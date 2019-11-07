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О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту

7 ноября 2019, 11:08 |  Общество

Блогер Асель Баяндарова записала видеообращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву из-за некоего полковника полиции - "мента, живущего по понятиям", якобы сбившего ее маму и, по словам женщины, вымогающего у нее деньги, передает Tengrinews.kz

Видеообращение Баяндарова опубликовала на своей Instagram-странице. Пост блогер подписала как "открытое обращение к президенту Токаеву Касым-Жомарту Кемелевичу".

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, у меня хотят отнять право на эмоции, право на возмущение и гнев, право на защиту и право на свободу слова. В прошлом году полковник полиции Серик Айшуаков сбил мою маму на пешеходном переходе. Со слов полковника, он "мент, живущий "по понятиям" и не мне, простому врачу, тягаться с ним. 

К счастью, или наоборот, нашлись прямые доказательства его вины - видео момента наезда. Полковник обещал мстить, так как, с его слов, не мне, "бабе, опускать мента". И поэтому он хочет 35 миллионов и все мое имущество, а его адвокат неоднократно пытался закрыть процесс, отобрав единственное средство защиты - мой голос и мое право на свободу слова. Я живу по законам, а не по понятиям. У меня нет связей, я не умею разводить, да и не хочу. Да и финансово не мне тягаться с полковником полиции. Я обычная казахстанская женщина. В одиночку поднимаю несовершеннолетнего ребенка, являюсь опекуном престарелой матери и брата-инвалида. 

Но в своем обращении я прошу не о помощи. Я призываю задуматься, так как завтра на моем месте может оказаться любой. Чья-то мать, сестра, любимая. Уважаемый президент, насколько все идет правильно, если можно развернуть государственную систему законности в качестве карательного орудия против беззащитной женщины в угоду "полицейскому, живущему по понятиям?" - сказала Баяндарова.  

 
 
 
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Публикация от Assel Bayandarova (@asselbayandar)6 Ноя 2019 в 6:11 PST
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Комментарии к новости
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§ abaika95
О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1468
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//он "мент, живущий "по понятиям"//


Сразу расскажу почему такое социальное явление как "приблатненные менты" происходит,при социальной работе всегда возникает необходимость заимствования некоторых норм поведения от тех людей с кем/против которых ведёшь работу, то есть я неоднократно сталкивался с ментами которые рассказывают что от долго общения со всякими урками/убийцами/ворами у них возникает копирование их манер поведения,на подсознательном уровне это все происходит, для того что бы выработать тактику ведения разговора для получения каких либо фактов либо признаний,следователь какбы примеряет маску преступника с которым ведёт разговор для своих рабочих целей,то есть я резко против конечно такого поведения и у нас в МВД слабо проработан психологический мониторинг сотрудников.Но не стоит забывать что сотрудникам полиции всю жизнь приходится общаться с преступным элементом,что очень сильно влияет на психическое здоровье

А этого живущего по понятиям мента обнаглевшего от якобы безнаказанности надо "давить" по полной программе

[Исправлено: abaika95, 07.11.2019 - 11:21]
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§ лимон
О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1132
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.11.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
при социальной работе всегда возникает необходимость заимствования


профдеформация, не?
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§ maxsaf
Re: О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3962
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.11.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у нас в МВД слабо проработан психологический мониторинг сотрудников

Ну может уже хватит в отпуске прохлаждаться, пора болашаковский грант отрабатывать, а, психолог??)) 8-) :lol:
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§ Lex
Re: О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 07.11.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я обратился в ГУ ДП ,ой, в ГУ АУЕ 😂
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§ abaika95
О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1468
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//профдеформация, не?//


Она самая


Цитата-//пора болашаковский грант отрабатывать, а, психолог??))//

Не болошаковец ни разу) и я давно уже на работе) с понедельника точнее) если не заметили уже не так часто захожу на форум)
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§ юля елиссева
Re: О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1387
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.11.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам срочно нужен во главе страны батоно Саакашвили. Он умеет бороться с коррупцией и такими вот "ментами" в частности.
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§ abaika95
О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1468
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//во главе страны батоно Саакашвили. Он умеет бороться с коррупцией и такими вот "ментами" в частности//


А ещё начинать войны против России по приказу из Вашингтона и проигрывать их)) убегать из страны в другую страну которая ведёт войну против России там "об***я и убегать уже оттуда) такое будущее желаете? И лидера?)
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* Yorik
Re: О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и у нас в МВД

Мы-то откуда знаем, как там у вас в МВД)
Мда, "люди напрасно говорить не будут" (с). СВ например, или Юля :lol:
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§ юля елиссева
Re: О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1387
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.11.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ещё начинать войны против России по приказу из Вашингтона и проигрывать их))

Абайка не смори телевизор много. Иначе от воздействия пропаганды на мозг в дурку угодишь
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§ таноми52
Re: О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.11.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ещё начинать войны против России по приказу из Вашингтона и проигрывать их)) убегать из страны в другую страну которая ведёт войну против России там "об***я и убегать уже оттуда)



Ну, вот иногда же можете ухватить суть и без лишних слов её изложить!! :-)
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§ abaika95
О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1468
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//иногда же можете ухватить суть и без лишних слов её изложить!//


Дык я не журналист чтобы сразу суть видеть) люблю и поразглагольстовать иногда)


Цитата-//Иначе от воздействия пропаганды на мозг в дурку угодишь//


Действительно войны 08.08.08 не было это все выдумки жидомасонов)
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§ abaika95
О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1468
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//и у нас в МВД Мы-то откуда знаем, как там у вас в МВД)//


Вот зря вчера Мурзилка вас похвалила Йорик) всё-таки иногда ахинею несёте) "у нас" понятие пространственное как и "у нас в стране", " у нас в МВД", "у нас в поликлиниках" " у нас в кинотеатрах" ) хотя кому я это объясняю??...)) Фанату Юли и СВ) тьфу)
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* Yorik
О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
всё-таки иногда

Спасибо, этим я стараюсь отличиться от вас - вы-то практически постоянно)
и снова такая нервная реакция, хочешь-не хочешь - задумаешься :lol:
И да - обычный человек, не относящий себя к ведомству, не скажет "у нас в МВД", или "у нас Минздраве" ;-) Так что с "пространством" вы снова мимо)
Хотя кому я это объясняю... ;-)
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§ Vit
Re: О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8504
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.11.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая новость. Скорей всего с очередного оборотня погоны снимут. Люди уже устали от таких ментов.
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§ Kairat stayer
О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1495
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.11.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Мда, "люди напрасно говорить не будут" (с). СВ например, или Юля


Конечно не будут, как например Электрон, что ОМ или Юджин, что Заканыч и.т.д.
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В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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