделилась юрист.

Жанна Уразбахова рассказала, что недавно ее сестра оказалась в подобной ситуации. Девушка дала время виновнику ДТП на сбор денег. Однако, по словам юриста, виновница ДТП решила кинуть ее родственницу.

"Естественно, полиция ее нашла. На девушку оформили три протокола. Суд ее оштрафовал. У нее еще и страховки нет. Готовимся сейчас к суду, и ей придется раскошелиться - на ремонт, на госпошлину, на услуги адвоката, на услуги оценки. Она думала, что просто уедет, и все. Но сейчас, если сильно захотят, найдут", - добавила она.

В случаях, когда водитель сам оказывается виновником ДТП, Жанна Уразбахова не советует скрываться с места аварии. Даже если владельца другого авто не оказалось на месте. По словам специалиста, это повлечет за собой более суровое наказание.

"Если вы стали виновником ДТП, не нужно скрываться. Сразу ищите хозяина или сами вызывайте полицию. Для вас это всего лишь штраф в 20 МРП. А расходы на ремонт покроет страховая компания. Но если решили скрыться, то знайте, что вам грозит лишение водительских прав. Также вас лишат страхового полиса и понизят класс в страховой компании. А еще штраф придется платить", - добавила Жанна Уразбахова.

Она также отметила, что если материалы дела не передадут в суд в течение двух месяцев со дня инцидента, то виновника не смогут привлечь к ответственности.

"Узнавайте в отделе административной практики, которые обычно находятся в районных управлениях полиции, когда материалы дела передадут в суд. Иначе и страховой выплаты не будет. Поэтому оказывайте максимальное содействие в поиске виновника или передаче дела в суд. Если полиция не ищет виновных, то надо жаловаться прокурору района", - подытожила адвокат.

Жанна Уразбахова поделилась, что весной этого года неизвестный поцарапал ее автомобиль во дворе и уехал с места ДТП. После жалобы юриста прокурору полицейские нашли виновника. Она отметила, что суд лишил его прав на год и оштрафовал на 50 тысяч тенге. Также он лишился страхового полиса.

Фото ©Турар Казангапов