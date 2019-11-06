Как изменится погода в Костанае и области до конца недели
Георгий ГОВОРОВ
В четверг, 7 ноября, синоптики ожидают на территории Костанайской области переменную облачность без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью 9-14, местами 15-20 м/с, днём возможны порывы до 23 м/с. В Костанае без осадков с порывами ветра до 20 м/с.
Фото Ксении РЕБИК
Температура воздуха по области ночью 0...-5, местами +3 градуса, днём +3...+8, в некоторых районах около нуля.
В пятницу, 8 ноября, температура почти не изменится, в регионе вероятны осадки в виде дождя и снега, туман, гололёд и низовая метель. Ветер западный с переходом на северо-восточное направление 9-14, местами 15-20 с порывами до 28 м/с. . В Костанае ожидают осадки ночью с порывами ветра до 20 м/с.
- Температура воздуха может начать снижаться уже в это воскресенье, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В субботу, 9 ноября, на территории Костанайской области осадки в виде дождя и мокрого снега, туман и гололёд. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, местами 0 градусов, днём 0...+5, местами +3 градуса. В Костанае всю субботу может лить дождь или идти мокрый снег. Ночью и днём в областном центре -3...-5 градусов.
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