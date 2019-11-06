Форум
abaika95
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
Цитата-//Вообще-то БелАрусь// Ой извините) надеюсь никто из беларусов кастанайцев не обиделся) Цитата-//ну да, ну да... с замаха на рубль скатился до тявканья моськи на слона... Знакомо,...
06.11.19 16:13
Мститель
Незаконная вырубка леса “в законе”
И Г-н Yorik пришёл к выводу что он здесь самый умный.
06.11.19 16:04
юля елиссева
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95: как и она у меня)) на приеме не была)) Бабайка, так ты скидывай реквизиты, куда к тебе на приём записаться можно. Я запишусь.
06.11.19 16:04
Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Yorik: конкретно эту делянку Расшифровываю первое фото специально для вас 31 квартал 19 выдел Прочие рубки 21 года 1 деляна площадью 11 гектар
06.11.19 16:04
Yorik
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95: Какой Люде Ба, кто бы тыкал на опечатки/ошибки :lol: abaika95: Тот кто скинул про А есть мнение что именно так формируется гражданское общество. Ну не дурачки ли в самом деле? :-(...
06.11.19 16:02
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Подозреваемого в убийстве жителя Аркалыка задержали спустя 19 лет в Бельгии

Ксения РЕБИК

6 ноября 2019, 15:58 |  Криминал

Сейчас решается вопрос об его экстрадиции. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщил начальник Департамента полиции Костанайской области генерал-майор Бекет АЙМАГАМБЕТОВ, который принял участие в работе консультативно-совещательного органа.

Фото пресс-службы ДП КО

Убийство произошло 2000-м году. В ночь на 8 апреля 31-летняя жительница Аркалыка нашла у себя в квартире тела своего 11-летнего сына, 20-летней сестры и 19-летней племянницы. Все трое были застрелены. Из квартиры пропали деньги: более 1,2 млн тенге, и $2 500.

В ходе расследования полиция установила троих подозреваемых. Все они - жители Аркалыка. Одного из них - 18-летнего парня, - задержали спустя 11 дней. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Два его подельника - 20-ти и 21-летний мужчины - пересекли границу и скрылись на территории России.

Как сообщил Аймагамбетов, 20-летний подозреваемый купил себе документы гражданина РФ на новое имя. А позже еще раз сменил свои анкетные данные. Выйти на его след удалось в 2016 году. Сотрудники УКП ДП Костанайской области в мае 2016 года выехали в г. Западная Двина Тверской области, где 20 июня и задержали подозреваемого. Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы.

 

Третий подозреваемый, 21-летний мужчина, в 2001 году также купил себе документы гражданина РФ на новое имя в Чечне. В 2005 году его объявляли в розыск российские коллеги на территории Самарской области за разбойное нападение.

Сотрудникам костанайской полиции удалось выяснить, что позже он уехал в Бельгию, где и жил до последнего времени по поддельным документам со статусом "беженец". Там же, в Бельгии, проживали и его родственники.

15 октября этого года сотрудники УКП ДП области совместно с сотрудниками НЦБ «Интерпола» МВД РК смогли его идентифицировать  в результате  проверки по дактилоскопическим учетам.

Сейчас он находится под стражей. Решается вопрос об его экстрадиции.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.11.19 16:11 Как изменится погода в Костанае и области до конца недели
06.11.19 15:14 У защитников природы появятся "мигалки"
06.11.19 14:35 10-летняя девочка-композитор из Костаная опубликовала сборники собственных сочинений
06.11.19 14:15 Холодную воду отключат в одном из районов Костаная
06.11.19 13:42 Штраф за вождение без прав повысят в 5 раз
06.11.19 12:37 Чиновники должны быть скромны - министр Атамкулов о своем костюме
06.11.19 11:43 Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
06.11.19 09:21 "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
06.11.19 08:47 В Казахстане ужесточили наказание за браконьерство. Максимальный срок лишения свободы – 12 лет
05.11.19 17:46 "Здесь будут работать инвалиды" - СТО самообслуживания открыли в Рудном

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что назначение акимов областей и городов республиканского значения, а также почти всех министров должно быть согласовано с председателем Совбеза. Улучшит ли это систему управления государством?
Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 145
Пользователей: 5
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх