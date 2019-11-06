Подозреваемого в убийстве жителя Аркалыка задержали спустя 19 лет в Бельгии
Ксения РЕБИК
Сейчас решается вопрос об его экстрадиции. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщил начальник Департамента полиции Костанайской области генерал-майор Бекет АЙМАГАМБЕТОВ, который принял участие в работе консультативно-совещательного органа.
Фото пресс-службы ДП КО
Убийство произошло 2000-м году. В ночь на 8 апреля 31-летняя жительница Аркалыка нашла у себя в квартире тела своего 11-летнего сына, 20-летней сестры и 19-летней племянницы. Все трое были застрелены. Из квартиры пропали деньги: более 1,2 млн тенге, и $2 500.
В ходе расследования полиция установила троих подозреваемых. Все они - жители Аркалыка. Одного из них - 18-летнего парня, - задержали спустя 11 дней. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Два его подельника - 20-ти и 21-летний мужчины - пересекли границу и скрылись на территории России.
Как сообщил Аймагамбетов, 20-летний подозреваемый купил себе документы гражданина РФ на новое имя. А позже еще раз сменил свои анкетные данные. Выйти на его след удалось в 2016 году. Сотрудники УКП ДП Костанайской области в мае 2016 года выехали в г. Западная Двина Тверской области, где 20 июня и задержали подозреваемого. Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы.
Третий подозреваемый, 21-летний мужчина, в 2001 году также купил себе документы гражданина РФ на новое имя в Чечне. В 2005 году его объявляли в розыск российские коллеги на территории Самарской области за разбойное нападение.
Сотрудникам костанайской полиции удалось выяснить, что позже он уехал в Бельгию, где и жил до последнего времени по поддельным документам со статусом "беженец". Там же, в Бельгии, проживали и его родственники.
15 октября этого года сотрудники УКП ДП области совместно с сотрудниками НЦБ «Интерпола» МВД РК смогли его идентифицировать в результате проверки по дактилоскопическим учетам.
Сейчас он находится под стражей. Решается вопрос об его экстрадиции.
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