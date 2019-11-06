Форум
abaika95
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
Цитата-//Вообще-то БелАрусь// Ой извините) надеюсь никто из беларусов кастанайцев не обиделся) Цитата-//ну да, ну да... с замаха на рубль скатился до тявканья моськи на слона... Знакомо,...
06.11.19 16:13
Мститель
Незаконная вырубка леса “в законе”
И Г-н Yorik пришёл к выводу что он здесь самый умный.
06.11.19 16:04
юля елиссева
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95: как и она у меня)) на приеме не была)) Бабайка, так ты скидывай реквизиты, куда к тебе на приём записаться можно. Я запишусь.
06.11.19 16:04
Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Yorik: конкретно эту делянку Расшифровываю первое фото специально для вас 31 квартал 19 выдел Прочие рубки 21 года 1 деляна площадью 11 гектар
06.11.19 16:04
Yorik
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95: Какой Люде Ба, кто бы тыкал на опечатки/ошибки :lol: abaika95: Тот кто скинул про А есть мнение что именно так формируется гражданское общество. Ну не дурачки ли в самом деле? :-(...
06.11.19 16:02
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Штраф за вождение без прав повысят в 5 раз

6 ноября 2019, 13:42 |  Государство

Штраф за управление транспортным средством после лишения водительских прав планируют увеличить с 10 до 50 МРП (126 тысяч тенге в 2019 году). Об этом на заседании Мажилиса сообщил депутат Канат Мусин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

"По предложению депутатов увеличены штрафные санкции за отдельные нарушения в сфере дорожного движения. Так, лицо, лишенное водительских прав, за управление транспортным средством будет оштрафовано на 50 МРП. Сейчас такой штраф составляет 10 МРП. Также с 20 до 70 МРП (176 тысяч тенге в 2019 году) увеличен штраф за повторное совершение такого нарушения. Эта поправка принята для обеспечения безопасности казахстанцев на дорогах", - сообщил депутат.

 

По его словам, законопроект также направлен на совершенствование административного законодательства, гуманизацию адмответственности, разграничение полномочий госорганов и судебной власти. В частности, депутатами упразднены и исключены из кодекса отдельные правонарушения. Сделано это потому, что такие споры могут быть разрешены в суде в порядке гражданского иска без привлечения граждан к административной ответственности.

Изменения вступят в силу только после подписания закона Президентом страны.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение. Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев пояснил, что в основном ужесточение коснется повторных правонарушений. В частности, по его словам, рассматривается возможность конфискации автомобиля у неоднократного нарушителя.

Позже Глава государства Касым-Жомарт Токаев внес предложение лишать свободы тех, кто намеренно садится за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.11.19 16:11 Как изменится погода в Костанае и области до конца недели
06.11.19 15:58 Подозреваемого в убийстве жителя Аркалыка задержали спустя 19 лет в Бельгии
06.11.19 15:14 У защитников природы появятся "мигалки"
06.11.19 14:35 10-летняя девочка-композитор из Костаная опубликовала сборники собственных сочинений
06.11.19 14:15 Холодную воду отключат в одном из районов Костаная
06.11.19 12:37 Чиновники должны быть скромны - министр Атамкулов о своем костюме
06.11.19 11:43 Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
06.11.19 09:21 "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
06.11.19 08:47 В Казахстане ужесточили наказание за браконьерство. Максимальный срок лишения свободы – 12 лет
05.11.19 17:46 "Здесь будут работать инвалиды" - СТО самообслуживания открыли в Рудном

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Змея Подколодная
Re: Штраф за вождение без прав повысят в 5 раз
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.11.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что толку? в тюрьму сажайте, лет, эдак, на 10) А кому то вообще недорого)Да и ДПСники откаты повысят.
Профайл

* drakon
Re: Штраф за вождение без прав повысят в 5 раз
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17746
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.11.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

рассматривается возможность конфискации автомобиля у неоднократного нарушителя.

Думаю, не надо автомобиль - конфисковывать.
Неплатильщикам комуслуг, снимают же двери.
И тут можно просто двери авто снять...
:lol:
Профайл

§ Vit
Re: Штраф за вождение без прав повысят в 5 раз
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8500
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.11.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишенцы разные бывают. Один за пьянку, другой за пересечение двойной на 6 месяцев. Их же незя под одну гребёнку ставить. Как всегда нет точной инфы не где. И не будет. А дпс и дальше будет подменивать понятия и стращать водителей
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что назначение акимов областей и городов республиканского значения, а также почти всех министров должно быть согласовано с председателем Совбеза. Улучшит ли это систему управления государством?
Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 143
Пользователей: 7
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх