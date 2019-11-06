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Холодную воду отключат в одном из районов Костаная
Ксения РЕБИК
6 ноября 2019, 14:15 | ЖКХ
Отключение продлится один день, 7 ноября, с 9.00 до 22.00. В это время на ул. Дзержинского, в границах улиц Тауелсиздик и Победы, будут вести ремонтные работы на сетях водопровода. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото pbs.twimg.com
На это время от подачи холодный воды отключат абонентов по следующим адресам:
Жилые дома:
- ул. Дзержинского 56, 58, 60, 39, 76, 78, 80, 82, 84;
- ул. Майлина 57, 57а, 59, 59/1.
Частный сектор:
- в границах улиц Тауелсиздик, Темирбаева, Победы, Дзержинского.
Социальные объекты:
- ул. Дзержинского, 74 магазин «Орбита»,
- ул. Пушкина, 201 химчистка «Помощница»,
- Ул. Майлина, 65 магазин «Даулет».
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