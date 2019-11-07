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Yorik
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abaika95: Ему про форму он про ерему В точку! И не лень же вам как ужу на сковородке извиваться, пытаться вывернуться из простой и понятной как два пальца ситуации. То "контекст", то...
07.11.19 17:35
abaika95
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Цитата-//Вам бы все только играть.// Все это бесполезный спор) не от того что вы правы а от того что вам делать нечего)) Кстати сейчас придет Юля и скажет агаа ну вы видели!!? Видели!? этот...
07.11.19 17:34
abaika95
Парковка на тротуаре - удобно!
Цитата-//НЕТ ДЕРЕВА-НЕТ ПРОБЛЕМЫ!// Последовал совету и сходил на Баймагамбетова?)
07.11.19 17:30
abaika95
Парковка на тротуаре - удобно!
Цитата-//обзовет автора дурачком, посоветует с такими материалами погулять по городу, поискать - где же их примут, может на прием записаться придется..// Не утрируйте) тут автор ничего не требует...
07.11.19 17:28
yudjin
Парковка на тротуаре - удобно!
Парковка на тротуаре - удобно! О, ну это прям живописный анонс моей статьи в сегодняшнем номере НГ. Скоро, читайте и на сайте статью yudjina НЕТ ДЕРЕВА-НЕТ ПРОБЛЕМЫ! ;-)
07.11.19 17:28
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Правительство решило, как казахстанцы отдохнут на Новый год

7 ноября 2019, 09:19 |  Государство

1, 2, 3 и 4 января будут выходными, передает Zakon.kz. На сайте премьер-министра вышло постановление Правительства Казахстана о переносе дней отдыха в 2020 году.

Иллюстративное фото cdn.wallpapersafari.com

Постановлением Правительства Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени утвержден график переноса дней отдыха в 2020 году.

 
"Перенести дни отдыха:

- с воскресенья 5 января 2020 года на пятницу 3 января 2020 года;

- с понедельника 11 мая 2020 года на пятницу 8 мая 2020 года;

- с воскресенья 20 декабря 2020 года на пятницу 18 декабря 2020 года", — говорится в тексте Постановления.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Правительство решило, как казахстанцы отдохнут на Новый год
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1468
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хитро придумано на новый год) так бы все 30 отгуляли корпоративы,31 вышли на работу докушали бы салатики и после обеда домой, 1,2 гульнули, 3 отпросились и ещё 4,5 догуливали)) а теперь вон оно как в воскресенье на работу и длинная рабочая неделя)
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§ yudjin
Re: Правительство решило, как казахстанцы отдохнут на Новый год
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6196
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.11.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а теперь вон оно как в воскресенье на работу и длинная рабочая неделя)

ну это у тебя... а у казахстанцев 7-ое января - выходной день.
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§ abaika95
Правительство решило, как казахстанцы отдохнут на Новый год
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1468
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ну это у тебя... а у казахстанцев 7-ое января - выходной день//


Точно я и забыл)
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§ Victor Yang
Правительство решило, как казахстанцы отдохнут на Новый год
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12110
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.11.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы навсегда выходной со 2 января перенёс на 31 декабря.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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