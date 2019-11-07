Госслужащим могут вернуть смартфоны в ноябре
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов сообщил, что госслужащим могут вновь разрешить использовать смартфоны в стенах государственных органов уже в ноябре, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: pexels.com
"По моей информации, данное постановление уже находится в стенах правительства, в ближайшее время мы о нем услышим. Все уполномоченные госорганы согласовали, после этого оно выносится на заседание правительства. И на очередном заседании выносится данный вопрос. Проект постановления внесен в правительство, и на одном из заседаний его рассмотрят. Мы надеемся, что в ноябре это произойдет. Вопрос стоит о возвращении смартфонов всем госслужащим без ограничений по поручению Главы государства", - рассказал Оспанов в кулуарах после заседания Сената.
Он уточнил, что на смартфонах госслужащих не будут ограничивать какие-либо функции и блокировать камеры.
"Любой госслужащий несет ответственность за ту информацию, которую он получает в свой работе. За распространение он будет нести ответственность в соответствии с законом", - уточнил вице-министр.
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