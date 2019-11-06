10-летняя девочка-композитор из Костаная опубликовала сборники собственных сочинений

Зере ТАНКЕЕВА учится в 4 классе школы-лицея № 2 и в 5 классе детской музыкальной школе. Играет на фортепиано, аккордеоне, скрипке и виолончели, пишет музыкальные произведения для этих инструментов. Сегодня, 6 ноября, в областной библиотеке им. Л. Толстого она провела презентацию трех сборников собственных сочинений.

- Эти сборники написаны для детей, чтобы им было легко освоиться в мире музыки, - рассказала "НГ" Зере. - Вдохновляюсь скандинавской литературой. Пишу народную музыку, сюиты и разные вариации других композиторов. На одну композицию может уйти от трех дней до двух лет. За инструменты сажусь каждый день - пишу музыку, играю, ищу новые мелодии. Иногда получается, иногда нет. В основном я слушаю классическую музыку, нравятся произведения Чайковского и Глинки, они меня вдохновляет. Сейчас пробую писать более современные аранжировки, хожу на курсы по синтезатору.

Зере Танкеева начала свой творческий путь, когда ей было 4 года. Первым музыкальным инструментом стало фортепиано. На презентации девочка отметила: "Играть только на фортепиано скучно, поэтому я приобщилась к виолончели и аккордеону".

- Зере учится в музыкальной школе сразу по пяти направлениям, - рассказала преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ДМШ № 1 Ботагоз БИГАБЫЛОВА. - Помимо изучения отдельных инструментов, учит основы композиции. Разбирается в основах гармонии, полифонии, анализа музыкальных форм. Девочка усердная, занимается сама, заставлять или уговаривать её не нужно. Я помню, как она на перемене наблюдала за бегающими детьми и на ходу сочинила этюд на моторику.

Первый сборник - цикл пьес для фортепиано, второй - сочинения для виолончели. Третий, самый сложный - сказка "Приключения Брунгильды", которая сопровождается нотами. Можно читать и наигрывать мелодии. Иллюстрации для этой книги нарисовала сестра Зере Айгерим.

- Занятия музыкой развивают детей, они организуют Зере - считает мама девочки Наталья ТАНКЕЕВА. - Когда она поёт в музыкальном ансамбле, воспитывает в себе чувство ответственности, потому что не может подвести коллег. Я сама педагог и очень благодарна учителям дочки. Общаюсь с родителями многих юных музыкантов и знаю, что каждый час занятий обходится им в копеечку. Наши педагоги никогда не отказываются позаниматься с дочкой больше нормы. Это важно для неё. Дети дома тоже репетируют. Бывает, и в половине первого из комнаты зазвучит виолончель. Хорошо, что у нас частный дом и соседям не мешаем.

Старший брат девочки Батыржан учится по классу фортепиано и домбры, сестра Айгерим - скрипачка и занимается рисованием в художественной школе, младший брат в этом году поступил в 1 класс музыкальной школы по классу виолончели. Вместе дети образовали настоящий ансамбль. они часто выступают с благотворительными концертами в детских домах. Всего у Зере 7 братьев и сестер. Мама воспитывает их одна.

Пока сборники Зере Танкеевы изданы только в одном экземпляре, но в будущем автор хотела бы распространять их по музыкальным школам.

Фото Ксении РЕБИК