Холодную воду отключат в одном из районов Костаная

Отключение продлится один день, 7 ноября, с 9.00 до 22.00. В это время на ул. Дзержинского, в границах улиц Тауелсиздик и Победы, будут вести ремонтные работы на сетях водопровода. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото pbs.twimg.com

На это время от подачи холодный воды отключат абонентов по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Дзержинского 56, 58, 60, 39, 76, 78, 80, 82, 84;

ул. Майлина 57, 57а, 59, 59/1.

Частный сектор:

в границах улиц Тауелсиздик, Темирбаева, Победы, Дзержинского.

Социальные объекты: