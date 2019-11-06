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abaika95
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
Цитата-//Вообще-то БелАрусь// Ой извините) надеюсь никто из беларусов кастанайцев не обиделся) Цитата-//ну да, ну да... с замаха на рубль скатился до тявканья моськи на слона... Знакомо,...
06.11.19 16:13
Мститель
Незаконная вырубка леса “в законе”
И Г-н Yorik пришёл к выводу что он здесь самый умный.
06.11.19 16:04
юля елиссева
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95: как и она у меня)) на приеме не была)) Бабайка, так ты скидывай реквизиты, куда к тебе на приём записаться можно. Я запишусь.
06.11.19 16:04
Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Yorik: конкретно эту делянку Расшифровываю первое фото специально для вас 31 квартал 19 выдел Прочие рубки 21 года 1 деляна площадью 11 гектар
06.11.19 16:04
Yorik
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95: Какой Люде Ба, кто бы тыкал на опечатки/ошибки :lol: abaika95: Тот кто скинул про А есть мнение что именно так формируется гражданское общество. Ну не дурачки ли в самом деле? :-(...
06.11.19 16:02
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Холодную воду отключат в одном из районов Костаная

Ксения РЕБИК

6 ноября 2019, 14:15 |  ЖКХ

Отключение продлится один день, 7 ноября, с 9.00 до 22.00. В это время на ул. Дзержинского, в границах улиц Тауелсиздик и Победы, будут вести ремонтные работы на сетях водопровода. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото pbs.twimg.com

На это время от подачи холодный воды отключат абонентов по следующим адресам:

Жилые дома:

  • ул. Дзержинского 56, 58, 60, 39, 76, 78, 80, 82, 84;
  • ул. Майлина 57, 57а, 59, 59/1.

Частный сектор:

  • в границах улиц Тауелсиздик, Темирбаева, Победы, Дзержинского.

Социальные объекты:

  • ул. Дзержинского, 74 магазин «Орбита»,
  • ул. Пушкина, 201 химчистка «Помощница»,
  • Ул. Майлина, 65 магазин «Даулет».
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Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
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