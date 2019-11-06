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maxsaf
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95: Канадских? Кустанайских )) Вы стали частенько терять нить беседы ))
06.11.19 23:49
drakon
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
Козлов я: Отдадут они нам в плен миллионов 50-100 китайцев и все... Нельзя, брать в плен Китайцев. Они организуют Компартию... :lol: :oops:
06.11.19 22:51
elektron
Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
abaika95: Еврей?) А вы зачем спрашиваете? Завидуете или что спросить хотели? ;-)
06.11.19 22:45
Козлов я
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
elektron: Тогда вопрос по другому, кого победил Казахстан? А Казахстан всех победил. Это же уникальное государство. Осталось Каспийское море выкопать. Даже с если с Китаем будем воевать - то...
06.11.19 22:44
elektron
Подозреваемого в убийстве жителя Аркалыка задержали спустя 19 лет в Бельгии
Да поворот. Расклад прям у одноимённого Андрея Казленко. Только там брюлики и миллионы с миллиардами. Пластическая операция и всего не большой срок отсидки за всё про всё. А тут за такую мелочь,...
06.11.19 22:38
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Как изменится погода в Костанае и области до конца недели

Георгий ГОВОРОВ

6 ноября 2019, 16:11 |  Общество

В четверг, 7 ноября, синоптики ожидают на территории Костанайской области переменную облачность без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью 9-14, местами 15-20 м/с, днём возможны порывы до 23 м/с. В Костанае без осадков с порывами ветра до 20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

Температура воздуха по области ночью 0...-5, местами +3 градуса, днём +3...+8, в некоторых районах около нуля.

В пятницу, 8 ноября, температура почти не изменится, в регионе вероятны осадки в виде дождя и снега, туман, гололёд и низовая метель. Ветер западный с переходом на северо-восточное направление 9-14, местами 15-20 с порывами до 28 м/с. . В Костанае ожидают осадки ночью с порывами ветра до 20 м/с.

- Температура воздуха может начать снижаться уже в это воскресенье, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В субботу, 9 ноября, на территории Костанайской области осадки в виде дождя и мокрого снега, туман и гололёд. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, местами 0 градусов, днём 0...+5, местами +3 градуса. В Костанае всю субботу может лить дождь или идти мокрый снег. Ночью и днём в областном центре -3...-5 градусов.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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