Правительство решило, как казахстанцы отдохнут на Новый год
1, 2, 3 и 4 января будут выходными, передает Zakon.kz. На сайте премьер-министра вышло постановление Правительства Казахстана о переносе дней отдыха в 2020 году.
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Постановлением Правительства Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени утвержден график переноса дней отдыха в 2020 году.
"Перенести дни отдыха:
- с воскресенья 5 января 2020 года на пятницу 3 января 2020 года;
- с понедельника 11 мая 2020 года на пятницу 8 мая 2020 года;
- с воскресенья 20 декабря 2020 года на пятницу 18 декабря 2020 года", — говорится в тексте Постановления.
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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