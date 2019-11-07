Монополистов Костанайской области предупредили об ответственности за неинформативные сайты
Ольга ЛИХОГРАЙ
Вопрос о наполняемости интернет-ресурсов предприятий-монополистов нужной для потребителей информацией обсудили сегодня в ходе заседания межведомственной рабочей группы департамента Агентства по делам госслужбы.
Речь шла о том, что закон обязывает всех монополистов размещать информацию о месторасположении коммунальных сетей, о свободных участках вблизи них и другие полезные данные.
- Анализ сайтов показал, что у ТОО "ЭПК-forfait" информация о сетях давно не обновлялась, у АО "КазТрансГаз Аймака" вообще нет информации о сетях, - сообщил руководитель департамента по регулированию естественных монополий по Костанайской области Акан ТАШПАНОВ. - Нет информации о расположении сетей у Аркалыкской ТЭЦ и других. Между тем, эта информация должна не просто быть размещена, а ежеквартально обновляться.
Ташпанов пояснил, что всего по области 90 предприятий-монополистов, оказывающих коммунальные услуги. За неинформативное наполнение сайтов предусмотрены штрафы в размере 280, 320, 1 600 МРП в зависимости от размера предприятия.
- Многие коммунальные предприятия у нас работают в убыток, поэтому штрафы будут бить, - пояснил Ташпанов. - Я, пользуясь случаем, хочу пока предупредить монополистов об ответственности.
Председатель Совета по этике Салауат МУКСИМОВ поинтересовался, можно ли эту информацию разместить на геопортале, который собираются открыть в ближайшее время.
- Можно было бы совместить информацию о земельных участках и коммунальных сетях, - предложил Муксимов.
Присутствующие предложили, чтобы на сайтах монополистов сделали активную ссылку на геопортал.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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