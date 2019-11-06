Оценивать работу чиновников по степени удовлетворенности госуслугами предложили на заседании общественного совета Костанайской области

Слушания по вопросам качества оказываемых госуслуг общественный совет Костанайской области провел сегодня, 6 ноября.

Как сообщил на них заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужащих по Костанайской области Аскар ИСКЕНДИРОВ, за 9 месяцев 2019 года государственные структуры региона оказали более 6,5 млн услуг - на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем 80% из них оказаны в электронном виде.

В ходе контрольных проверок было выявлено более 450 нарушений, большая часть из них приходится на бумажный формат услуг. В 61% случаев госслужащие нарушают процедурные моменты. В 8 раз возросло число нарушений сроков предоставления услуг. Например, в Костанайском районе вопрос по 49 заявлениям о предоставлении земельных участков решали более двух месяцев, установленных законом.

Лидерами по числу жалоб на работу госорганов стали акимат Костаная, органы внутренних дел и госкорпорация «Правительство для граждан».

Член общественного совета Махаббат Жутаев спросил, какие меры принимаются к госслужащим, допускающим эти нарушения.

- Применяются меры дисциплинарного воздействия, но только по конкретным фактам, - ответил Искендиров. – Что касается повседневной работы, то упор в основном делается на обучение сотрудников и профилактику.

Член совета Валентин Хаданович привел пример, когда предприниматель пытался легализовать крупный объект, однако по надуманным причинам ему отказали. И предложил периодически проводить аттестацию госслужащих. Искендиров пояснил, что аттестация регламентирована законодательством и проводится только по решению главы государства.

- Надо открыто сказать, что многие государственные служащие некомпетентны в тех вопросах, по которым они дают разрешения, - признал он. – Хотя решают судьбу того или иного предпринимателя, гражданина, простого человека.

Тему работы с жалобами граждан поднял член совета Николай Печерица. Он привел пример из личного опыта - как в отделе ЖКХ акимата Костаная его гоняли по кругу после устного сообщения об угрозе жизни людей из-за разрушенного коттеджа. Сотрудники отдела ЖКХ выяснили, что коттедж строили без разрешения, после чего предложили обратиться в соответствующие органы, чтобы здание признали бесхозным. И добавили - если такой ответ не удовлетворяет заявителя, пусть обращается в акимат письменно.

Асхат Искендиров обещал разобраться с этим фактом и добавил:

- Надо менять систему оценки работы государственных органов. Нужно брать за основу степень удовлетворенности граждан оказанными услугами.

После этого страсти на заседании совета стали накаляться. Спикер заседания Сергей ЖАЛЫБИН вспомнил, что более месяца назад общественный совет направил письмо акиму Костаная с предложением принять меры к заместителю акима, который, исполняя обязанности главы областного центра, пообещал жителям поселка Дружба уменьшить интервал движения автобуса № 18. Но впоследствии оказалось, что это обещание при существующем договоре с перевозчиками выполнить невозможно.

- Получилось, что жителей обманули. И чиновника, давшего такое обещание, нужно было наказать за некомпетентность, - считает Жалыбин. – Однако прошло уже более месяца, но ответа на свое письмо общественный совет так и не получил.

О причинах волокиты Жалыбин спросил руководителя аппарата акимата Костаная Веру Клочко, которая участвовала в заседании. Но она, сославшись на то, что в аппарате работает всего полгода, ничего пояснить не смогла. Ветеран госслужбы, член общественного совета Кенжебек Укин такое объяснение не принял и заявил, что это результат безответственности.

Асхат Искендиров предложил членам совета активно сотрудничать с департаментом, чтобы подобные проблемы не возникали.

Фото Евгения ШИБАРШИНА