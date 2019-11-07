О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту

Блогер Асель Баяндарова записала видеообращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву из-за некоего полковника полиции - "мента, живущего по понятиям", якобы сбившего ее маму и, по словам женщины, вымогающего у нее деньги, передает Tengrinews.kz.

Видеообращение Баяндарова опубликовала на своей Instagram-странице. Пост блогер подписала как "открытое обращение к президенту Токаеву Касым-Жомарту Кемелевичу".

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, у меня хотят отнять право на эмоции, право на возмущение и гнев, право на защиту и право на свободу слова. В прошлом году полковник полиции Серик Айшуаков сбил мою маму на пешеходном переходе. Со слов полковника, он "мент, живущий "по понятиям" и не мне, простому врачу, тягаться с ним.

К счастью, или наоборот, нашлись прямые доказательства его вины - видео момента наезда. Полковник обещал мстить, так как, с его слов, не мне, "бабе, опускать мента". И поэтому он хочет 35 миллионов и все мое имущество, а его адвокат неоднократно пытался закрыть процесс, отобрав единственное средство защиты - мой голос и мое право на свободу слова. Я живу по законам, а не по понятиям. У меня нет связей, я не умею разводить, да и не хочу. Да и финансово не мне тягаться с полковником полиции. Я обычная казахстанская женщина. В одиночку поднимаю несовершеннолетнего ребенка, являюсь опекуном престарелой матери и брата-инвалида.

Но в своем обращении я прошу не о помощи. Я призываю задуматься, так как завтра на моем месте может оказаться любой. Чья-то мать, сестра, любимая. Уважаемый президент, насколько все идет правильно, если можно развернуть государственную систему законности в качестве карательного орудия против беззащитной женщины в угоду "полицейскому, живущему по понятиям?" - сказала Баяндарова.