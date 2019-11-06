Штраф за вождение без прав повысят в 5 раз

Штраф за управление транспортным средством после лишения водительских прав планируют увеличить с 10 до 50 МРП (126 тысяч тенге в 2019 году). Об этом на заседании Мажилиса сообщил депутат Канат Мусин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

"По предложению депутатов увеличены штрафные санкции за отдельные нарушения в сфере дорожного движения. Так, лицо, лишенное водительских прав, за управление транспортным средством будет оштрафовано на 50 МРП. Сейчас такой штраф составляет 10 МРП. Также с 20 до 70 МРП (176 тысяч тенге в 2019 году) увеличен штраф за повторное совершение такого нарушения. Эта поправка принята для обеспечения безопасности казахстанцев на дорогах", - сообщил депутат.

По его словам, законопроект также направлен на совершенствование административного законодательства, гуманизацию адмответственности, разграничение полномочий госорганов и судебной власти. В частности, депутатами упразднены и исключены из кодекса отдельные правонарушения. Сделано это потому, что такие споры могут быть разрешены в суде в порядке гражданского иска без привлечения граждан к административной ответственности.

Изменения вступят в силу только после подписания закона Президентом страны.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение. Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев пояснил, что в основном ужесточение коснется повторных правонарушений. В частности, по его словам, рассматривается возможность конфискации автомобиля у неоднократного нарушителя.

Позже Глава государства Касым-Жомарт Токаев внес предложение лишать свободы тех, кто намеренно садится за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.