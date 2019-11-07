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Yorik
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95: Ему про форму он про ерему В точку! И не лень же вам как ужу на сковородке извиваться, пытаться вывернуться из простой и понятной как два пальца ситуации. То "контекст", то...
07.11.19 17:35
abaika95
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Цитата-//Вам бы все только играть.// Все это бесполезный спор) не от того что вы правы а от того что вам делать нечего)) Кстати сейчас придет Юля и скажет агаа ну вы видели!!? Видели!? этот...
07.11.19 17:34
abaika95
Парковка на тротуаре - удобно!
Цитата-//НЕТ ДЕРЕВА-НЕТ ПРОБЛЕМЫ!// Последовал совету и сходил на Баймагамбетова?)
07.11.19 17:30
abaika95
Парковка на тротуаре - удобно!
Цитата-//обзовет автора дурачком, посоветует с такими материалами погулять по городу, поискать - где же их примут, может на прием записаться придется..// Не утрируйте) тут автор ничего не требует...
07.11.19 17:28
yudjin
Парковка на тротуаре - удобно!
Парковка на тротуаре - удобно! О, ну это прям живописный анонс моей статьи в сегодняшнем номере НГ. Скоро, читайте и на сайте статью yudjina НЕТ ДЕРЕВА-НЕТ ПРОБЛЕМЫ! ;-)
07.11.19 17:28
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Госслужащим могут вернуть смартфоны в ноябре

7 ноября 2019, 14:18 |  Государство

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов сообщил, что госслужащим могут вновь разрешить использовать смартфоны в стенах государственных органов уже в ноябре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pexels.com

"По моей информации, данное постановление уже находится в стенах правительства, в ближайшее время мы о нем услышим. Все уполномоченные госорганы согласовали, после этого оно выносится на заседание правительства. И на очередном заседании выносится данный вопрос. Проект постановления внесен в правительство, и на одном из заседаний его рассмотрят. Мы надеемся, что в ноябре это произойдет. Вопрос стоит о возвращении смартфонов всем госслужащим без ограничений по поручению Главы государства", - рассказал Оспанов в кулуарах после заседания Сената. 

Он уточнил, что на смартфонах госслужащих не будут ограничивать какие-либо функции и блокировать камеры. 

"Любой госслужащий несет ответственность за ту информацию, которую он получает в свой работе. За распространение он будет нести ответственность в соответствии с законом", - уточнил вице-министр. 
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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